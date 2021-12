Tjedni pregled tržišta: RBA, BOC i CPI datum zauzimaju središnje mjesto

Prosinac 06, 2021 11:00

Robne valute najviše su pogođene posljednjih tjedana jer su ulagači tražili sigurnost u američkom dolaru zbog rastućih očekivanja kamatnih stopa. Australski dolar je bio jedna od najteže pogođenih valuta.

Ovotjedna izjava Reserve Bank of Australia (RBA) od utorka bit će široko praćena. Iako se ne očekuju promjene u kamatnoj stopi, trgovci će tražiti naznake o vremenu budućih promjena.

Izjava o kamatnoj stopi Banke Kanade (BOC) i konferencija za novinare u srijedu također bi mogli biti pokretač tržišta budući da tržište trenutno predviđa pet povećanja kamatnih stopa sljedeće godine. Gospodarstvo ima dobre rezultate uz snažno tržište rada, ali trgovci će htjeti čuti kakav će učinak vjerojatno imati pad cijena nafte.

Izvješće o inflaciji potrošačkih cijena u SAD-u (CPI) od petka također će vjerojatno biti pokretač tržišta. Američki dolar je nedavno rastao usred bombe predsjednika Fed-a Jeromea Powella da bi mogli ubrzati povlačenje njegovih poticajnih mjera mnogo brže nego što se očekivalo.

Tjedni Forex kalendar

Izvor: Forex kalendar s platforme za trgovanje MetaTrader 5 koju osigurava Admirals.

Trader's Radar – američke CPI brojke

U petak, 10. prosinca u 13.30 GMT, Zavod za statistiku rada objavit će posljednju brojku o inflaciji potrošačkih cijena (CPI). To pokazuje promjenu cijena roba i usluga koje kupuju potrošači, što je ujedno i posljedica ukupne inflacije.

Podaci o inflaciji važni su jer će središnja banka prilagoditi kamatne stope kako bi obuzdala inflaciju na razini koju odredi vlada. Kako je inflacija u SAD-u rasla vrlo brzim tempom, povećala su se očekivanja za porast kamatnih stopa - čak je i predsjednik Fed-a Jerome Powell sugerirao da bi to mogao biti slučaj.

S obzirom na to da će inflacija u SAD-u dosegnuti gotovo 7% do kraja godine, tržište se u kamatnim stopama povećava prije nego kasnije kako bi inflaciju svelo na cilj od 2%. To je uzrokovalo velike priljeve u američki dolar.

Izvor: Admirals MetaTrader 5 , USDX , Mjesečni - Raspon podataka: od 1. kolovoza 2013. do 4. prosinca 2021., izvedeno 4. prosinca 2021. u 19:00 GMT. Napomena: Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

Dugoročni cjenovni grafikon indeksa američkog dolara pokazuje raspon trgovanja koji se razvio od 2014. Kako je cijena nedavno odskočila od niže razine podrške raspona trgovanja, američki dolar je ojačao.

Postoji potencijal za daljnji rast koji tek dolazi i na kraju bi se cijena mogla vratiti na vrh raspona trgovanja. Međutim, zamah je bio snažan pa imajte na umu da se prvo povlači.

Dok su euro i britanska funta oslabili u odnosu na američki dolar, najviše su pogođene robne valute zbog čega je ovo veliki tjedan za AUDUSD i USDCAD.

Korporativne vijesti i indeksi dionica

Globalna tržišta dionica dosad su imala zvjezdanu godinu. Međutim, reakcija tržišta dionica na prijetnju varijante Omicron pokazala je da su mnogi ulagači možda uložili neke profite.

Glavni izvršni direktor Tesle Elon Musk prodao je još jednu milijardu dolara vrijedne dionice prošlog tjedna, dok je izvršni direktor Microsofta Satya Nadella nedavno prodao polovicu svojih cjelokupnih dionica Microsofta. Neke investicijske banke, poput Bank of America, vjeruju da je korekcija tek počela.

Izvor: Admirals MetaTrader 5, SP500 , Dnevni - Raspon podataka: od 2. ožujka 2021. do 4. prosinca 2021., izvedeno 4. prosinca 2021. u 18:30 GMT . Napomena: Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.

Proteklih pet godina učinka S&P 500:

2020. = +16.17%,

2019. = +29.09%,

2018. = -5.96%,

2017. = +19.08%,

2016. = +8.80

Prošli tjedan istaknuo je potencijalni pad burzovnog indeksa S&P 500 na 100-dnevni eksponencijalni pokretni prosjek. Sada smo na ovoj razini. Akcija cijena koja se ovdje razvija bit će zanimljiva.

Hoće li investitori ovdje kupiti pad ili će biti oprezniji i hoćemo li vidjeti kako se cijena kreće prema 200-dnevnom eksponencijalnom pokretnom prosjeku? Dok trgovci mogu tražiti zamah koji će slijediti, dugoročni ulagači to mogu koristiti za traženje podcijenjenih dionica.

