Wall Street Stagne alors que les Investisseurs Attendent les Données sur l'Inflation

Août 09, 2022 13:32

Il y a deux semaines, le Bureau Américain d'Analyse Économique (BEA) a annoncé un deuxième trimestre consécutif de croissance négative, mais n'a pas qualifié cette dernière contraction de récession.

Par conséquent, tous les regards se sont tournés vers la publication des chiffres de l'emploi dans le secteur non agricole de vendredi dernier. Si les données sur l'emploi de juillet avaient été plus mauvaises qu'attendu, le BEA aurait peut-être dû revoir sa position.

Cela n'a pas été le cas. La croissance de l'emploi aux États-Unis a bondi en juillet, avec 528 000 emplois supplémentaires contre les 250 000 prévus. Ce résultat meilleur que prévu a donné du crédit à la position du BEA et a jeté de l'eau froide sur les craintes que la hausse des taux d'intérêt et l'inflation élevée n'affaiblissent la demande de travail aux États-Unis.

Les excellentes données sur l'emploi de juillet ont donc alimenté les espoirs de voir la Fed poursuivre sa lutte agressive contre l'inflation. Les investisseurs attendent maintenant les derniers chiffres de l'inflation mercredi pour avoir une indication des prochaines mesures de la Fed, et les traders doivent se préparer à une volatilité accrue sur les marchés américains autour de sa publication.

Par la suite, bien que Wall Street ait ouvert en hausse lundi, les marchés sont restés globalement stables en raison de la prudence croissante des investisseurs. Le Dow Jones a gagné 0,09%, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé respectivement de 0,10% et 0,12%.

Les Actions Vertes Reçoivent un Coup de Pouce

Malgré l'indécision des principaux indices, de nombreuses valeurs liées aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables ont enregistré des gains hier, après que le Sénat américain ait adopté le projet de loi sur le climat, l'énergie et la santé au cours du week-end.

Ce projet de loi, qui alloue environ 370 milliards de dollars à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'investissement dans les sources d'énergie renouvelables, va maintenant être soumis à l'approbation de la Chambre des représentants. First Solar, Bloom Energy et Rivian Automotives sont trois valeurs qui ont bénéficié de la nouvelle, terminant la séance avec des gains respectifs de 4,75%, 4,36% et 6,78%.

La Saison des Bénéfices Touche à sa Fin

La saison des résultats est entrée dans sa dernière ligne droite, de nombreux grands noms ayant déjà publié leurs résultats du deuxième trimestre. L'un d'entre eux à surveiller cette semaine est Disney, qui annonce ses résultats après la fermeture du marché mercredi.

Disney a perdu plus de 30% en bourse cette année et espère donc donner à ses investisseurs une raison de se réjouir mercredi soir. Sans surprise, étant donné que le parc à thème californien de Disney a passé près d'un tiers du trimestre de comparaison en 2021 fermé, les opérateurs s'attendent à ce que les recettes et les bénéfices bondissent d'une année sur l'autre.

Il sera peut-être plus intéressant de voir les prévisions de Disney pour le reste de l'année. L'inflation élevée aux États-Unis est susceptible de voir davantage de consommateurs donner la priorité aux dépenses essentielles, ce qui à son tour pourrait affecter tous les segments de l'activité de Disney.

Source : MetaTrader 5 Admirals, The Walt Disney Co., graphique D1 – Période : du 3 décembre 2021 au 8 août 2022, consultée le 8 août 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Source : MetaTrader 5 Admirals, The Walt Disney Co., graphique W1 – Période : du 7 février 2016 au 8 août 2022, consultée le 8 août 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

