L'histoire de JPMorgan Chase & Co. remonte à plus de 200 ans. Elle est aujourd'hui la plus grande banque des États-Unis en termes d'actifs et de capitalisation boursière. Son PDG, Jamie Dimon, est en poste depuis 2005 et est considéré comme l'un des principaux observateurs de l'état de l'économie.

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les performances de JPMorgan au cours du premier trimestre fiscal 2025 et sur les prévisions des analystes concernant l'action.

Action : JPMorgan Chase & Co. Symbole sur le compte Invest.MT5 : JPM Date du trade potentiel : 14 Avril 2025 Horizon de temps : 1 - 12 mois Niveau d'Entrée : 240 USD Niveau de Take Profit : 330 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Avertissement sur les Risques : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ou des performances futures.

Performance de JPMorgan au T1 Fiscal 2025

Voici quelques-uns des principaux éléments du rapport sur les résultats pour le premier trimestre fiscal 2025 de JPMorgan :

Bénéfice par action : 5,07 USD

Chiffre d'affaires : 46,01 milliards de dollars contre 44,11 milliards de dollars attendus

Bénéfice du T1 en hausse de 9% à 14,64 milliards de dollars

Revenus du Trading d'Actions : En hausse de 48% à 3,8 milliards de dollars

Actifs Sous Gestion (AUM) : En hausse de 15% en glissement annuel à 4,1 trillions de dollars

JPMorgan a gagné 4,91 dollars par action contre 4,61 dollars attendus, si l'on exclut le gain exceptionnel de 16 cents par action provenant de l'acquisition de First Republic. Dans l'ensemble, la banque a dépassé les attentes des analystes sur la plupart des paramètres financiers.

Comme pour d'autres banques d'investissement concurrentes, les revenus de la banque provenant du trading d'actions ont augmenté de 48% pour atteindre 3,8 milliards de dollars, en raison de la volatilité accrue des marchés mondiaux. La banque a racheté pour 7 milliards de dollars d'actions ordinaires au cours du trimestre et a augmenté son dividende ordinaire de 12%.

Le PDG Jamie Dimon a déclaré que l'augmentation du rendement du capital était soutenue par des revenus solides et des niveaux de capital élevés. Toutefois, il a également adopté un ton plus prudent en déclarant que l'économie était confrontée à des difficultés considérables.

Dans son rapport, il ajoute que la réforme fiscale et la déréglementation peuvent avoir des effets positifs, mais que les droits de douane, les guerres commerciales, les déficits budgétaires élevés et l'inflation peuvent aussi avoir des effets négatifs. Certaines de ces difficultés ne sont que quelques raisons parmi tant d'autres, qui expliquent pourquoi certains analystes ont décidé d'attribuer une note de « maintien » à l'action, comme le montre le graphique ci-dessous.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre JPMorgan ?

Selon les 19 analystes interrogés par TipRanks pour une prévision sur l'action JPMorgan au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 12 notes d'achat, 7 de maintien et 0 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action JPMorgan est de 330 USD et le plus bas de 220 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action JPMorgan est de 269,06 USD.

Un Exemple de Trade sur l'Action JPMorgan

Les exemples de trades suivants sont donnés à des fins pédagogiques uniquement et ne constituent pas des conseils d'investissement. Les investisseurs doivent effectuer des recherches indépendantes avant de prendre des décisions de trading.

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action JPMorgan :

Achat de l'action en cas de dépassement du plus haut atteint suite à la publication des résultats, aux alentours de 240 USD, afin de tenir compte de la volatilité.

Viser juste en dessous de l'objectif de prix le plus élevé des analystes, qui est de 330 USD.

Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.

Horizon d’investissement = 1 à 12 mois

Pour 10 actions JPMorgan achetées : Si l'objectif est atteint = 900 USD de profit potentiel ((330 USD – 240 USD) * 10 actions).



Gardez à l'esprit que les marchés connaissent des hauts et des bas. De fait, le cours de l'action pourrait même baisser davantage, d'autant plus qu'il a chuté de plus de 15% par rapport à son niveau record de février 2025 et que les difficultés économiques ont été mises en évidence dans le rapport sur les résultats de JPMorgan.

Il est important d'exercer une bonne gestion des risques et de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur un trade, quels sont les risques encourus et quels sont les coûts.

Avec le compte Invest.MT5 d'Admiral Markets, vous pouvez acheter des actions américaines avec une commission à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions JPMorgan entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Il y a cependant des frais de transaction minimum de 1 USD. Ainsi, l'idée de trading de l'exemple ci-dessus se traduirait par une commission de 1 USD au total.

Vous Avez une Approche Différente ?

Si vous pensez qu'il y a plus de chances que le cours de l'action JPMorgan baisse, vous pouvez également effectuer des ventes à découvert à l'aide de CFDs (Contrats pour la Différence). Toutefois, ces derniers comportent des risques plus élevés et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour en savoir plus sur les CFDs, consultez l'article Comprendre le Trading des CFD et l'Impact de l'Effet de Levier.

