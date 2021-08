Na redu je predsjednik Federalnih rezervi u Jackson Holeu

Nakon mnogo tjedana glasina, napokon je došao dan za dugo očekivani govor Jeromea Powella na simpoziju Jackson Hole u kojem će tržište usredotočiti svoju pažnju u potrazi za nekim tragom ili signalom početka mogućeg smanjivanja Federalnih rezervi nakon glasine o završetku programa poticaja ponavljaju se od travnja prošle godine nakon snažnog oporavka inflacije u Sjedinjenim Državama zbog ekonomskog oporavka koji doživljava nakon krize uzrokovane Covid-19.

Ako smo jučer mogli vidjeti negativno zatvaranje na Wall Streetu sa smanjenjem od 0,5% u SP500 i Dow Jones i 0,6% u Nasdaqu, tijekom ovog tjedna i zbog neizvjesnosti nastale oko ovog sastanka, vidjeli smo kako je prinos Američke obveznice do jučer u četvrtak pretrpjele snažan skok od 7,47% dosegavši 1,354% kamata, što je značilo smanjenje cijene ovih obveznica. Sa svoje strane, mogli smo primijetiti da je indeks dolara tijekom tjedna pretrpio pad blizu pola postotnog boda.

Iako je nakon objavljivanja posljednjeg zapisnika Fed -a u srpnju prošle godine, gdje se činilo sasvim jasnim da bi Federalne rezerve mogle poduzeti mjere na manje-više brz način, istina je da najnoviji poznati makroekonomski podaci pokazuju blago usporavanje gospodarstva zbog širenja Delta varijante koronavirusa.

Jučer smo saznali preliminarne podatke američkog BDP -a koji odgovaraju drugom tromjesečju godine i nove zahtjeve za naknadu za nezaposlene, oba su lošija nego što se očekivalo tržišnim konsenzusom. Konkretno, BDP je postavljen na 6,6% u usporedbi s očekivanih 6,7%, dok su zahtjevi za nezaposlenost premašili očekivanja u više od 3.000 ljudi uvrstivši ih u 353.000 zahtjeva.

Stoga, s obzirom na to da bi mogući početak povlačenja podražaja mogao izazvati seizmičko kretanje na tržištima, nakon najnovijih podataka Jerome Powell mogao bi biti prisiljen čekati još dulje da počne s progresivnim smanjenjem programa kupnje imovine i mogućim povećanjem kamatne stope jer bi lažno ili prerano kretanje moglo nanijeti više štete nego što se očekivalo gospodarstvu i financijskim tržištima.

Ako pogledamo tjedni grafikon SP500, pored spektakularnog bikovskog ciklusa koji je započeo 2009. godine mjerama poduzetim nakon financijske krize kada se ovaj indeks trgovao na samo 670 bodova, možemo vidjeti da budući da su najniži iznosi zabilježeni u U ožujku 2020. indeks je porastao više od 2000 bodova, što je bikovski rast od 103% u odnosu na ove niske vrijednosti.

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5. Tjedni grafikon SP500. Raspon podataka: od 25. siječnja 2015. do 27. kolovoza 2021. Pripremljeno 27. kolovoza 2021. u 11:45 CEST. Imajte na umu da prošle performanse ne jamče buduće povrate.

To pokazuje jasnu stvarnost, a to je da tržište ovisi i mnogo je ovisilo o politikama središnjih banaka posljednjih godina, budući da su one temeljene na kupnji imovine (čime su povećane njihove bilance) i s politikama niskih kamatnih stopa, uspjele održati financijska tržišta na površini unatoč svim ekonomskim i geopolitičkim problemima koje smo iskusili.

Ako pogledamo dnevni grafikon, možemo vidjeti da se SP500 u posljednjih nekoliko mjeseci nalazi na jakom bikovskom kanalu koji trguje daleko od svog pokretnog prosjeka od 200 sjednica. Moguća promjena u trenutnoj monetarnoj politici mogla bi uzrokovati korekciju na financijskim tržištima pa moramo biti pažljivi prema razvoju Simpozija i sljedećim sastancima Federalnih rezervi.

SP500 ima nekoliko važnih razina podrške, od kojih je prva istaknula donji pojas bikovskog kanala. Probijanje ove razine prema dolje moglo bi otvoriti vrata daljnjoj korekciji u potrazi prije svega za razinu potpore/otpora predstavljenu narančastom prugom, a zatim do razine najnižih vrijednosti prošlog svibnja koju predstavlja gornja crvena traka koja se podudara s prosječno 200 sesija.

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5. Dnevni grafikon SP500. Raspon podataka: od 4. svibnja 2020. do 27. kolovoza 2021. Pripremljeno 27. kolovoza 2021. u 11:40 CEST. Imajte na umu da prošle performanse ne jamče buduće povrate.

Evolucija u posljednjih 5 godina:

2020 .: 15,05%

2019 .: 29,09%

2018 .: -5,96%

2017 .: 19,08%

2016 .: 8,80%

