Trader Boeing VS Airbus : La Rivalité en l'Air

Janvier 15, 2024 19:04

Il y a quelques jours, un accident impliquant un Boeing 737 Max 9 de la compagnie Alaska Airlines, qui heureusement n'a pas eu d'impact significatif sur la santé des passagers, a mis en avant les noms des compagnies aériennes telles que Boeing et Airbus, qui sont les plus grands rivaux dans l'industrie spécifique.

L'incident a déclenché des discussions sur les produits de Boeing et a fait chuter la valeur de l'action pendant deux jours consécutifs. Dans cet article, les traders débutants auront l'occasion d'en apprendre davantage sur Boeing et Airbus, ce qui pourrait les aider à se forger une opinion sur le trading des entreprises de l'industrie aéronautique.

Le Panneau de Cabine du 737 Max 9 d'Alaska Airlines Fait Chuter l'Actions Boeing

Avant d'examiner les performances de Boeing, il convient de se pencher sur ce qui s'est passé sur le vol d'Alaska Airlines. Selon les médias, un panneau de cabine utilisé pour boucher une sortie de secours intégrée à l'avion, mais non exigée par Alaska Airlines, a été arraché en plein vol, mettant en danger la vie des passagers. Les pilotes ont réussi à ramener l'avion à l'aéroport sans qu'il y ait de morts ni de blessés parmi les occupants.

Les Inquiétudes Concernant la Sécurité des Vols Nuisent à Boeing

Cet incident n'est pas le premier lié au modèle 737 Max. Deux accidents impliquant le modèle 737 Max 8 en 2018 et 2019 ont entraîné d'importantes pertes humaines et suscité des inquiétudes quant à la sécurité de l'avion, les enquêteurs de la Federal Aviation Administration (FAA) ayant mis en évidence des problèmes dans le fonctionnement du système de pilotage automatique. Vingt mois d'immobilisation de la flotte de 737 Max en 2019 ont coûté environ 21 milliards de dollars.

Des compagnies aériennes telles que United Airlines, AeroMexico, Turkish Airlines et d'autres ont été contraintes d'immobiliser leur flotte et de travailler avec des spécialistes de Boeing afin de résoudre les problèmes. L'incident d'Alaska Airlines a incité les compagnies à revoir la condition de leur flotte d'avions.

La valeur des actions Boeing a chuté de 8% le 8 janvier, à la suite de l'immobilisation temporaire de certains avions 737 MAX par l'autorité américaine de régulation de l'aviation. Le 10 janvier, Dave Calhoun, PDG de Boeing, a déclaré aux journalistes de CNBC que la défaillance survenue chez Alaska Airlines avait été causée par une "fuite de qualité". Interrogé sur la signification de ce terme, M. Calhoun a indiqué qu'il s'agissait d'une "description de ce que les autorités trouvent lors de leurs inspections... tout ce qui pourrait potentiellement contribuer à un accident". S'adressant aux employés de Boeing, le PDG de la société a déclaré : "Nous allons aborder cette question en reconnaissant d'abord notre erreur. Nous allons l'aborder avec une transparence totale et complète à chaque étape".

Certains analystes considèrent l'incident du nouveau 737 Max 9 comme un revers temporaire pour l'entreprise américaine. D'autres, en revanche, ont déclaré qu'il n'était pas acceptable que l'entreprise échappe à la qualité dans un secteur où les défaillances peuvent avoir de graves conséquences, ajoutant que 171 avions ont été cloués au sol par les autorités.

Boeing Perd du Terrain dans la Guerre qui l'Oppose à Airbus

Jusqu'en 2019, Boeing affichait des ventes importantes, déclarant plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Soutenu par la diplomatie américaine, Boeing gagne des contrats dans les pays du Golfe face à Airbus, mais les années suivantes ne sont pas bonnes pour le constructeur américain. Des problèmes techniques avec l'avion de ligne 737 Max et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui a évincé l'entreprise de l'un des plus grands marchés du monde, ont eu raison de l'entreprise.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Boeing Co (#BA), Graphique MN – Période : du 1 avril 2016 au 12 janvier 2024, consultée le 12 janvier 2024. Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les parties prenantes des compagnies aériennes, telles que Michael O'Leary (Ryanair), qui utilisent le 737 Max ne sont pas satisfaits de voir leurs flottes clouées au sol, car il est de plus en plus évident qu'il existe des problèmes de contrôle de la qualité.

Selon un rapport de Reuters, Boeing a livré 528 avions en 2023 et enregistré 1 314 nouvelles commandes nettes, contre 480 livraisons et 774 nouvelles commandes nettes en 2022, ce qui représente sa troisième meilleure année. L'année dernière, Boeing a livré 396 avions à fuselage étroit 737, atteignant son objectif révisé d'au moins 375 avions monocouloirs, mais en deçà de l'objectif initial de 400 à 450 avions à fuselage étroit.

Airbus Grandit et s'Empare du Trône

Airbus est la réponse européenne à Boeing. La société a été créée en 1970 par une collaboration d'entreprises aérospatiales européennes désireuses de concurrencer leurs homologues américaines. Le premier produit d'Airbus a été l'A300 en 1972, le premier avion biréacteur à large fuselage au monde. Depuis lors, Airbus a produit une grande variété d'avions de ligne, notamment l'A340 et l'A320neo, ainsi que le gigantesque A380, un adversaire direct du 747 de Boeing sur le marché des vols long-courriers.

Airbus est le premier constructeur d'avions au monde depuis cinq ans. Le 11 janvier, Airbus a publié son programme de commandes et de livraisons pour 2023. Le rapport montre qu'Airbus a obtenu 2 094 commandes d'avions en 2023, un chiffre record pour l'entreprise puisque le précédent était de 1 503. Malgré les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, Airbus a livré 735 jets à ses clients l'année dernière, dépassant son propre objectif de 720 livraisons.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Airbus Group SE (#AIR), Graphique MN – Période : du 1 avril 2016 au 12 janvier 2024, consultée le 12 janvier 2024. Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, a indiqué que "nous avions initialement prévu que l'aviation se redresserait entre 2023 et 2025, mais ce que nous avons vu en 2023, c'est que, parallèlement au marché des monocouloirs, les gros porteurs sont revenus bien plus tôt que prévu, et avec vigueur". M. Schered a ajouté : "Nous n'avons jamais vendu autant d'A320 ou d'A350 au cours d'une année donnée... Les voyages sont de retour et le momentum est important".

Trader Boeing, Airbus et autres Valeurs Aéronautiques en tant que Trader Débutant

Trader des sociétés telles que Boeing, Airbus ou d'autres sociétés d'aviation, comme Embraer, peut sembler excitant pour les traders débutants, dans la mesure où les noms de marques célèbres peuvent parfois jouer un rôle dans le choix des instruments financiers. La difficulté pour les traders débutants réside dans leur manque de connaissances et d'expérience en matière de trading.

Comment ces derniers peuvent-ils compenser ces lacunes ? Une bonne solution serait de commencer par apprendre les principes fondamentaux du trading à l'aide des ressources pédagogiques fournies par les courtiers. Le visionnage de webinaires et d'autres vidéos, la lecture d'articles éducatifs et de guides pratiques peuvent aider les traders débutants à renforcer leurs connaissances.

Un autre élément essentiel d'une stratégie de trading ne doit pas être négligé : l'utilisation d'outils de gestion du risque, tels que les ordres stop loss et take profit. Ces outils sont utilisés pour réduire le risque mais aussi le stress lors de l'exécution des stratégies de trading.

