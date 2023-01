Microsoft Investit dans ChatGPT, l'IPC Australien Approche

Janvier 24, 2023 20:22

Les marchés de l'Asie-Pacifique ont évolué à la hausse mardi matin, le Nikkei 225 progressant de 1,46% tandis que le yen japonais a gagné 0,42% par rapport au dollar américain. Les marchés en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, en Corée du Sud, en Malaisie et à Singapour sont fermés en raison des vacances du Nouvel An lunaire.

L'euro s'est rapproché de son plus haut niveau sur 9 mois par rapport au dollar américain, profitant des commentaires de Christine Lagarde sur une éventuelle hausse des taux d'intérêt et des données optimistes sur la confiance des consommateurs en provenance de la zone euro.

Selon un rapport du Wall Street Journal (WSJ), "les responsables de la Réserve Fédérale américaine se préparent à ralentir les hausses de taux d'intérêt pour la deuxième réunion consécutive et à débattre de la question de savoir jusqu'à quel niveau les relever, après avoir acquis une plus grande confiance dans le fait que l'inflation continuera de diminuer cette année".

L'IPC néo-zélandais en baisse au quatrième trimestre 2022 ?

Plus tard dans la journée, Statistics New Zealand publiera son rapport sur l'inflation pour le quatrième trimestre de 2022. Certains économistes suggèrent que l'inflation néo-zélandaise aurait ralenti à 7,1% au dernier trimestre, sur une base annuelle. Toutefois, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a laissé entendre qu'elle s'attendait à ce que l'inflation atteigne 7,5%, ce qui constituerait un record vieux de 32 ans.

Au sujet de la politique monétaire de la RBNZ, les analystes de Kiwibank ont noté dans leur rapport que "nous pensons que la RBNZ a gagné suffisamment de terrain avec ses hausses de taux à ce jour, et qu'un taux de 5% (ou moins) est tout ce qui est nécessaire pour remplir les objectifs de la RBNZ. Nous continuons à souligner qu'un passage à 5,5% est susceptible d'être une mesure de trop".

La publication des données de l'IPC australien approche

Quelques heures plus tard, les économistes auront l'occasion de se pencher sur les données de l'inflation du quatrième trimestre 2022 publiées par l'Australian Bureau of Statistics (ABS). L'IPC devrait avoir atteint un pic en décembre, à 7,7% en glissement annuel.

Lors de sa réunion de novembre, le conseil d'administration de la Reserve Bank of Australia (RBA) avait laissé entendre que l'inflation globale pourrait atteindre 8% à la fin de 2022 avant de reculer au début de cette année. Les données sur l'emploi de décembre ont montré que le taux de chômage est resté inchangé à 3,5%, ce qui implique que l'économie pourrait ralentir.

Les analystes de la Commonwealth Bank tablent sur une hausse de l'inflation de 1,7% au cours du trimestre, contre une augmentation de 1,3% pour la même période un an plus tôt. Les responsables de la RBA surveillent l'inflation et d'autres données économiques importantes pour déterminer s'ils pourraient relever les taux d'intérêt pour la neuvième fois consécutive le mois prochain.

Les investisseurs se tournent vers le rapport sur les bénéfices de Microsoft et ChatGPT

Juste après la clôture du marché américain, les investisseurs et les traders attendront les résultats de Microsoft pour le quatrième trimestre 2022. Le cours de l'action a baissé de 22% au cours des 12 derniers mois, sous-performant le S&P 500 sur cette même période.

Microsoft a annoncé lundi un nouvel investissement de plusieurs milliards de dollars dans le laboratoire d'intelligence artificielle OpenAI mais a refusé de préciser le montant de cet investissement. Les analystes de Semafor ont rapporté il y a quelques jours que Microsoft était en pourparlers pour investir jusqu'à 10 milliards de dollars.

L'accord marque la troisième phase du partenariat entre les deux entreprises, après les précédents investissements de Microsoft en 2019 et 2021. Les représentants de Microsoft ont souligné que le renouvellement du partenariat permettrait d'accélérer les percées dans l'IA.

Le bitcoin gagne du terrain, mais...

Le bitcoin a fait un retour en force la semaine dernière, gagnant environ 7% pour aller chercher le niveau des 23 000 USD. Le dimanche 22 janvier, le bitcoin a brièvement dépassé les 23 000 dollars pour la première fois au cours des cinq derniers mois. Alors que certains traders aimeraient profiter du rallye sur le bitcoin, certains analystes suggèrent que la première crypto-monnaie jamais créée ne fait que suivre les tendances du marché.

Les spécialistes des matières premières de Bloomberg ont noté qu'"avec le monde qui penche vers la récession et la plupart des banques centrales qui resserrent leur politique, nous pensons que le contexte macroéconomique difficile reste la principale menace pour le Bitcoin et le prix des crypto-monnaies." Depuis le début de l'année, le bitcoin est en hausse de 37%.

