Trading pour les Débutants – Rand Sud-Africain : Période Difficile en Perspective ?

Mai 26, 2023 21:22

Le rand sud-africain est l'une des devises dont on n'entend pas souvent parler. C'est logique, dans la mesure où ce dernier n'est pas aussi célèbre que ses homologues plus importants, tels que le dollar américain et la livre sterling. Cependant, certains traders forex ont tendance à l'inclure dans leurs portefeuilles de trading, en essayant de tirer profit de ses variations.

Cet article a pour objectif de vous donner des informations précieuses sur le rand sud-africain et l'économie sud-africaine que vous pourriez prendre en compte lors de vos recherches et de vos prises de décisions.

Découvrez les principes fondamentaux du Rand Sud-Africain

Le rand sud-africain est la devise officielle de la zone monétaire commune d'Afrique australe, qui comprend l'Afrique du Sud, la Namibie, le Lesotho et l'Eswatini. Rand est le mot néerlandais et afrikaans qui signifie "crête". Si vous vous demandez quel est le rapport entre une crête et le rand, vous ne savez probablement pas que les plus grands gisements d'or d'Afrique du Sud ont été découverts sur une crête sur laquelle la ville de Johannesburg a été construite.

Le rand sud-africain a été introduit en 1961. Pendant les 25 années qui ont suivi, la devise sud-africaine a souffert des conséquences d'une économie tourmentée par des chiffres d'inflation élevés et des sanctions économiques internationales sévères. Au milieu de l'année 1985, le gouvernement a même été contraint de suspendre les opérations de change pendant quelques jours afin d'enrayer la dépréciation rapide de la devise sud-africaine.

Il n'est pas facile pour le rand sud-africain de se renforcer par rapport aux principales devises, dans la mesure où l'inflation élevée, les déficits budgétaires et un approvisionnement énergétique problématique pèsent sur l'économie. Toutefois, l'Afrique du Sud est considérée comme une économie émergente qui offre des opportunités d'investissement. Selon un rapport de la Banque Mondiale, l'Afrique du Sud a réussi à regagner la majeure partie du PIB perdu à cause de la pandémie de coronavirus. Ces dernières années, les autorités se sont tournées vers les investissements dans les énergies renouvelables en annonçant de nouvelles mesures incitatives attrayantes.

L'économie sud-africaine : L'industrie minière est l'un de ses piliers

L'économie sud-africaine est la troisième d'Afrique après le Nigeria et l'Égypte. L'économie sud-africaine est la plus industrialisée du continent. L'Afrique du Sud est réputée pour la croissance rapide de son industrie minière.

Un sondage publié par le Boston Consulting Group indique que l'industrie minière du pays contribue à hauteur de 8% du PIB et fournit des emplois directs à près de 500 000 personnes.

Un autre rapport de l'université de Witwatersrand à Johannesburg indique que "l'Afrique du Sud possède des réserves de minerais d'une valeur de plus de 2,5 billions de dollars américains, dont 16 matières premières classées parmi les 10 premières au niveau international. L'Afrique du Sud possède les plus grandes réserves connues au monde de métaux du groupe du platine (88%), de manganèse (80%), de chromite (72%) et d'or (13%). Elle est classée deuxième pour les minéraux de titane (10%), le zirconium (25%), le vanadium (32%), la vermiculite (40%) et le spath fluor (17%)".

La banque centrale d'Afrique du Sud resserre sa politique, le rand s'affaiblit

La South Africa Reserve Bank (SARB) a relevé ses taux d'intérêt à plusieurs reprises au cours des 18 derniers mois, suivant en cela les mesures prises par les principales banques centrales pour tenter de stabiliser l'inflation. L'inflation globale des consommateurs a ralenti à 6,8% sur une base annuelle en avril, contre 7,1% en mars. Selon le rapport, publié par Statistics South Africa, le chiffre d'avril est le plus bas depuis 11 mois.

La SARB annonce une nouvelle hausse des taux d'intérêt le 25 mai

Le 25 mai, le comité de politique monétaire de la SARB a augmenté les coûts d'emprunt de 50 points de base, dépassant les attentes d'une hausse de 25 points de base. Les taux d'intérêt ont atteint leur niveau le plus élevé depuis avril 2009.

Dans son communiqué post-réunion, le conseil d'administration de la SARB a déclaré que "l'inflation globale devrait rester au-dessus de la partie supérieure de l'objectif d'inflation jusqu'au troisième trimestre de cette année, et ne reviendra durablement au milieu de la fourchette cible que d'ici le deuxième trimestre 2025".

Les décideurs de la SARB prévoient une croissance du PIB de 1,0% et 1,1% respectivement pour 2024 et 2025. Pour cette année, le conseil prévoit toujours un taux de croissance du PIB de 0,3%.

Le Rand Sud-Africain bénéficie-t-il d'un vote de confiance de la part des analystes ?

Le rand sud-africain a chuté le 10 mai, atteignant son niveau le plus bas depuis trois ans par rapport au dollar américain, tandis que les obligations d'État nationales et internationales ont également chuté. Les investisseurs et les traders se sont montrés incertains alors que les craintes de coupures d'électricité programmées (connues sous le nom de "délestage") augmentaient avec l'arrivée de l'hiver dans l'hémisphère sud.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDZAR, Graphique W1 – Période : du 2 mai 2021 au 26 mai 2023, consultée le 26 mai 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les analystes de Commerzbank suggèrent que le rand sud-africain pourrait continuer à souffrir malgré la politique monétaire agressive mise en œuvre par la SARB. "Le rand souffre d'un environnement peu enclin au risque, actuellement dominé par le débat sur la dette américaine, et de problèmes persistants d'origine nationale. La liste de ces problèmes est longue et comprend la crise énergétique, des perspectives de croissance médiocres et un taux de chômage élevé, ainsi que des décisions discutables en matière de politique étrangère. C'est la responsabilité du gouvernement", notent-ils dans leur rapport.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDZAR, Graphique MN – Période : du 1 janvier 2018 au 26 mai 2023, consultée le 26 mai 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les experts des marchés émergents de Goldman Sachs ont écrit dans un rapport sur l'économie sud-africaine que "les inquiétudes concernant l'augmentation des délestages et l'impact sur des perspectives de croissance déjà anémiques se sont accrues. Et comme l'inflation reste élevée et surprend à la hausse même avec une croissance faible, la SARB est confrontée à un compromis difficile à gérer, et pourrait donc être plus limitée dans la mise en œuvre de hausses de taux pour ancrer les attentes et soutenir le portage d'une devise fortement dépréciée".

Trading du Rand Sud-Africain pour les débutants

Le rand sud-africain est l'une des devises les plus échangées sur le continent africain. Les paires de devises telles que le rand contre le dollar américain ou le rand contre la livre sterling sont incluses dans les portefeuilles des traders qui souhaitent tirer profit des variations du rand. Néanmoins, le trading de devises comporte des risques pour tous les traders, qu'ils soient débutants ou expérimentés.

L'un des moyens de limiter ces risques est d'améliorer vos connaissances en la matière. Cependant, le trading n'est pas qu'une question de rapidité, d'instinct et de connaissance approfondie du marché. En effet, vos fonds sont à risque chaque fois que vous tradez. Toutefois, des outils de gestion des risques sont à votre disposition et vous devriez être à même de les utiliser lorsque nécessaire.

Comment apprendre à les utiliser ? Les courtiers proposent une vaste gamme de contenu pédagogique, tels que des webinaires et des articles rédigés par des professionnels expérimentés. En améliorant vos compétences en matière de trading et en apprenant à utiliser ces outils, vous pouvez limiter votre risque, bénéficier d'une certaine tranquillité d'esprit et de moins d'anxiété, tout en profitant pleinement de votre expérience de trader et en ayant une plus grande clarté d'esprit pour ajuster votre stratégie de trading comme vous le souhaitez.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

