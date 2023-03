Perspectives Boursières Hebdomadaires – Les Marchés se Focalisent sur le PIB Australien et l'IPCH de la Zone Euro

Février 28, 2023 21:21

Un rapport sur le PIB publié en Australie a montré que l'économie du pays a progressé de 0,5% d'un trimestre à l'autre, au cours du dernier trimestre de 2022. L'Institute for Supply Management (ISM) publiera ses indices PMI pour le secteur manufacturier et des services, ce qui pourrait entraîner une certaine volatilité sur le dollar américain. Le président de la Réserve Fédérale de St Louis, James Bullard, a déclaré aux journalistes de Reuters que "l'atterrissage en douceur est possible aux Etats-Unis si le changement de régime post-pandémique est bien exécuté".

Le PIB australien progresse au T4 2022

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) a publié son rapport sur le PIB du quatrième trimestre 2022. Selon ce rapport, l'économie australienne a connu une croissance de 0,5% en rythme trimestriel au T4 2022. Les économistes notent que le PIB du pays a progressé de 2,7% en 2022, un chiffre inférieur à celui de 5,9% enregistré en 2021.

Un rapport de la National Australia Bank (NAB) note que "pour l'avenir, nous voyons la croissance ralentir fortement, les dépenses de consommation subissant la pression à la fois de la hausse des taux et de l'inflation". La NAB s'attend à ce que la croissance économique ralentisse à 0,7% en 2023 et à 0,9% en 2024.

Début février, le trésorier australien Jim Chalmers a déclaré que "les anticipations des spécialistes du Trésor sont que des taux d'intérêt plus élevés combinés à des conditions mondiales difficiles ralentiront considérablement notre économie, mais ils ne s'attendent pas à ce stade à une récession ici en Australie".

Données préliminaires de l'IPCH de la zone euro attendues le 2 mars

Eurostat publiera les données préliminaires de l'Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) de la zone euro pour janvier. L'inflation globale est attendue à 8,7% sur une base annuelle, contre 8,5% en décembre, tandis que l'inflation de base (core) devrait rester inchangée à 5,2%. Les marchés tablent sur une hausse de 50 points de base lors de la réunion de la BCE en mars.

PMI manufacturier de la Chine

La China’s Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) publiera mercredi son indice PMI manufacturier pour janvier. Les analystes de marché suggèrent que l'indice PMI manufacturier du pays a chuté à 48,9 au cours du premier mois de 2023, indiquant une contraction de l'activité.

Un rapport publié le 31 janvier avait montré que l'activité des usines chinoises avait progressé (50,1) pour la première fois depuis août. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, un porte-parole du ministère chinois du commerce a déclaré que la dynamique de reprise du marché de la consommation du pays était forte en janvier, ajoutant que "le gouvernement prendra davantage de mesures pour relancer et développer la consommation".

Les indices PMI manufacturier et services de l'ISM seront scrutés par les experts

Cette semaine, l'Institute for Supply Management (ISM) publiera les indices PMI de l'industrie manufacturière et des services (février 2023), qui devraient fournir des informations précieuses sur la situation de l'économie américaine. L'indice PMI manufacturier devrait s'établir à 47,9 et l'indice PMI services à 52,4. Les analystes du marché notent que l'indice des services représente près de 80% du PIB américain. Les économistes ne s'attendent pas à un changement significatif de stratégie de la part de la Fed tant que l'indice PMI reste au-dessus de la barre des 50.

Le taux de chômage de la zone euro devrait avoir baissé en janvier

Le taux de chômage de la zone euro en janvier sera révélé par Eurostat jeudi. Les économistes s'attendent à une légère baisse du taux à 6,5% contre 6,6% en décembre. Si la prévision se confirme, ce chiffre soulignera la force du marché du travail, alors même que l'économie semble s'essouffler.

