Trading pour les Débutants – Trader la Couronne Tchèque : Ce qu'il Faut Savoir

Août 25, 2023 15:20

Les pays d'Europe de l'Est, tels que la République tchèque et la Pologne, ont vu leurs économies se renforcer ces dernières années, s'adaptant rapidement aux normes de l'Union Européenne (UE). La République tchèque n'a pas rejoint le bloc de l'euro, conservant la couronne tchèque pour pouvoir modifier sa politique monétaire à sa guise. Seulement trois décennies après l'éclatement de la Tchécoslovaquie, le pays possède l'une des économies les plus compétitives de l'UE, qui comprend des industries lourdes telles que des chaînes de production automobile, etc.

Dans cet article, nous allons partager quelques informations précieuses concernant le trading de la couronne tchèque et l'économie du pays, qui pourraient aider les traders débutants à se forger une opinion sur le potentiel futur de la devise.

Perspectives de l'Économie Tchèque, la Banque Nationale Tchèque et la Couronne Tchèque

Dans son Étude Économique 2023, l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) prévoit une croissance du PIB tchèque de 0,1% cette année, avant un rebond à 2,4% en 2024, l'économie mondiale étant susceptible de se redresser.

Le rapport de l'OCDE est plus optimiste que celui des autorités tchèques. Le ministère des finances prévoit une baisse de 0,5% et la Banque Nationale Tchèque (CNB pour Czech National Bank) de 0,3%. Le pays est en récession depuis la mi-2022. Le rapport de l'OCDE suggère que l'inflation atteindra 13,0% cette année, alors que l'estimation du ministère est de 10,4% et la prévision de la CNB de 10,8%. En 2024, l'OCDE prévoit que l'inflation tombera à 4,1%. L'OCDE indique également que la République tchèque a l'un des taux d'inflation de base les plus élevés de l'UE et que l'inflation est généralisée et bien ancrée. Ses analystes suggèrent que l'inflation ne s'approchera de l'objectif de 2% de la banque centrale qu'à la fin de 2024.

La Banque nationale tchèque ou Česká Národní Banka en tchèque (CNB) a été créée en 1993 après la dissolution de la Tchécoslovaquie. La mission de la CNB est de maintenir la stabilité des prix, de veiller au bon fonctionnement du système financier en République tchèque, d'émettre des billets de banque et des pièces de monnaie, de gérer la circulation de la monnaie et d'administrer la compensation entre les banques, et de superviser les entités opérant sur le marché financier.

La couronne tchèque (CZK) a remplacé la couronne tchécoslovaque en 1993 après la dissolution de la Tchécoslovaquie. La couronne est l'une des huit devises de l'Union Européenne. Bien que l'économie tchèque semble suffisamment forte pour adopter la monnaie unique, il semble qu'il y ait une forte opposition à ce mouvement au sein du pays.

Trader la Couronne Tchèque : Quelle est sa Performance ?

Comme le montre le graphique mensuel, la couronne tchèque a connu de nombreuses variations par rapport au dollar américain depuis 2019. Juste avant le début des confinements en Europe (mars 2020), un dollar américain équivalait à 24,8 couronnes tchèques. La devise tchèque s'est renforcée, atteignant son plus bas niveau sur plusieurs mois en mai 2021, s'échangeant à 20,7 CZK contre l'USD.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDCZK, Graphique MN – Période : du 1 mai 2019 au 24 août 2023, consultée le 24 août 2023.

Cependant, le dollar a par la suite regagné du terrain par rapport à la couronne tchèque, atteignant un record de deux ans et s'échangeant à 25,0 couronnes tchèques en septembre 2022.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDCZK, Graphique D1 – Période : du 14 juin 2023 au 24 août 2023, consultée le 24 août 2023.

Les derniers mois ont été favorables à la couronne, qui a bénéficié d'un coup de pouce et dont la valeur se situe entre 21,0 et 22,0 CZK par rapport au dollar américain depuis le début de l'année.

Prévisions des Analystes Concernant la Couronne Tchèque

Commentant la politique monétaire de la banque centrale tchèque, les analystes de HSBC ont écrit dans leur note aux investisseurs : "Selon nous, nous avons maintenant atteint le stade où le mélange actuel de croissance et d'inflation ne justifie plus des conditions monétaires aussi strictes. En effet, lors de sa réunion d'août, la CNB a annoncé la fin de son régime d'intervention sur le marché des changes. Le dernier compte-rendu du comité de politique monétaire a révélé que tous les membres étaient d'accord pour dire qu'il n'y avait pas d'urgence à réduire les taux. Pour nous, la position relativement hawkish sur les taux suggère que la CNB n'est pas encore prête à assouplir ses taux directeurs".

Les économistes de la Commerzbank s'attendent à ce que la paire EUR/CZK dérive légèrement à la baisse cette année avant d'inverser la tendance une fois de plus en 2024. Dans leur rapport, ils écrivent : "La banque centrale (CNB) a annoncé la fin de son régime d'intervention sur le marché des changes. Cela signifie que la banque centrale n'utilisera pas d'intervention sur le marché des changes pour empêcher la dépréciation de sa devise. Mais dans la mesure où aucune intervention n'a été effectuée récemment, cela ne fait aucune différence dans la pratique. En outre, si une nouvelle situation d'urgence devait survenir, la CNB pourrait faire une nouvelle annonce et relancer les interventions. Par conséquent, toute faiblesse de la devise résultant d'une réaction impulsive du marché devrait s'inverser au cours des prochains trimestres".

En ce qui concerne les prévisions de la paire pour l'année prochaine, ils suggèrent : "En 2024, nous voyons un risque supplémentaire de dépréciation de la couronne. Le risque principal est que l'inflation ne se modère pas complètement pour atteindre l'objectif, ce qui affectera une fois de plus la crédibilité de la CNB. De plus, une controverse a éclaté entre le gouvernement et la banque centrale parce que cette dernière critique l'orientation budgétaire expansionniste comme étant le principal responsable de l'inflation élevée. De tels développements pourraient ajouter de la volatilité à la CZK l'année prochaine si l'inflation devait s'avérer tenace comme nous le prévoyons".

Un rapport d'ING concernant l'inflation en République tchèque a noté : "L'incertitude quant à la trajectoire de l'inflation est le principal risque selon le conseil d'administration à l'heure actuelle. Nos prévisions sont restées inchangées depuis un certain temps, avec la première baisse de taux de la CNB en novembre. Nous pensons que la condition est de voir l'inflation de septembre proche de 7% en glissement annuel, ce qui est notre prévision. Cela devrait permettre au conseil d'administration de considérer que l'objectif d'inflation est réalisable en janvier de l'année prochaine. Toutefois, si la situation n'est pas claire, le conseil pourrait attendre l'inflation de janvier, ce qui signifierait un report de la baisse jusqu'en février ou mars 2024".

Gestion du Risque et Trading de la Couronne Tchèque

Si vous avez décidé d'inclure la Couronne Tchèque dans votre portefeuille de trading, vous devez d'abord évaluer les risques. Les traders débutants ont parfois tendance à surestimer leurs capacités, commettant des erreurs dues à leur inexpérience et à l'urgence de commencer à trader. Or, les erreurs commises dans ce domaine peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la perte de fonds.

Trader la Couronne Tchèque, comme toute paire de devises, nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers.

Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses : webinaires, articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

