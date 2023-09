Taux d'Intérêt de la BCE : Pause Hawkish à Venir ?

Septembre 13, 2023 22:32

La hausse des taux et de l'inflation a été un problème dans le monde entier, et la zone euro ne fait pas exception. La décision de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur les taux d'intérêt, prévue pour demain, devrait éclipser la plupart des données financières à venir pour le reste de la semaine.

Certains économistes estiment que Christine Lagarde et ses collègues sont prêts à adopter une approche de "pause hawkish" dans la mesure où les précédentes hausses de taux semblent avoir un effet sur l'économie du bloc euro.

Au Royaume-Uni, les données du PIB publiées par l'ONS ont déçu, l'économie britannique s'étant contractée plus que prévu (-0,5%) en juillet. En conséquence, la livre sterling a perdu 0,3% de sa valeur par rapport au dollar américain et 0,2% par rapport à l'euro juste après la publication du rapport. Commentant le PIB britannique, les économistes de JPMorgan ont noté que "nous nous sommes opposés à l'idée que le Royaume-Uni entre dans une véritable dynamique de récession au motif que les revenus réels des ménages semblent prêts à augmenter fortement au second semestre de l'année 23, tandis que la confiance des entreprises est généralement supérieure à la moyenne. Cela reste le cas, mais la trajectoire de croissance à court terme semble moins bonne et nous avons révisé à la baisse nos prévisions de PIB pour le troisième trimestre de 0,3% à 0,0%".

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BCE

Le conseil d'administration de la BCE se réunira jeudi pour décider de la politique monétaire et des taux d'intérêt. Les économistes suggèrent que les décideurs de la banque maintiendront les taux d'intérêt inchangés, mettant en pause le resserrement de la politique monétaire afin d'évaluer les conditions économiques dans la zone euro.

Les analystes de Commerzbank suggèrent que même si certains économistes prévoient une hausse des taux, l'environnement économique difficile ne le permettra pas. Dans leur rapport, ils notent que "compte tenu de la faiblesse de l'économie et de la tendance à la baisse du taux d'inflation, une majorité des membres du conseil de la BCE votera probablement pour des taux directeurs inchangés".

Rapport sur les Ventes au Détail du Mois d'Août aux États-Unis

Jeudi, le US Census Bureau publiera le rapport sur les ventes au détail du mois d'août, qui est un indicateur avancé des dépenses de consommation. Les analystes de marché suggèrent que les ventes au détail n'ont progressé que de 0,2%, alors qu'elles avaient augmenté de 0,7% en juillet. Les données sur les ventes au détail, combinées au rapport sur l'inflation, devraient être examinées minutieusement par le conseil de la Réserve Fédérale lors de la préparation de sa prochaine réunion.

Selon un rapport de Deloitte, les ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient progresser à leur rythme le plus lent depuis cinq ans, en raison de la diminution de l'épargne des ménages et des inquiétudes liées à l'économie, qui incitent les consommateurs à dépenser moins. Toutefois, les achats en ligne devraient augmenter d'environ 11%, dépassant ainsi les tendances des deux dernières années.

Rapport d'Août sur les Ventes au Détail en Chine

Les ventes au détail seront également un sujet de conversation en Chine vendredi, le National Bureau of Statistics (NBS) devant publier le rapport sur les ventes au détail du mois d'août. Les prévisions suggèrent que ces dernières ont augmenté de 2,8% en août, soit un peu plus que le taux de croissance de 2,5% enregistré en juillet.

Une publication de la Banque Populaire de Chine (PBoC) indique que la banque sera très attentive à l'effet des politiques financières puisque l'inflation est repassée en territoire positif selon la dernière série de données publiées en août.

