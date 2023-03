Perspectives Boursières Hebdomadaires – Focus sur le Rapport NFP et les Décisions sur les Taux d'Intérêt

Mars 06, 2023 18:26

Dans une semaine riche en données économiques importantes, le rapport sur les emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis et les décisions sur les taux d'intérêt de la Reserve Bank of Australia (RBA) et de la Banque du Japon (BoJ) se démarquent.

Décision sur les taux d'intérêt de la RBA : Une nouvelle hausse ?

Le mardi 7 mars, la RBA annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. Les économistes suggèrent que la banque centrale australienne augmentera probablement son taux d'intérêt directeur pour la dixième fois consécutive. Les analystes d'ANZ, Commonwealth Bank et Westpac tablent sur une hausse de 0,25%. La RBA a porté les coûts d'emprunt à 3,35% lors de sa réunion de février.

Selon un rapport de Reuters, "la banque centrale australienne, effrayée par le risque que l'inflation se révèle plus forte que prévu, a abandonné toute idée de pause lors de sa réunion de février et a indiqué que de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires dans les mois à venir".

NFPs : Une autre surprise en perspective ?

Le US Bureau of Labour Statistics (BLS) devrait publier vendredi les chiffres de l'emploi dans le secteur non agricole pour le mois de février. Certains analystes prévoient que 200 000 emplois ont été créés dans l'économie américaine en février. Les NFPs (Nonfarm Payrolls) ont tendance à surprendre les marchés et à déclencher de la volatilité.

Selon le rapport NFP de janvier du BLS, 517 000 nouveaux emplois ont été créés au cours du premier mois de l'année, ce chiffre ayant déclenché un rallye du dollar américain. Les analystes de marché avaient prévu une hausse de 185 000. Un rapport de Morgan Stanley suggère que si les NFPs de février atteignent à nouveau le chiffre de 500 000, la Réserve Fédérale pourrait devoir envisager une hausse des taux de 50 points de base lors de sa prochaine réunion de politique monétaire.

Décision de la BoC sur les taux d'intérêt : Suspendre les hausses ?

Le 8 mars, le conseil d'administration de la Banque du Canada (BoC) se réunira pour décider des taux d'intérêt. Les décideurs de la BoC ont indiqué qu'ils étaient prêts à suspendre les hausses de taux à mesure que la politique monétaire restrictive fait sentir ses effets sur l'économie du pays. La semaine dernière, Statistics Canada a indiqué que l'économie du pays n'a pas du tout progressé au quatrième trimestre de 2022 par rapport au trimestre précédent, mettant ainsi fin à cinq trimestres consécutifs de croissance du PIB.

Actuellement, le taux directeur de la BoC est de 4,5%. Les économistes de la Banque CIBC suggèrent que les taux d'intérêt resteront à 4,5% tout au long de l'année avant d'être assouplis progressivement en 2024.

La BoJ décidera des taux

Le 10 mars, le conseil d'administration de la BoJ tiendra sa réunion mensuelle et devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Les économistes suggèrent que les coûts d'emprunt resteront inchangés. Junko Nakagawa, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon (BoJ), a déclaré aux journalistes que la banque centrale devait maintenir sa politique monétaire ultra souple pour le moment, dans la mesure où l'économie n'a pas atteint son objectif d'inflation de 2%.

Cependant, un sondage Reuters a montré qu'environ la moitié des entreprises japonaises pensent que la nouvelle direction de la BoJ devrait revoir ses politiques de taux d'intérêt négatifs, tandis que plus d'un quart ont déclaré que son objectif d'inflation devrait être modifié.

Le PIB de la zone euro en expansion au T4 2022 ?

Mercredi, Eurostat révélera le chiffre de la croissance du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre 2022. Les experts du marché anticipent une croissance de 0,1% sur une base trimestrielle et de 1,9% sur une base annuelle. Les économistes réaffirment que les conditions météorologiques clémentes ont pu favoriser la croissance de l'économie du bloc euro.

La Commission Européenne (CE) a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour la zone euro à 0,9% en 2023 contre 0,3% précédemment, prévoyant une croissance inchangée à 1,5% en 2024.

Ventes au détail dans la zone euro pour janvier

Les investisseurs auront l'occasion de scruter le rapport sur les ventes au détail de la zone euro, qui doit être publié aujourd'hui par Eurostat. Les analystes de marché prévoient une baisse de 0,3% en janvier sur une base mensuelle, et de 1,2% sur une base annuelle.

Les ventes au détail avaient chuté en décembre 2022, montrant la faiblesse de la demande des consommateurs dans un contexte d'inflation élevée. Selon un rapport d'Eurostat, l'Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) annualisé de la zone euro s'est établi à 8,5% en février contre 8,6% en janvier.

L'économie japonaise devrait avoir progressé au quatrième trimestre 2022

Le 8 mars, le Japanese Cabinet Office publiera son rapport sur le PIB du quatrième trimestre 2022. Les économistes suggèrent que le PIB du Japon a progressé de 0,2% sur une base trimestrielle, au quatrième trimestre 2022. Ce chiffre pourrait marquer la première croissance trimestrielle depuis le trimestre avril-juin 2022.

Les économistes de Moody's Analytics ont noté que "notre vision est toujours que le Japon devrait enregistrer une croissance modérée en 2023, dans la mesure où la demande intérieure s'améliore, soutenue par la suppression des restrictions liées au COVID-19, la baisse de l'inflation et la reprise des voyages internationaux. Mais le PIB reste loin des niveaux de production maximaux d'avant la pandémie, et les risques qui pèsent sur les perspectives sont importants. La faiblesse de la dynamique à l'étranger pèsera sur les exportations".

Inflation chinoise en février

Le 9 mars, les investisseurs auront l'occasion d'examiner le rapport sur l'inflation chinoise de février, publié par le National Bureau of Statistics (NBS). Le rapport devrait montrer que l'inflation est restée inchangée à 2,1% sur une base annuelle, tandis que les économistes suggèrent que l'inflation a ralenti à 0,3% sur une base mensuelle.

Les analystes de Moody's Analytics avaient déclaré à la mi-février que "la réouverture de la Chine ne sera pas une solution miracle. Bien que 2023 s'annonce beaucoup plus prometteur que ce que nous avions prévu précédemment, l'année s'annonce agitée ; il faudra du temps pour que les ménages se remettent véritablement du Covid-19".

Croissance du PIB britannique : Un regain d'élan ?

L'Office for National Statistics (ONS) devrait publier des données concernant la croissance du PIB du Royaume-Uni en janvier. Les économistes suggèrent que l'économie a progressé de 0,1% d'un mois sur l'autre.

L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a déclaré aux journalistes que l'économie britannique montre un élan légèrement plus important que prévu, tandis que la croissance des salaires s'avère également plus rapide que les prévisions de la banque centrale.

