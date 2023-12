L'inflation britannique tombe à 3,9 % et atteint son plus bas niveau depuis 28 mois

Décembre 20, 2023 12:17

L'inflation au Royaume-Uni a baissé à 3,9% sur une base annualisée, le taux le plus bas enregistré depuis septembre 2021. Ce chiffre a surpris les analystes du marché qui s'attendaient à ce que l'inflation atteigne 4,4%. Le chancelier britannique, Jeremy Hunt, a déclaré que la mise en œuvre des mesures économiques du gouvernement "commençait à éliminer les pressions inflationnistes de l'économie".

La livre britannique a chuté de 0,6% par rapport au dollar américain mercredi matin, car des lectures d'inflation inférieures aux attentes pourraient amener la Banque d'Angleterre (BoE) à assouplir sa politique monétaire plus tôt que prévu. Cependant, des économistes cités par les reporters du Guardian ont noté que l'inflation de base s'élevait à 5,1%, restant au-dessus de l'objectif de 2% de la BoE.

Dans d'autres actualités, la Banque populaire de Chine (PBoC) a maintenu les coûts d'emprunt inchangés, comme prévu. En Nouvelle-Zélande, le gouverneur de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a déclaré que le conseil d'administration restait méfiant à l'égard des pressions inflationnistes, ajoutant que la prochaine décision en matière de politique monétaire devrait être basée sur une large gamme de données économiques, ce qui en fait une tâche complexe.

PIB des États-Unis T3 2023

Le Bureau d'analyse économique (BEA) des États-Unis publiera des données sur le PIB du pays pour le troisième trimestre de l'année. Les économistes s'attendent à ce que le rapport montre une expansion de l'économie américaine de 5,2% sur une base annualisée, égalant le chiffre du trimestre précédent, et de 2,3% sur une base trimestrielle.

Le Bureau du budget du Congrès (CBO) prévoit que la croissance économique des États-Unis ralentira à 1,5% en 2024, avec un taux de chômage du pays prévu en hausse à 4,4% l'année prochaine. La même enquête suggère que la croissance du PIB pour 2023 atteindrait 2,5%, largement supérieure à la prévision de 0,9% en juillet.

PIB du Royaume-Uni T3 2023

Le vendredi, les économistes auront l'occasion d'examiner le rapport de l'Office des statistiques nationales (ONS) sur la croissance du PIB du Royaume-Uni au troisième trimestre de 2023. Les analystes suggèrent que l'économie du pays a progressé de 0,6% sur une base annualisée mais est restée stable sur une base trimestrielle.

Conformément à un rapport de l'ONS publié il y a une semaine, le PIB a diminué de 0,3% en octobre, surprenant les économistes. Certains analystes suggèrent que le taux de croissance économique pourrait avoisiner 0% au quatrième trimestre de cette année. La BoE a averti que le Royaume-Uni pourrait tomber en récession en 2024.

Ventes au détail au Royaume-Uni novembre 2023

L'ONS devrait publier les données sur les ventes au détail au Royaume-Uni pour le mois de novembre, ce vendredi. Les économistes prévoient une augmentation de 0,4% sur une base mensuelle, tandis qu'elles reculeraient de 1,3% sur une base annualisée, reprenant une partie du terrain perdu après la chute d'octobre. L'économie britannique semble ressentir l'impact de la politique monétaire stricte de la BoE visant à maîtriser les pressions inflationnistes.

Selon le dernier rapport du KPMG/RetailNext Retail Think Tank (RTT), une demande des consommateurs en baisse combinée à des coûts croissants créera six prochains mois difficiles pour le secteur de la vente au détail. Les experts du marché de KPMG ont déclaré que "malgré des ventes du Black Friday plus importantes et plus longues que l'année dernière, les indicateurs montrent jusqu'à présent que les achats de Noël cette année ont été parmi les pires depuis la pandémie, et même s'il reste tout à jouer dans les dernières semaines de décembre, il semble que c'est trop tard pour inverser la tendance."

