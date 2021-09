Perspectives boursières hebdomadaires : Tous les yeux rivés sur les chiffres de l'inflation

Septembre 13, 2021 19:40

Les principales annonces économiques de la semaine sont centrées sur les chiffres de l'inflation. Ainsi, les chiffres de l'IPC américain (inflation des prix à la consommation) sont attendus mardi 14 septembre à 14h30 heure de Paris, ceux de l'IPC britannique mercredi 15 septembre à 8h00, suivis des chiffres de l'IPC canadien à 14h30.

Les banques centrales ont pour objectif de maintenir l'inflation autour d'un certain niveau, ce qui influence leurs décisions en matière de politique monétaire. Avec une inflation en hausse dans le monde entier en raison de la réouverture de l'économie et des perturbations de l'offre, les traders se demandent quelle banque centrale agira en premier pour éviter que l'inflation ne devienne incontrôlable.

Ces derniers porteront également leur attention sur le taux d'emploi australien attendu jeudi 16 septembre, ainsi que sur le chiffre des ventes au détail américaines plus tard dans la journée, à 14h30. Avec des données aussi importantes concernant le dollar américain cette semaine, il s'agira de garder un œil sur les paires en USD.

Calendrier hebdomadaire du Forex

Inflation US

Le mardi 14 septembre, le Bureau of Labor Statistics va publier son prochain rapport sur l'IPC. L'inflation est considérée comme l'une des données les plus importantes pour les flux monétaires car une augmentation des prix peut conduire une banque centrale à augmenter ses taux d'intérêt.

Les perturbations de l'offre dans le monde causées par le Covid-19 ont entraîné une hausse des prix dans différents secteurs, et ce dans plusieurs régions. Les derniers chiffres du PMI montrent également une détérioration de la chaîne d'approvisionnement, les coûts d'expédition atteignant des niveaux quasi record.

Le marché a été déçu ce mois-ci lorsque la Fed n'a pas annoncé son intention de réduire ses mesures de relance de l'économie. Les données de cette semaine pourraient donc amener cette dernière à changer de tactique et à annoncer une réduction potentielle en novembre, ce qui pourrait être positif pour le dollar américain.

Le graphique mensuel de l'indice du dollar américain présenté ci-dessus permet de mettre en évidence un range de long terme entre les deux lignes horizontales, représentant la résistance supérieure et le support inférieur. Bien que le prix ait récemment rebondi sur sa borne basse autour de 89,13 $, la poussée haussière a été freinée par la droite de tendance baissière à plus court terme illustrée sur le graphique ci-dessus.

Le prix a continué d’évoluer au sein de son canal horizontal au cours des derniers mois, les traders digérant les bonnes et mauvaises données économiques américaines. Si les chiffres venaient à s'aligner cette semaine, alors l’indice pourrait commencer à se déplacer de manière directionnelle, résultant en une nouvelle tendance à long terme.

Actions et indices boursiers

L'opération TINA (il n’y a pas d’autre alternative, ou There Is No Alternative en anglais) restant de mise sur les marchés boursiers mondiaux, les investisseurs commencent à déplorer les valorisations élevées du marché américain, notamment dans le secteur technologique.

De leur côté, les indices boursiers européens restent sur les mêmes cotations semaine après semaine ; les investisseurs se ruant sur les actions US. Cependant, la semaine dernière a terminé dans le rouge pour la bourse américaine, ce qui pourrait être le début d'une correction attendue depuis longtemps.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80%

Les moyennes mobiles présentées sur le graphique ci-dessus confirment la tendance générale haussière de l'indice boursier S&P 500. Nous pouvons remarquer que les acheteurs se sont le plus souvent manifestés autour de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (courbe rouge). Actuellement, le prix est en train de corriger pour retourner vers cette moyenne mobile.

Il sera intéressant de garder un œil sur le price action à l’approche de ce niveau afin de voir si les acheteurs sont toujours présents au cours d'un mois qui est habituellement baissier. L'orientation du dollar américain et les nouvelles de cette semaine pourraient donc avoir un impact important sur ce point.

