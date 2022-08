Le Nasdaq à la baisse suite à une mauvaise journée pour les actions technologiques et de semi-conducteurs

Août 10, 2022 13:17

Après plusieurs mois à des prix élevés, le pétrole brut a récemment connu des difficultés. Au cours de la première semaine d'août, les indices de référence importants comme le WTI et le Brent ont chuté respectivement de 9,74 % et 13,72 %, les deux évoluent actuellement autour de leurs niveaux les plus bas depuis février.

La récente baisse intervient au milieu des inquiétudes d'une récession mondiale imminente, après que les États-Unis aient enregistré leur deuxième trimestre consécutif de croissance négative et que la Banque d'Angleterre ait prévu que le Royaume-Uni entrera en récession l'année prochaine.

Le pétrole bénéficie d'une forte corrélation positive avec la croissance économique, ce qui signifie que lorsque les économies se contractent, les prix du pétrole ont tendance à baisser avec. Ainsi, nous devrions voir cette crainte de récession continuer à peser sur les prix du pétrole dans les mois à venir.

Comme souligné dans les nouvelles d'hier, la publication des données sur l'inflation aux États-Unis cet après-midi devrait définir le comportement des marchés financiers au cours des prochaines séances. L'inflation au cours des 12 mois précédant juillet devrait s'établir à 8,7 %, ce qui représenterait une baisse par rapport au chiffre de juin de 9,1 %.

Cela serait certainement bien accueilli par la Réserve fédérale, qui y verrait un signe que son approche ferme de la politique monétaire commence à porter ses fruits. Cependant, bien qu'il s'agisse d'un pas dans la bonne direction, 8,7% est encore loin de l'objectif de 2% de la Fed.

Si l'inflation américaine est pire que prévu, il est probable que les actions et les matières premières, à l'exception de l'or, en pâtiront cet après-midi, en particulier si le chiffre est supérieur au chiffre de juin. L'exception pourrait être l'or, un actif refuge, qui bénéficie historiquement des périodes de turbulences économiques. N'oubliez donc pas de vous préparer à une volatilité accrue des marchés autour de cette publication.

Les fabricants de semi-conducteur ressentent l'effet de la hausse des coûts

Hier, le Nasdaq a clôturé la séance en baisse de 1,19 % après une mauvaise journée pour les fabricants de puces et les valeurs technologiques. Les deux secteurs ont été touchés après que le fabricant de puces Micron Technology a réduit ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours en raison de la baisse de la demande et a clôturé la séance en baisse de 3,74 %.

Cette perspective négative fait suite à l'avertissement similaire de Nvidia lundi selon lequel les revenus du deuxième trimestre chuteraient, avant l'annonce de leurs résultats plus tard ce mois-ci. Par conséquent, hier, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a chuté de plus de 4,5 %, malgré la signature d'un nouveau projet de loi américain qui allouera 52,7 milliards de dollars de subventions à la production et à la recherche de semi-conducteurs aux États-Unis.

Derrière les pires perspectives se cache la hausse du coût de la vie, qui oblige les consommateurs à réévaluer leurs habitudes de consommation. Comme on pouvait s'y attendre, cela entraîne une baisse de la demande de biens discrétionnaires, tels que les gadgets électroniques, car les produits essentiels ont la priorité.

Il ne serait pas surprenant que nous voyions davantage de réductions des prévisions de la part d'autres sociétés de biens et services discrétionnaires dans un avenir proche, en commençant potentiellement par l'annonce des résultats de Walt Disney ce soir une fois le marché fermé.

La guerre du streaming s'intensifie

Ce soir, les numéros d'abonnés de Disney+ intéresseront particulièrement de nombreux investisseurs. Au cours d'une année où nous avons pu voir Netflix perdre des abonnés deux trimestres de suite, il sera intéressant de voir si Disney+ pourra en profiter pour combler l'écart sur son rival.

Si les abonnés continuent de quitter Netflix, le géant du streaming va sentir ses revenus affectés à un moment donné. Contrairement à Netflix, Disney ne dépend pas de l'argent de son service de streaming, générant plusieurs autres sources de revenus en dehors de Disney+ (qui est toujours une opération déficitaire). Ces sources de revenus supplémentaires pourraient s'avérer cruciales à l'avenir.

Naturellement, la demande pour les deux services de streaming est susceptible de ressentir l'effet de la hausse des coûts à un moment donné, et une éventuelle récession ne fera qu'aggraver la situation. Cependant, un ralentissement pourrait également donner à Disney+ l'occasion de combler l'écart avec son principal concurrent.

Pour les entreprises riches en liquidités, une récession peut être l'occasion de voler des parts de marché à leurs concurrents en augmentant les investissements dans la croissance future. Dans les résultats trimestriels précédents de Disney, ils auraient eu plus de 13 milliards de dollars en espèces, contre 5,8 milliards de dollars pour Netflix.

En cas de ralentissement, on pourrait donc voir Disney profiter de son plus gros trésor de guerre en devenant plus agressif avec de nouveaux contenus pour tenter de détrôner Netflix en tant que service de streaming le plus populaire au monde.

Source: Admirals MetaTrader 5 – The Walt Disney Co. Graphique Weekly. Période: 7 février 2016 – 9 août 2022. En date du : 10 août 2022. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

