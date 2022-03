Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur le FOMC & la BOE

Mars 14, 2022 22:38

Cette semaine, tous les regards se tournent vers la Réserve Fédérale américaine et la Banque d'Angleterre. Avec la flambée des prix de l'énergie et une inflation atteignant des niveaux records, les deux banques centrales devraient agir et augmenter les taux d'intérêt.

On peut donc s'attendre à une autre semaine volatile pour le dollar américain et la livre sterling en raison des actions possibles de la Réserve fédérale mercredi lors de la déclaration et de la conférence de presse du FOMC, ainsi que de la livre sterling lors de la publication du taux officiel de la Banque d'Angleterre jeudi.

Le sentiment sur les marchés boursiers mondiaux reste fragile et risque d'être encore affecté par la hausse des taux d'intérêt cette semaine. Il faut compter sur une forte volatilité et sur la poursuite des divergences sur certains indices. Par exemple, la semaine dernière, les indices européens ont terminé en hausse tandis que les indices américains ont terminé dans le rouge.

Calendrier hebdomadaire du Forex

Conférence de presse du FOMC

Le mercredi 16 mars à 19h00, la Réserve fédérale publiera sa dernière déclaration du FOMC et sa décision sur les taux d'intérêt. Il est fortement anticipé que la Fed augmentera les taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires, passant de 0,25% à 0,50%.

Cependant, avec la hausse du dollar américain au cours des dernières semaines, cette attente pourrait déjà être prise en compte dans les prix. Les traders seront davantage focalisés sur la conférence de presse du FOMC à 19h30. La question clé est de savoir si le président de la Fed, Jerome Powell, signalera une augmentation du rythme des hausses de taux d'intérêt pour le reste de l'année.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDX, graphique MN – Période : du 1 juillet 2005 au 13 mars 2022, consultée le 13 mars 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique mensuel de l'indice du dollar américain présenté ci-dessus illustre le développement d'un range entre les deux lignes horizontales noires (103.00 et 89.00). Le prix est en hausse depuis son rebond sur la borne basse du range au début de l'année dernière.

L'économie européenne et britannique étant appelée à lutter contre la hausse des prix de l'énergie et les sanctions occidentales contre la Russie, le dollar américain est devenu une valeur refuge. Cette situation, associée à la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt, est susceptible de soutenir le dollar américain à long terme.

Par conséquent, les traders pourraient surveiller si l'USD parvient à atteindre le haut de son range à un moment donné. Les propos tenus cette semaine par le président de la Fed, Jerome Powell, seront susceptibles de définir la tendance et sont à surveiller.

Actions et Indices Boursiers

L'aversion au risque des indices boursiers mondiaux reste très limitée. De nombreux pays occidentaux ayant décidé d'interrompre ou de déplacer leurs opérations en Russie, la rentabilité des entreprises risque d'être affectée. Cependant, les investisseurs se pencheront cette semaine sur les taux d'intérêt américains et leur effet sur les entreprises US et le marché boursier dans son ensemble.

Les indices européens tels que le DAX 40 et le CAC 40 se négocient déjà en dessous du niveau où ils se trouvaient avant le début de la pandémie. Tous les gains liés à la réouverture des économies se sont évaporés. Cependant, certaines actions, telles que celles du secteur de l'énergie, continuent de trouver un élan haussier.

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 19 août 2021 au 13 mars 2022, consultée le 13 mars 2022 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :

2021 = +26.99%

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

L'indice boursier S&P 500 se bat pour trouver une direction claire depuis qu'il a atteint son niveau de support horizontal de long terme à 4 268 (la ligne horizontale noire sur le graphique ci-dessus). Cette semaine pourrait être déterminante pour l’indice, dans la mesure où l'engagement de la Fed à accélérer le rythme des hausses de taux d'intérêt pourrait entraîner la rupture de ce niveau de prix.

Les traders peuvent également constater le croisement baissier des moyennes mobiles, avec la moyenne mobile exponentielle de période 50 qui se situe désormais en dessous de la moyenne mobile exponentielle de période 100. La dernière fois que cela s'est produit, c'était lors de la pandémie de 2020, ce qui suggère que - techniquement - le sentiment est encore très fragile.

