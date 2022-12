Trader l'Action Visa à l'Aube de la Nouvelle Année

Décembre 22, 2022 20:15

Alors que nous nous apprêtons à entamer une nouvelle année, les perspectives économiques restent incertaines. L'inflation est élevée, les taux d'intérêt sont à leur niveau le plus haut depuis longtemps et l'on s'attend à ce que de nombreux pays entrent en récession dans les mois à venir.

Dans ces conditions, il est de plus en plus difficile de choisir des actions en vue de générer un rendement à court terme. Les investisseurs qui choisissent de se positionner sur le marché dans le climat actuel se doivent d'être à la fois patients et prêts à faire face à une volatilité potentielle.

Malgré l'environnement économique difficile, il existe encore des actions qui sont susceptibles de performer en 2023. Visa est l'une de ces actions. Découvrons pourquoi !

Action : Visa Inc. Symbole sur le compte Invest.MT5 : V Date du trade potentiel : 19 décembre 2022 Horizon de temps : 12 mois Niveau d'Entrée : 215 USD Niveau de Take Profit : 250 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Source: Cours de l'action Visa sur la plateforme TradingView

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Trader l'Action Visa ?

Avec toutes les entreprises attrayantes cotées sur le marché boursier mondial, investir dans une société solidement implantée et de qualité telle que Visa peut sembler un choix un peu ennuyeux.

Mais, lorsqu'il s'agit d'investir, l'ennui a parfois du bon ! Compte tenu de l'incertitude qui entoure actuellement le marché boursier, une entreprise cohérente comme Visa, qui est bien implantée sur son marché et génère de nombreux revenus fiables, est exactement ce que les investisseurs devraient rechercher.

Un Géant Mondial

L'entreprise n'a pas besoin d'être présentée et, avec près de 4 milliards de cartes en circulation, on peut dire qu'un pourcentage raisonnable de nos lecteurs possède une carte de débit ou de crédit portant le nom de l'entreprise.

Le modèle économique de base est simple. Chaque fois qu'un paiement est effectué avec l'une de ces 4 milliards de cartes, il emprunte le réseau de paiement de Visa, un privilège pour lequel Visa facture un pourcentage du paiement total.

Présente dans plus de 200 pays et territoires dans le monde, Visa a traité environ 40% des paiements par carte en 2021. Au cours de l'année complète se terminant le 30 septembre 2022, la société de traitement des paiements a déclaré un revenu net de 29 milliards de dollars et un bénéfice net de 15 milliards de dollars, soit des augmentations respectives de 23% et 21% d'une année sur l'autre. Peu d'entreprises peuvent se targuer d'une telle marge bénéficiaire.

Une Performance Boursière Durable

Malgré d'excellents résultats financiers, à la fermeture du marché le 16 décembre, Visa avait perdu 4,5% depuis le début de l'année. Bien que ce résultat ne soit pas vraiment fantastique, il doit être considéré dans le contexte du marché dans son ensemble. Au cours de la même période, le Dow Jones et le S&P 500, dont Visa est l'une des composantes, ont connu une chute bien plus importante, de respectivement 9,4% et 19,2%.

Ainsi, bien que le cours de l'action Visa ait chuté en 2022, il a largement surperformé le marché au sens large.

La méthode utilisée par Visa pour générer des revenus est la mieux adaptée à une économie en expansion. En d'autres termes, plus les gens dépensent, plus Visa gagne de l'argent. Néanmoins, c'est une action qui a le potentiel de réaliser des performances solides à tous les stades du cycle économique, comme cela a été le cas cette année.

Quelles que soient les perspectives économiques, les consommateurs doivent faire des achats et, à mesure que l'utilisation de l'argent liquide diminue dans de nombreux pays, une part croissante de ces achats est effectuée au moyen de cartes de crédit ou de débit. Cela signifie que Visa devrait pouvoir compter sur un flux fiable de revenus, indépendamment de ce que l'année à venir réserve à l'économie mondiale.

Toutefois, ne vous y trompez pas, une récession, et une baisse conséquente de la consommation, serait une mauvaise nouvelle pour Visa. Mais les qualités défensives de l'action - ainsi que ses importantes liquidités et son faible taux d'endettement - devraient lui permettre de résister à une éventuelle tempête économique et de prospérer de l'autre côté.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Visa ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Visa au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 17 notes d'achat, 1 de maintien et 1 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Visa est de 287 USD et le plus bas de 216 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Visa est de 250,44 USD.

Source : TipRanks - 19 décembre 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Visa

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Visa :

Acheter l'action lors d'une cassure au-dessus de 215 USD pour tenir compte de la volatilité actuelle du marché.

Visez l'objectif de prix moyen des analystes à 250 USD.

Gardez votre risque faible, à un maximum de 5% de votre compte total.

Ligne de temps = 12 mois

Si vous achetez 10 actions Visa :

Si l'objectif est atteint = 350 USD de profit potentiel (250 USD - 215 USD *10 actions).

Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère les difficultés importantes auxquelles l'économie est actuellement confrontée.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Comment Acheter des Actions Visa en 4 Étapes

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Visa au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 WebTrader Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Visa est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

