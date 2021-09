Perspectives boursières hebdomadaires : Le FOMC et la BOE sur le devant de la scène

Septembre 21, 2021 11:20

Le dollar américain ayant terminé la semaine dernière parmi les devises les plus fortes, tous les regards se tournent maintenant vers la déclaration du FOMC et la conférence de presse de mercredi soir. Compte tenu de la faiblesse des données économiques, la Fed est-elle toujours décidée à rehausser ses taux d'intérêt cette année ? Si c'est le cas, le dollar américain pourrait fortement réagir ; c'est donc à surveiller.

La livre sterling est également une devise qui a montré une certaine solidité ces dernières semaines. Avec une inflation toujours en hausse, les analystes prévoient que la Banque Centrale d'Angleterre (BOE) mettra fin à son programme d'assouplissement quantitatif le plus tôt possible. Cependant, la faiblesse des données a depuis lors affaibli la livre, rendant l'annonce de jeudi d'autant plus importante.

Cette semaine sera également marquée par les publications de la Banque Nationale Suisse (BNS) et les indices PMI européens. Cependant, les indices boursiers mondiaux seront probablement les plus concernés après qu’ils aient tous terminé dans le rouge la semaine dernière, avec des niveaux de support clés cassés.

Calendrier hebdomadaire du Forex

Source : Calendrier Forex du site internet d’Admirals.

Conférence de presse du FOMC

Le mercredi 22 septembre à 20h00, la Réserve fédérale américaine va publier sa prochaine déclaration de politique monétaire ainsi que ses projections économiques. Cette publication sera suivie d'une conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, à 20h30.

Les analystes prévoient que la Fed signalera que la réduction progressive des taux d'intérêt (c'est-à-dire la fin de ses mesures de relance liées à la politique monétaire) commencera cette année. Certains prévoient qu'elle commencera en novembre, d'autres en décembre, mais nous espérons que M. Powell donnera des indications sur le calendrier du processus de réduction progressive.

Alors que certains chiffres économiques récents ont été faibles, un signe que la Fed compte commencer à assouplir son bilan pourrait donner un grand coup de pouce au dollar américain. C'est ce qui est ressorti de la semaine dernière, le dollar américain ayant progressé par rapport à toutes les autres devises majeures.

Sachant qu’une partie de cette annonce pourrait déjà être prise en compte dans les cotations, les investisseurs se concentreront sur toute mise à jour du « dot plot », graphique qui décrit les attentes des responsables politiques quant à l'orientation future des taux d'intérêt. Actuellement, ce dernier indique une hausse potentielle des taux d'intérêt pour 2023. Mais avec certains membres du FOMC devenant plus belliqueux, il pourrait être question d'un relèvement potentiel des taux en 2022, ce qui serait probablement une aubaine pour le dollar américain.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDX, graphique MN – Plage de données : du 1 juillet 2013 au 19 septembre 2021, consultée le 19 septembre 2021 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique mensuel de l’USDX présenté ci-dessus met en évidence un range de long terme qui s'est formé sur l'indice du dollar américain. Le prix a récemment rebondi sur son niveau de support horizontal situé autour de 89,13 $.

Le plus intéressant reste cependant la formation d’une figure en ETE inversée (épaule tête épaule) que le prix a cassé à la hausse. Le cours évolue désormais au-dessus de la ligne de cou de la figure (la ligne de tendance noire).

Si les acheteurs parviennent à garder une pression haussière après les annonces de cette semaine, les traders chercheront probablement à pousser le prix jusqu’au niveau 94,77 $, qui définit le début de l’ETE inversée.

Actions et indices boursiers

Les indices boursiers mondiaux ont chuté la semaine dernière en raison d'une dégradation du climat de risque. L'appréciation du dollar américain et les risques potentiels liés à la crise d'Evergrande, la deuxième plus grande société immobilière chinoise qui ne peut honorer ses obligations en matière de dette, ont aidé les investisseurs à prendre leurs bénéfices après un incroyable rallye haussier.

La plupart des analystes ont appelé à une correction attendue depuis longtemps, et le mois de septembre a historiquement tendance à être compliqué pour les marchés. L'inégalité des tendances des marchés boursiers mondiaux est également révélatrice ; en effet, seuls les indices américains ont progressé, les indices boursiers européens et asiatiques restant à la traîne.

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Plage de données : du 17 décembre 2020 au 19 septembre 2021, consultée le 19 septembre 2021 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur les cinq dernières années :

2020 = +16,17%,

2019 = +29,09%,

2018 = -5,96%,

2017 = +19,08%,

2016 = +8,80%.

Le graphique ci-dessus illustre la performance de l'indice boursier S&P 500 en unité de temps quotidienne. La tendance haussière à long terme est confirmée par la moyenne mobile exponentielle (MME) à 20 périodes (bleue) qui se situe au-dessus de la MME à 50 périodes (rouge), elle-même située au-dessus de la MME à 100 périodes (verte).

Alors que les acheteurs se sont historiquement manifestés autour de la MME à 50 périodes, le prix a réussi à clôturer sous ce niveau de support dynamique vendredi dernier. Si le cours continue d’évoluer sous cette MME, alors les acheteurs attendront probablement le prochain niveau de support pour se positionner, à savoir la MME à 100 périodes. Ce niveau pourrait également servir d’objectif potentiel pour les vendeurs à découvert.

Quoi qu'il en soit, la semaine s'annonce très intéressante !

