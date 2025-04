Wall Street et le Dollar US Chutent Après les Attaques de Trump Contre le Président de la Fed

Avril 23, 2025 18:23

Hier, alors que de nombreux marchés européens sont restés fermés, Wall Street a connu une nouvelle séance mouvementée, le président américain Donald Trump s'en prenant au président de la Réserve Fédérale Jerome Powell.

Trump Attaque à Nouveau le Président de la Fed

Lundi, le président Trump a de nouveau attaqué le président de la Fed, Jerome Powell, sur les réseaux sociaux. Le président a écrit que l'économie américaine pourrait se diriger vers un ralentissement « à moins que M. Trop Tard, un grand perdant, n'abaisse les taux d'intérêt, MAINTENANT ».

Le président américain a régulièrement critiqué Jerome Powell pour ne pas avoir abaissé les taux d'intérêt assez rapidement. Les commentaires d'hier ont ajouté à l'incertitude concernant l'économie américaine et font suite à une attaque similaire la semaine dernière, dans laquelle M. Trump a semblé demander le renvoi de M. Powell.

Les commentaires du président Trump ont précipité la chute des actions américaines, le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq clôturant la séance avec une baisse de plus de 2%.

Le dollar américain a également accentué ses pertes récentes. L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises étrangères, a terminé en baisse de 1,1% lundi, atteignant son niveau le plus bas depuis plus de trois ans.

Autres Mouvements sur le Marché

Alors que les commentaires de Donald Trump ont provoqué une chute des actions américaines et du dollar, les capitaux ont continué d'affluer vers l'or, les investisseurs recherchant des valeurs refuges.

Le métal jaune a bondi de 3,5% hier et a poursuivi sa hausse mardi matin, portant ses gains depuis le début de l'année à plus de 30% jusqu'à présent en 2025.

Sur le marché des changes, le franc suisse, le yen japonais et l'euro ont continué à gagner du terrain sur le dollar américain.

Depuis l'annonce du « Jour de la Libération » par Donald Trump le 2 avril, le franc a gagné environ 8,4% par rapport au dollar, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis dix ans.

Le yen et l'euro ont tous deux progressé d'environ 6,2% sur la même période, l'euro atteignant son plus haut niveau depuis novembre 2021.

La BCE Réduit ses Taux

Jeudi dernier, la Banque Centrale Européenne (BCE) a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base, comme cela était largement attendu.

Cette dernière réduction des taux d'intérêt, la troisième de l'année pour la banque centrale, est intervenue après que l'inflation globale annuelle dans la zone euro ait chuté à 2,2% en mars, la BCE notant que « le processus de désinflation est en bonne voie ».

Toutefois, la perspective d'une guerre commerciale potentielle avec les États-Unis a sans aucun doute joué un rôle dans la décision de réduire les taux. Dans sa déclaration de politique générale, la BCE a noté que « les perspectives de croissance se sont détériorées en raison de la montée des tensions commerciales ».

Surveillance des Résultats

Nous sommes actuellement dans la saison des résultats, de nombreuses entreprises devant annoncer leurs résultats pour le premier trimestre de l'année au cours des prochaines semaines.

La semaine dernière, Netflix a publié des résultats solides pour le premier trimestre, qui ont dépassé les attentes grâce à la résistance des revenus d'abonnement face à la prudence des consommateurs.

Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action (BPA) ont augmenté plus que prévu pour atteindre respectivement 10,54 milliards de dollars et 6,61 dollars au premier trimestre. Le géant du streaming a réitéré ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, à savoir 43,5 à 44,5 milliards de dollars.

En revanche, les résultats trimestriels de UnitedHealth, annoncés jeudi, ont manqué les attentes des analystes. La compagnie d'assurance maladie américaine a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, ce qui a fait chuter le cours de l'action de 22% au cours de la séance suivante.

Cette semaine, d'autres entreprises de premier plan publieront leurs résultats trimestriels, notamment Tesla, mardi, et Alphabet, la société mère de Google, jeudi.

Pratiquez le Trading sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez vous exercer au trading sans risquer votre capital ? Le compte de trading démo d'Admiral Markets vous offre cette possibilité, en vous permettant de trader dans des conditions de marché réelles. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir votre compte démo :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyses ») publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admiral Markets opérant sous la marque Admiral Markets (ci-après « Admiral Markets »). Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez prêter une attention particulière aux points suivants :