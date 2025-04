Les marchés bondissent sur l'espoir d'une désescalade de la guerre commerciale

Avril 23, 2025 13:19

Suite à une vente massive d'actifs américains lundi, les marchés ont réagi favorablement aux commentaires du secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, mardi.

Par ailleurs, le Fonds monétaire international (FMI) a révisé ses prévisions de croissance pour 2025, et Tesla a annoncé ses résultats du premier trimestre. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

Les propos de Bessent sur le commerce apaisent le marché

Lors d'une conférence privée organisée par JPMorgan mardi, le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, aurait déclaré aux investisseurs qu'il s'attend à ce qu'« il y ait une désescalade » dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine dans un « avenir très proche ».

Il a également souligné que la situation actuelle entre les deux pays n'était pas tenable.

Néanmoins, rien n'indique que des pourparlers commerciaux entre les deux plus grandes économies mondiales aient réellement débuté. Lors de cette même réunion mardi, Bessent lui-même a commenté que toutes négociations entre les deux parties seraient un « travail de longue haleine ».

Les actions américaines ont bondi après la publication des commentaires de Bessent. Après les baisses de lundi, le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq ont clôturé la séance de mardi avec des gains de 2,5 %, 2,7 % et 2,7 % respectivement.

Le dollar américain a également bien réagi, l'indice Dollar récupérant une partie des pertes de la veille et s'échangeant à la hausse mercredi matin.

L'or, qui a atteint un niveau record de plus de 3 500 $ pendant la séance de mardi, s'est replié et a clôturé la journée en baisse de plus de 2 % à 3 346 $.

Trump revient sur ses commentaires concernant Powell

Le lundi, les critiques du président américain Donald Trump à l'encontre du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont déclenché une vente massive d'actifs américains, Wall Street et le dollar américain clôturant la séance de lundi en forte baisse.

Cependant, mardi, le président Trump a douché les spéculations selon lesquelles il pourrait limoger le président de la Fed Jerome Powell.

Dans des commentaires à la Maison-Blanche, Trump a déclaré qu'il n'avait « aucune intention » de licencier Jerome Powell mais a réitéré qu'il « aimerait le voir être un peu plus actif concernant son idée de baisser les taux d'intérêt. C'est un moment parfait pour baisser les taux d'intérêt ».

Le FMI révise à la baisse ses prévisions de croissance

Hier, dans ses dernières Perspectives de l'économie mondiale (World Economic Outlook), le Fonds monétaire international (FMI) a fortement réduit ses prévisions de croissance pour les États-Unis en 2025. En janvier, le FMI avait prévu une croissance de 2,7 % pour la plus grande économie du monde, mais a révisé à la baisse son chiffre à 1,8 % hier.

Le FMI a également revu à la baisse les prévisions de croissance pour la zone euro, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, la Chine et l'Inde, parmi d'autres pays.

Le fonds a noté que « les risques de détérioration dominent les perspectives » et que « l'escalade des tensions commerciales et l'incertitude élevée induite par les politiques pourraient entraver davantage la croissance ».

Tesla n'atteint pas ses objectifs de résultats

Après la clôture des marchés mardi, Tesla a publié son rapport de résultats du premier trimestre.

Tesla avait déjà divulgué au début du mois que les livraisons avaient chuté significativement au premier trimestre ; il n'était donc pas surprenant de constater que les bénéfices suivaient la même tendance.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a baissé de 9 % tandis que le bénéfice par action (BPA) ajusté a chuté de 40 %. Ces deux chiffres sont inférieurs aux attentes des analystes.

Cependant, le cours de l'action Tesla a bondi lors des échanges après la clôture, après que le PDG Elon Musk a déclaré qu'il commencerait à consacrer « beaucoup plus » de temps à Tesla et moins à son rôle dans l'administration du président Trump.

À la clôture du marché mardi, les actions Tesla avaient chuté de plus de 40 % depuis le début de l'année.

Source: TradingView - Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

