Perspectives Boursières Hebdomadaires – Focus sur les Résultats de Disney et l'Inflation US

Novembre 07, 2022 18:44

La semaine dernière, la Réserve Fédérale et la Banque d'Angleterre (BoE) ont toutes deux relevé leurs taux de 75 points de base. Cependant, alors que les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, après l'annonce, étaient résolument hawkish, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a adopté un ton plus dovish, suggérant que les taux d'intérêt pourraient ne pas augmenter autant que prévu initialement.

Compte tenu du fait que le taux d'inflation au Royaume-Uni était de 10,1%, contre 8,2% aux États-Unis, on aurait pu s'attendre à ce que les propos soient inversés.

Cependant, les deux économies se trouvent dans des situations très différentes. L'économie américaine, comparativement robuste, offre à la Fed une plus grande marge de manœuvre pour augmenter les taux sans avoir à craindre un effondrement de l'économie.

La BoE, en revanche, n'a pas ce luxe. Le Royaume-Uni semble au bord du précipice de ce qui, selon la BoE, pourrait être la plus longue récession depuis le début des études statistiques. Le bon côté des choses, c'est qu'elle ne sera pas aussi profonde que prévu. Il est donc compréhensible que la BoE soit un peu plus prudente quant aux hausses de taux agressives dans un avenir proche.

Mais cela, c'était la semaine dernière. Alors qu'en est-il de cette semaine ?

Les Résultats de Walt Disney

La saison actuelle des bénéfices est bien entamée, plus de la moitié du S&P 500 ayant déjà fait ses publications. L'un des grands noms à surveiller cette semaine est la Walt Disney Company, qui publie ses résultats annuels après la clôture du marché mardi.

Pour les actionnaires de Disney, l'année 2022 a été une année à oublier. À la clôture de la bourse vendredi, le cours de l'action était en baisse de 36% depuis le début de l'année.

Bien sûr, une grande partie de ce repli est imputable à des problèmes plus larges affectant le marché boursier ; cependant, la chute de Disney a été bien plus profonde que celle de 21% du S&P 500 et, de plus, la vérité est que la spirale descendante de Disney a commencé bien avant le 1er janvier.

Le Covid-19 a durement touché Disney. Les parcs d'attractions et autres expériences personnelles ayant été contraints de fermer, Disney a perdu un important flux de revenus et, sans surprise, le cours des actions a chuté. Cependant, grâce à la croissance rapide du nombre d'abonnés au service de streaming Disney+, l'action est devenue la préférée des investisseurs pendant le confinement. En conséquence, le titre a bondi, atteignant un sommet historique le 8 mars 2021.

Néanmoins, comme c'est le cas pour de nombreuses actions dites "à domicile", le succès boursier de Disney à l'époque de la pandémie semble avoir été davantage motivé par de généreuses spéculations sur les résultats futurs que par des données concrètes. Peut-être inévitablement, le sentiment a changé et ces actions ont commencé à se déprécier lorsque les investisseurs ont réalisé que les bénéfices actuels ne justifiaient pas nécessairement les valorisations élevées.

Depuis son plus haut niveau historique le 8 mars 2021, le cours de l'action a chuté de plus de 50%, et se situe aujourd'hui non loin de son niveau du début de la pandémie. Cela crée-t-il une opportunité d'achat pour les investisseurs ? Peut-être, mais pas sans risque ; l'avenir est loin d'être certain dans le Royaume magique.

Si les bénéfices de Disney se sont redressés, ils n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. Ils n'ont apparemment pas non plus atteint un niveau tel que le géant du divertissement se sente à l'aise pour rétablir son dividende, qu'il avait supprimé en réponse à la pandémie.

L'annonce de mardi prévoit une augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices. Toutefois, les investisseurs sont susceptibles de prêter une attention particulière aux perspectives de l'entreprise.

Comme la plupart des entreprises, Disney est confronté à des difficultés considérables à l'heure actuelle. L'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt érodent les revenus discrétionnaires, ce qui risque fort de nuire à la demande pour la gamme de biens et services divertissants, mais non essentiels, de Disney. En outre, le ralentissement économique se traduira par une baisse des recettes publicitaires des divisions médias de Disney.

Inflation aux États-Unis

Jeudi, le Bureau of Labor Statistics publiera les dernières données sur l'inflation aux États-Unis. Après la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et le rapport sur la situation de l'emploi la semaine dernière, l'attention sera focalisée sur cette annonce importante.

Le taux d'inflation annuel devrait s'établir à 8%, ce qui est légèrement inférieur au taux de 8,2% enregistré le mois dernier.

Si l'inflation est plus faible que prévu, cela donnera du crédit à l'approche agressive de la Fed pour lutter contre l'inflation, mais pourrait l'inciter à plus de retenue lors de sa prochaine réunion en décembre. Dans ce cas de figure, on pourrait s'attendre à une réaction positive du marché boursier américain au détriment d'une réaction négative sur le dollar américain.

Toutefois, si l'inflation s'avère pire que prévu, et si l'on ajoute à cela le discours hawkish de Powell la semaine dernière, les spéculations sur de nouvelles hausses agressives seront nombreuses. Dans ce cas, nous pourrions nous attendre à voir les actions souffrir et le dollar se renforcer.

Quelle que soit l'issue, les traders et les investisseurs doivent s'attendre à une augmentation de la volatilité sur les paires de devises, y compris le dollar et les actions américaines, au moment de la publication.

