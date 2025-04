Wall Street Reste Discrète Lundi Avant Des Annonces Clés

Avril 29, 2025 18:12

Wall Street est resté relativement stable lundi au début d'une semaine importante d'annonces économiques et de résultats financiers. Examinons ce qui s'est passé sur les marchés et ce qui nous attend cette semaine.

Les actions américaines terminent la semaine en hausse

Malgré un début de semaine en baisse après que le président des États-Unis Donald Trump a lancé une attaque contre le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, Wall Street a terminé la semaine dernière dans le vert.

Le revirement de la semaine dernière est survenu après que Washington a semblé adoucir sa rhétorique envers Pékin, que le président Trump a écarté l'idée de licencier le président de la Fed Powell et qu'Alphabet a publié des résultats supérieurs aux attentes, ce dernier point que nous examinerons plus en détail ultérieurement.

Par la suite, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous enregistré des gains hebdomadaires de 2,5 %, 4,6 % et 6,7 % respectivement.

Lundi calme à Wall Street

Lundi, le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, a déclaré dans une entrevue qu'il incombait à la Chine de désamorcer les tensions commerciales entre les deux plus grandes économies du monde.

Il a également souligné que les États-Unis ont "vu de nombreux pays se manifester et présenter des propositions très intéressantes" concernant le commerce et a évoqué un accord potentiel avec l'Inde dans un avenir proche.

Cependant, les échanges à Wall Street sont restés modérés lundi. Le Dow Jones et le S&P 500 ont enregistré de modestes gains de 0,3 % et 0,1 % respectivement, tandis que le Nasdaq a reculé de 0,1 %. Parallèlement, l'indice du Dollar a fléchi de 0,5 % et l'or a progressé de 1,5 %.

La séance morose de Wall Street lundi a inauguré une semaine riche en annonces économiques importantes.

Mercredi, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie et la zone euro publieront tous leurs données du Produit Intérieur Brut (PIB) du premier trimestre. Ces annonces de PIB interviennent après que le Fonds Monétaire International (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelles pour plusieurs pays la semaine dernière.

Vendredi, Eurostat annoncera les données d'inflation de la zone euro pour avril et, plus tard dans la journée, le Bureau of Labor Statistics publiera son Rapport sur la situation de l'emploi pour avril, qui comprend les très surveillés nonfarm payrolls (NFP).

Suivi des résultats

Nous sommes également en pleine saison des résultats et, avec environ 180 composantes du S&P 500 qui doivent publier leurs bénéfices, cette semaine s'annonce cruciale.

Tout aussi intéressantes, voire plus que les résultats eux-mêmes, seront les prévisions des entreprises, car les investisseurs recherchent des indices sur la façon dont l'incertitude persistante entourant la politique commerciale pourrait affecter les bénéfices futurs.

Cette semaine, quatre des entreprises technologiques surnommées les Sept Magnifiques doivent annoncer leurs résultats du premier trimestre, avec Microsoft et Meta Platforms prévus mardi, et Apple et Amazon prévus jeudi.

Mais qu'en est-il de certaines annonces qui ont déjà eu lieu ?

Alphabet

Jeudi, Alphabet, la société mère de Google, a annoncé des résultats du premier trimestre qui ont dépassé les attentes.

Le chiffre d'affaires trimestriel a bondi de 12 % à 90,2 milliards de dollars et le bénéfice par action (BPA) a augmenté de 97 % à 2,81 dollars. Ces deux chiffres étaient supérieurs aux prévisions des analystes.

Les revenus de Google Search ont bondi de presque 10 %, avec la fonctionnalité AI Overview de Google attirant 1,5 milliard d'utilisateurs par mois. Google Cloud a également continué à stimuler la croissance globale, avec un chiffre d'affaires du segment en hausse de 28 % à 12,2 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation en hausse de 142 % à 2,2 milliards de dollars.

Néanmoins, le Directeur Commercial Philipp Schindler a noté lors de l'appel des résultats qu'Alphabet n'est "pas immunisé contre l'environnement macroéconomique". Il a également souligné que les modifications de l'exemption de minimis représentent un "léger vent contraire" pour son activité publicitaire provenant des détaillants asiatiques.

Procter & Gamble

Également jeudi, Procter & Gamble (P&G) - qui possède des marques renommées telles qu'Oral-B, Gillette et Fairy - a annoncé des résultats trimestriels qui n'ont pas répondu aux attentes.

Les ventes nettes ont chuté de 2 % à 19,8 milliards de dollars tandis que le BPA a augmenté moins que prévu, de 1 % à 1,54 dollar.

L'entreprise de biens de consommation a également revu à la baisse ses prévisions pour son exercice fiscal en cours qui se termine en juin. Elle prévoit désormais une croissance des ventes stable, en baisse par rapport à la fourchette précédemment annoncée de 2 % à 4 %. Les perspectives de bénéfice par action (EPS) de base ont également été réduites à une fourchette de 6,72 $ à 6,82 $, contre 6,91 $ à 7,05 $ précédemment.

Lors d'un échange avec les médias, le directeur financier de P&G, Andre Schulten, a déclaré que l'incertitude économique avait engendré « un consommateur plus nerveux », ce qui a contribué à la baisse des ventes au cours du trimestre.

