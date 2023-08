Trading pour les Débutants – Trader le Peso Mexicain : Ce qu'il Faut Savoir

Août 17, 2023 20:36

Lorsque l'on parle de l'Amérique, la plupart d'entre nous pensent aux États-Unis d'Amérique ou, dans certains cas, au Canada. Cependant, le Mexique est l'un des pays les plus riches du continent et son économie est en pleine croissance. Le trading du peso mexicain (MXN) par rapport aux devises majeures telles que le dollar américain, l'euro ou la livre sterling peut être une option pour les traders qui souhaitent créer un portefeuille de trading diversifié.

Cependant, la réalité est que le peso mexicain n'est pas exactement aussi populaire que ses homologues les plus célèbres. Dans cet article, nous allons partager avec vous des informations précieuses sur le peso mexicain et sa corrélation avec l'économie mexicaine.

Le Peso Mexicain et l'Économie Mexicaine

Le Mexique a une population de 128 000 000 d'habitants et le 14e PIB le plus important au monde en termes nominaux. Le Fonds Monétaire International (FMI) a relevé ses prévisions de croissance du PIB pour 2023 à 2,6%, soit une hausse de 0,8% par rapport à la croissance de 1,8% prévue en avril.

Cette révision des perspectives reflète les résultats économiques positifs enregistrés par le pays au cours des derniers mois. L'économie a progressé de 1,1% au premier trimestre 2023, dépassant les attentes des analystes et s'appuyant sur six trimestres consécutifs de croissance.

Selon un rapport publié par le Mexican National Institute of Geography and Statistics (INEGI), l'inflation globale annuelle a continué à baisser en juillet, atteignant 4,79%. Ce chiffre est conforme aux attentes des analystes et marque la sixième baisse consécutive de l'inflation.

L'objectif principal de la Banco de México (la banque centrale du Mexique) est de préserver la valeur de la monnaie mexicaine à long terme afin d'améliorer le bien-être des mexicains, tout en maintenant une inflation faible et stable. Selon son site web, la Banco de México a été créée le 1er septembre 1925. L'économie mexicaine a connu des hauts et des bas au cours des dernières décennies, la banque centrale jouant un rôle essentiel dans la réduction de l'inflation. Depuis 1994, la Banco de México (Banxico) est autonome dans la conception et la mise en œuvre de sa politique monétaire.

Performance du Peso Mexicain

Après avoir brièvement touché son plus bas niveau pluriannuel de 21,50 en janvier 2017 par rapport au dollar américain, le peso mexicain a entamé une remontée et, en septembre 2017, il se tradait à environ 17,60. Les deux années suivantes, le peso s'est stabilisé, s'échangeant entre 18 et 20 pesos pour un dollar américain.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDMXN, Graphique MN – Période : du 1 octobre 2017 au 17 août 2023, consultée le 17 août 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

La pandémie qui a débuté en 2020 a nui à la devise mexicaine. Le peso mexicain a perdu de sa valeur par rapport au dollar américain, atteignant 25 pesos à la fin du mois de mars 2020. Toutefois, à la fin de l'année, le peso a réussi à gagner du terrain, s'échangeant à 20 pesos contre le dollar américain.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDMXN, Graphique MN – Période : Période : du 31 janvier 2023 au 17 août 2023, consultée le 17 août 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

En 2023, le peso mexicain a continué à se renforcer par rapport au dollar américain, se situant à 16,75 le 1er juillet. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis sept ans et demi, ce qui a amené certains utilisateurs de réseaux sociaux à qualifier la devise mexicaine de "super peso". Selon un rapport d'ING, en ce qui concerne les devises de la région LATAM, "le peso mexicain reste l'une des meilleures performances de l'année sur le marché des changes et n'est surpassé que par le peso colombien (qui offre des rendements implicites de 14,4 % !)". Les investisseurs apprécient le "carry" élevé au Mexique, l'économie bien gérée et l'exposition à une croissance américaine étonnamment forte depuis le début de l'année. En effet, les envois de fonds des travailleurs au Mexique ont atteint un niveau record de 5,7 milliards de dollars en mai".

Quelles sont les Prévisions des Analystes pour le Peso Mexicain et l'Économie Mexicaine ?

La Banque du Mexique a maintenu son taux d'intérêt directeur à 11,25% le 10 août, conformément aux prévisions des analystes, suggérant que les perspectives inflationnistes restent "très complexes" et laissant entendre que le taux pourrait rester stable pendant quelques mois encore. Les décideurs politiques de la banque ont déclaré dans le communiqué post-réunion que "pour parvenir à une convergence ordonnée et soutenue de l'inflation globale vers l'objectif de 3%, (le conseil) considère qu'il sera nécessaire de maintenir le taux directeur à son niveau actuel pendant une période prolongée".

Les analystes d'ING ont écrit dans un rapport publié le 18 juillet que "le marché prévoit une baisse des taux de la banque centrale mexicaine à partir de novembre. Nous sommes d'accord, et nous voyons en fait les taux baisser plus rapidement que le marché ne le prévoit par la suite. Il y a beaucoup de confiance intégrée. On peut la déduire de l'appréciation du peso et de la baisse des taux du marché". Ils ont également ajouté que "la courbe mexicaine (TIIE) intègre un degré élevé de confiance dans la politique monétaire, à tel point que nous sommes de plus en plus enclins à anticiper le lancement d'un processus d'assouplissement dans les mois à venir". Le taux directeur de 11,25% est supérieur d'environ 6% au taux des fonds fédéraux, ce qui représente un matelas assez important. Il n'a été plus large qu'à deux reprises au cours des 15 dernières années : lors des réductions d'urgence de la Fed pendant la grande crise financière et au début de la pandémie. Il n'y a aucune raison pour que ce spread soit plus important. En fait, nous pensons qu'il se réduira à mesure que la Fed augmentera ses taux, alors que Banxico ne bougera pas".

Les économistes de Morgan Stanley suggèrent que la délocalisation (nearshoring) pourrait stimuler l'économie mexicaine. Dans leur note aux investisseurs, publiée le 27 juillet, ils soulignent : "Si l'industrie manufacturière américaine doit être moins dépendante de la Chine, nous pensons que le chemin passera par le Mexique. Le Nearshoring devrait être une course longue et soutenue qui pourrait aider à construire de nouveaux écosystèmes dans les centres manufacturiers existants du Mexique. La croissance du PIB et du secteur manufacturier mexicains devrait entraîner celle des bénéfices des entreprises, en particulier dans les secteurs de la finance, de l'industrie et de la consommation. En fait, durant les périodes de croissance du PIB supérieure à la moyenne, les actions mexicaines ont eu tendance à surperformer en termes de valorisation, de rentabilité et de performance opérationnelle. La tendance à la délocalisation a déjà entraîné une revalorisation des actions mexicaines, et les experts prévoient une nouvelle hausse pour les entreprises mexicaines au cours des cinq prochaines années, à mesure que la deuxième vague de croissance de la délocalisation prendra de l'ampleur".

Alors que les citoyens mexicains devraient voter lors des élections de l'année prochaine, les analystes de Commerzbank suggèrent que le résultat pourrait être crucial pour le peso mexicain et l'économie locale. "Les prochaines élections de juillet 2024 seront décisives pour l'économie mexicaine et le peso. Les investissements dans les infrastructures, la sécurité et le capital humain, ainsi que les réformes favorables aux entreprises, devraient non seulement accroître le potentiel de croissance inhérent au Mexique, mais aussi renforcer l'attractivité du pays en tant que destination d'investissement. Avec des réformes appropriées, nous pensons que le Mexique est bien placé pour bénéficier d'une augmentation des activités de délocalisation et de "friendshoring" par les entreprises mondiales, ce qui aurait un impact positif à long terme sur le MXN", écrivent-ils dans leur rapport.

Gestion du Risque et Trading du Peso Mexicain

Si vous avez décidé d'inclure le Peso Mexicain dans votre portefeuille de trading, vous devez d'abord évaluer les risques. Les traders débutants ont parfois tendance à surestimer leurs capacités, commettant des erreurs dues à leur inexpérience et à l'urgence de commencer à trader. Or, les erreurs commises dans ce domaine peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la perte de fonds.

Trader le Peso Mexicain, comme toute paire de devises, nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers.

Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses : webinaires, articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

