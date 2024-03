La Livre Sterling Rebondit, Mais Pour Combien de Temps ?

Mars 19, 2024 15:38

L'économie britannique a traversé une période difficile ces derniers mois, frappée par des chiffres d'inflation élevés, des taux d'intérêt élevés et une croissance anémique. Malgré les difficultés, selon Forbes, le Royaume-Uni a la sixième plus grande économie du monde après l'Inde, bien plus grande. Cette année devrait être assez difficile pour l'économie britannique et la livre sterling alors qu'elle tentera probablement de revenir sur le chemin de la croissance et de gagner du terrain dans la compétition avec d'autres grandes économies.

En lisant cet article, vous en apprendrez davantage sur les conditions économiques au Royaume-Uni et sur les prévisions des économistes concernant l'économie et la livre sterling.

L'économie britannique repart-elle à la hausse ?

Le dernier rapport de l'Office for National Statistics (ONS) a montré que l'économie britannique était repartie à la hausse, enregistrant une expansion de 0,2 % en janvier 2024. Les analystes ont attribué la hausse à un rebond des ventes au détail après le marasme de décembre. Il convient de noter que le Royaume-Uni est entré en récession technique l'année dernière avec deux trimestres consécutifs de croissance négative (T3 et T4 2023) enregistrés.

Bien que le gouvernement du pays suggère que l'économie ait fait demi-tour, les économistes de l'ONS ont averti qu'interpréter trop de données sur un mois pourrait être une mauvaise approche. La croissance du PIB sur les trois mois jusqu'à janvier 2024 était encore inférieure de 0,2 % à celle du même trimestre de l'année précédente, tandis que le PIB par habitant reste inférieur aux niveaux d'avant la pandémie.

Le National Institute of Economic And Social Research (NIESR) prévoit une croissance du PIB de 0,3 % au premier trimestre 2024.

« Les données de l'ONS indiquent que le PIB mensuel a augmenté de 0,2 % en janvier 2024, après une baisse de 0,1 % en décembre 2023. Bien que cela semble positif, le PIB a baissé de 0,1 % sur les trois mois jusqu'à janvier, conformément à nos prévisions du mois dernier. En termes plus larges, la croissance économique du Royaume-Uni est proche de zéro depuis 2022 et le PIB par habitant reste inférieur à celui d'avant Covid. Pour sortir du piège de la faible croissance, des changements structurels sont nécessaires, tels qu'une augmentation des investissements publics, notamment dans les infrastructures, l'éducation et la santé, ce qui soutiendrait également la croissance des investissements commerciaux », note le rapport du NIESR.

Que prévoient les analystes pour la livre sterling

Alors que certains stratèges monétaires soulignent la force actuelle de la livre, des questions se posent sur la capacité de la livre sterling à maintenir sa trajectoire ascendante.

Commerzbank : La force de la livre sterling durera-t-elle ?

Les analystes de la Commerzbank notent que la livre sterling doit être traitée avec prudence bien qu'elle se soit renforcée ces dernières semaines par rapport à d'autres grandes devises.

Dans leur rapport, les économistes de la banque allemande ont déclaré : « La seule question est de savoir combien de temps la force de la livre va durer. Pour l'instant, il s'agit encore d'une force plutôt précaire. Les données d'aujourd'hui (PIB) devraient donc continuer à confirmer l'image récente, c'est-à-dire que le taux de chômage ne devrait pas trop augmenter trop et que la croissance des salaires ne devrait pas trop ralentir. Ce n'est qu'alors que la BoE devrait continuer à se concentrer sur les futures baisses de taux. Et ce n'est qu'alors que le renforcement supplémentaire de la livre sera justifié. Jusque-là, cependant, je serais également prudent à l'égard de la livre sterling actuellement. »

Source : Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD. Graphique Jour – Période : du 11 septembre 2023 au 19 mars 2024, en date du 19 mars 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

HSBC : La livre sterling sous pression à la baisse dans les mois à venir

Les analystes en devises de HSBC suggèrent que la livre sterling pourrait être confrontée à des défis dans les mois à venir bien qu'elle soit la deuxième meilleure performance des devises du G10 jusqu'à présent en 2024. Commentant les perspectives de la livre sterling, ils notent que « nous pensons que le principal moteur de la faiblesse probable de la GBP est le pivot lent mais clair de la BoE vers une position plus accommodante. Le Royaume-Uni fait toujours face à un mélange inflation-croissance difficile, ce qui rend difficile pour la BoE de rester un écart plus haussier dans l'espace G10. Alors que la BoE rattrape le côté accommodant avec d'autres banques centrales, la GBP pourrait faire face à plus de pression à la baisse dans les mois à venir. »

Source : Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD. Graphique Mensuel – Période : du 1er janvier 2013 au 19 mars 2024, en date du 19 mars 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.



