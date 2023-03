Les Marchés se Focalisent sur le PIB US et UK

Mars 29, 2023 21:03

Les rapports sur le PIB des États-Unis et du Royaume-Uni pour le quatrième trimestre 2022 retiennent l'attention des investisseurs et des traders. Au Japon, le gouverneur sortant de la BoJ, Haruhiko Kuroda, a déclaré que "l'économie est plus proche qu'auparavant d'atteindre durablement l'objectif d'inflation de 2%".

L'inflation australienne s'est établie à 6,8% en glissement annuel en février. Les analystes d'ANZ ont noté dans un rapport que "l'IPC australien mensuel a montré que la dynamique de l'inflation reste forte et ne ralentit pas autant que le suggère la baisse de l'inflation annuelle. Avec les données précédentes, cela nous conforte dans l'idée que la RBA augmentera le taux directeur de 25 points de base lors de sa réunion d'avril".

Un rapport de l'Institut GfK publié plus tôt dans la matinée a montré que la confiance des consommateurs allemands devrait s'améliorer en avril pour le sixième mois consécutif, les prix de l'énergie ayant reculé par rapport à leur niveau record. Les économistes de GfK ont noté que "la perte anticipée du pouvoir d'achat empêche une reprise soutenue de la demande intérieure. Ceci est également indiqué par le niveau toujours très bas de la confiance des consommateurs".

Rapport sur le PIB du T4 2022 aux États-Unis

Jeudi, le US Bureau of Economic Analysis (BEA) publiera des données concernant la croissance du PIB américain au cours du dernier trimestre 2022. Les économistes suggèrent que l'économie américaine a progressé de 2,7% sur une base trimestrielle au 4ème trimestre 2022. Il convient de noter que l'économie du pays a enregistré une croissance de 3,2% au cours du troisième trimestre de l'année dernière.

Un sondage du US Census Bureau a révélé que le déficit commercial des biens a légèrement augmenté pour atteindre 91,6 milliards de dollars, contre 91,1 milliards de dollars en janvier. Les stocks des détaillants ont bondi de 0,8% au cours du mois, les économistes suggérant que des stocks plus élevés pourraient stimuler la croissance du PIB et anticipant un chiffre de 1 à 3% au premier trimestre 2023.

Données du PIB britannique pour le T4 2022 vendredi

Vendredi, les traders auront l'occasion d'examiner les données du PIB britannique pour le quatrième trimestre 2022, fournies par l'Office for National Statistics (ONS). Les analystes de marché estiment que les données devraient montrer que l'économie est restée inchangée au cours du dernier trimestre.

Un sondage de l'ONS publié le 10 mars avait indiqué que l'économie britannique avait progressé de 0,3% d'un mois sur l'autre en janvier, ce qui était supérieur au chiffre de 0,1% anticipé par les économistes. Le Royaume-Uni reste la seule économie du G7 à ne pas s'être totalement remis des conséquences de la pandémie de coronavirus. La Banque d'Angleterre et l'Office for Budget Responsibility (OBR) prévoient une récession de cinq trimestres à partir du premier trimestre 2023, mais les chiffres publiés ne semblent pas correspondre à leurs prévisions.

Inflation à Tokyo en février

Jeudi soir, le Japanese Statistics Bureau devrait publier les données de l'IPC de Tokyo. Les analystes de marché tablent sur un taux d'inflation de 3,2% en glissement annuel. Les économistes soulignent que l'inflation globale du Japon en février a chuté en grande partie en raison de la mise en œuvre des subventions gouvernementales à l'énergie.

Chine : PMI manufacturiers et non manufacturiers du NBS en mars

La China's Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) publiera des données concernant les PMI manufacturiers et non manufacturiers en mars. Les analystes de marché suggèrent que le PMI manufacturier s'établira à 51,2 et le PMI non manufacturier à 54,9. Ces deux chiffres devraient être inférieurs à ceux de février.

Les analystes d'ING ont averti que la durabilité du rebond de février serait incertaine et ont réitéré que l'industrie chinoise des services devrait surpasser le secteur manufacturier cette année.

