La Réunion du World Economic Forum et les Propos des Décideurs de la BCE sur les Taux Attirent l'Attention

Janvier 16, 2024 22:01

Le marché américain a repris son activité après le long week-end dû à la Journée Martin Luther King Jr. et a entamé une semaine riche en données économiques.

La 54e réunion annuelle du Forum économique mondial a déjà commencé à Davos, en Suisse, attirant l'attention des dirigeants politiques et des chefs d'entreprise du monde entier qui échangeront leurs opinions sur divers sujets tels que les tensions géopolitiques, les conditions économiques mondiales et autres.

Les Responsables Politiques de la BCE Détournent les Rumeurs de Baisse des Taux d'Intérêt

Dans la zone euro, un des décideurs de la BCE, Joachim Nagel, a déclaré que les marchés peuvent parfois être très optimistes, ajoutant que l'inflation reste trop élevée dans le bloc de l'euro. M. Nagel a indiqué que le conseil d'administration de la BCE pourrait attendre jusqu'à l'été et commencer alors à envisager des réductions de taux. Les économistes suggèrent que la première baisse de taux dans la zone euro pourrait se matérialiser en septembre de cette année, tout en mentionnant également que M. Nagel est l'un des partisans de la politique stricte au sein du conseil.

Au contraire, le directeur de la banque centrale autrichienne, Robert Holzmann, a déclaré aux journalistes de CNBC présents à la réunion du Forum Economique Mondial (World Economic Forum, WEF) de Davos : "Je ne peux pas imaginer que nous parlions encore de réductions, parce que nous ne devrions pas en parler. Tout ce que nous avons vu ces dernières semaines va dans la direction opposée, donc je pourrais même prévoir qu'il n'y aura pas de réduction du tout cette année".

Rapport sur l'IPC Britannique de Décembre 2023

Mercredi matin, l'Office for National Statistics (ONS) publiera des données concernant l'inflation du pays en décembre. Les économistes s'attendent à une hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre. En glissement annuel, l'inflation devrait s'établir à 3,8%, soit un peu moins qu'en novembre.

Depuis mars 2023, l'IPC global au Royaume-Uni a diminué de plus de moitié, ralentissant par rapport au taux de 10,1%. Certains analystes de marché estiment que la Banque d'Angleterre pourrait être plus proche d'une réduction des taux en 2024 que ce qui avait été initialement prévu. Cependant, ils suggèrent que l'inflation a chuté en raison de la baisse des prix des carburants, alors que les salaires moyens ont augmenté pendant de nombreux mois consécutifs.

Rapport sur le PIB Chinois du T4 2023

Mercredi matin, le Bureau National des Statistiques (NBS) de Chine publiera l'enquête sur le PIB pour le quatrième trimestre 2023. Selon un rapport de Reuters, "le produit intérieur brut (PIB) a probablement augmenté de 5,2% en 2023 - atteignant l'objectif de croissance annuelle du gouvernement, en partie aidé par l'effet de base faible de l'année précédente qui a été marqué par les confinements liés au COVID-19, selon les prévisions médianes de 58 économistes interrogés par Reuters".

La même enquête a montré que les analystes de marché s'attendent à ce que l'économie chinoise ralentisse pour atteindre 4,6% en 2024, et encore plus pour atteindre 4,5% en 2025. Il convient de noter que le secteur immobilier du pays a été touché en 2023 et que les économistes estiment qu'il pourrait jouer un rôle important dans le rebond de l'économie.

Le PIB Allemand Recule en 2023

La dernière enquête de Destatis a montré que l'économie allemande s'est contractée au quatrième trimestre de l'année de -0,3% sur une base trimestrielle. Bien que l'économie allemande se soit contractée, elle a évité une récession technique, Destatis ayant révisé le chiffre du troisième trimestre à 0%. Les chiffres du dernier trimestre ont été légèrement supérieurs aux prévisions des analystes. Le PIB allemand est toujours supérieur de 0,7% à ce qu'il était en 2019, l'année précédant la pandémie de Covid.

Commentant les informations concernant l'économie allemande, les économistes d'ING ont noté que "l'économie allemande s'est contractée de 0,3% en glissement annuel en 2023. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de rebond imminent en vue et que l'économie devrait connaître sa première récession de deux ans depuis le début des années 2000. Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que la stagnation et la récession superficielle actuelles se poursuivent. En fait, le risque que 2024 soit une nouvelle année de récession est élevé. Nous prévoyons que l'économie allemande se contractera de 0,3% en glissement annuel cette année. Ce serait la première fois depuis le début des années 2000 que l'Allemagne connaîtrait une récession de deux ans, même si elle pourrait s'avérer superficielle".

