Actualité Économique pour les Débutants – Quel est le Rapport entre les Animaux et le Trading ?

Août 04, 2022 15:12

Quel est le rapport entre les animaux et les marchés financiers ? Dans cet article destiné aux débutants, vous allez découvrir le symbolisme des animaux dans le domaine du trading et de l'investissement, y compris :

Taureaux et Ours (Bulls et Bears)

Colombes et Faucons (Doves et Hawks)

Lapins et Tortues (Rabbits et Tortoises)

Baleines (Whales)

Cygnes Noirs (Black Swans)

Esprits Animaux

Nous avons tous déjà vu et été émus par les adorables photos d'animaux domestiques tels que les chatons et les chiots sur les réseaux sociaux. Bien que les marchés financiers aient la réputation d'être axés sur le business, ils entretiennent depuis longtemps un lien profond avec le symbolisme animal.

Alors que les animaux domestiques sur les réseaux sociaux représentent un sentiment chaleureux et affectueux, les symboles animaux sur les marchés d'investissement sont associés à des émotions radicalement différentes.

En tant que débutant, vous ne tarderez pas à vous intéresser aux médias financiers et à suivre l'actualité afin de vous tenir au courant des derniers développements sur les marchés des changes et des actions. La plupart des articles sur le sentiment du marché font référence aux taureaux et aux ours, alors commençons par ces derniers.

Les taureaux et les ours sur les marchés financiers (bulls et bears)

Une forte tendance à la hausse de l'économie a une influence sur le sentiment des investisseurs, ce qui signifie plus d'optimisme et de confiance sur les marchés. Dans certains cas, un marché en pleine expansion se transforme en "bull run", dans lequel le sentiment du marché semble charger les cornes en premier, démontrant un appétit sain pour le risque.

À l'inverse, une forte baisse de l'économie fait naître des émotions de peur et parfois de panique. L'animal qui représente ces émotions est l'ours, et lorsqu'un marché devient "bearish", on assiste à des ventes massives et l'appétit des investisseurs pour le risque s'estompe.

Le taureau et l'ours sont devenus des raccourcis pour décrire l'humeur dominante sur les marchés et peuvent également être assimilés aux acheteurs et aux vendeurs. Ce combat entre acheteurs et vendeurs se traduit par la hausse et la baisse des différents instruments sur les marchés financiers.

Les taureaux et les ours bataillent sur le terrain (le carnet d'ordre, directement sur le marché) tandis que d'autres espèces prennent leur envol, ce qui nous amène aux faucons et aux colombes.

Faucons et colombes (hawks et doves)

Un faucon (hawk) représente une banque centrale déterminée à resserrer le crédit en augmentant les taux d'intérêt et à attraper sa proie – l’inflation. La politique monétaire du faucon apparaît lorsque les prix augmentent trop rapidement et alimentent l'inflation, obligeant les banquiers centraux à prendre des mesures pour l'endiguer.

La colombe (dove) est un oiseau beaucoup moins agressif que le faucon et, lorsqu'elle est utilisée sur les marchés financiers, elle représente les périodes de politique monétaire où l'inflation est faible ou normale. Une politique monétaire dovish est liée à des conditions de crédit plus souples et est également qualifiée de politique monétaire "accommodante".

Cygnes noirs (black swans)

Les cygnes noirs sont si rares que leur nom est utilisé pour décrire des événements très inhabituels sur les marchés du trading et de l'investissement. Parmi les exemples de cygnes noirs, il convient de citer le crash éclair de l'EURCHF lorsque la Banque nationale suisse (BNS) s'est retirée d'un accord visant à maintenir un plancher entre le franc suisse et l'euro. Les cygnes noirs peuvent également faire référence à des événements géopolitiques tels que des guerres, des révolutions, des pandémies et d'autres perturbations majeures de l'économie mondiale.

L'élément crucial à comprendre concernant les événements de marché de type "cygne noir" est qu'ils sont causés par une réaction massive de peur et de panique. Avec le recul et une fois la poussière retombée, le catalyseur qui a déclenché la réaction de masse peut souvent signifier une évolution de l'économie. Un bon exemple est l'extinction progressive des parités monétaires, qui semblent être en voie de disparition, les économies modernes nécessitant plus de flexibilité que jamais.

Lapins et tortues (rabbits et tortoises)

Les lapins et les tortues ne sont pas aussi souvent évoqués dans les médias que les taureaux et les ours ou les faucons et les colombes. C'est peut-être parce que les lapins et les tortues représentent un type d'approche en matière d'investissement et de trading plutôt qu'une émotion temporaire comme la peur ou l'optimisme.

Les lapins ont tendance à se lancer rapidement dans des opérations ou dans des investissements, tandis que les tortues adoptent une approche plus lente et à plus long terme, progressant vers leurs objectifs financiers plutôt que de se précipiter.

Baleines (whales)

Nous avons parlé des espèces animales terrestres et aériennes, mais qu'en est-il de la mer ? Les baleines représentent les "grosses mains", c'est-à-dire les investisseurs et les traders institutionnels, les méga-banques, les gouvernements, les banques centrales et les fonds spéculatifs.

Lorsqu'une institution de grande envergure effectue une transaction ou un investissement, elle peut modifier la direction du marché. On peut en voir des exemples lors des interventions des banques centrales sur le marché des changes, lorsqu'elles achètent leur monnaie nationale pour la soutenir pendant les périodes de vulnérabilité.

Lorsque les fonds spéculatifs vendent à découvert ou prennent une position longue (acheteuse) sur un instrument, ils ont une puissance d'achat tellement élevée qu'ils peuvent également faire bouger le marché.

Esprits animaux

Non, le terme "esprits animaux" ne fait pas référence aux fantômes des taureaux et des ours, mais il peut être effrayant.

Ce dernier décrit une émotion envahissante qui s'empare des investisseurs et des traders à des moments particuliers sur les marchés. Ces émotions sont généralement associées à la panique lors d'événements de type "cygne noir" ou à l'euphorie lorsque l'économie va si bien qu'il semble que chaque investissement ou position réussi à l'opérateur.

Les esprits animaux sont des émotions extrêmes sur les marchés et peuvent entraîner des changements et des mouvements radicaux dans les prix des actifs. Ces changements peuvent être décrits comme de la volatilité, mais dans le cas des esprits animaux, les variations peuvent aller bien au-delà de la signification saine de la volatilité, se transformant en oscillations sauvages jusqu'à ce que le phénomène disparaisse.

Quelle est la réponse aux esprits animaux ? Utilisez toujours des techniques de gestion des risques prudentes. Ce sujet sera abordé la semaine prochaine, alors n'oubliez pas de consulter régulièrement notre article intitulé "Actualité Économique pour les Débutants ".

