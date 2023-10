Focus sur les Ventes au Détail US et le PIB Chinois

Octobre 17, 2023 22:03

Alors que les analystes de marché se concentrent sur les développements géopolitiques au Moyen-Orient, le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis et les données sur l'inflation en provenance du Royaume-Uni et du Canada devraient fournir des indices concernant l'impact des politiques monétaires strictes sur ces économies.

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé mardi matin, alors que les investisseurs attendent le rapport sur la croissance du PIB chinois pour le troisième trimestre de l'année, qui doit être publié demain.

L'inflation néo-zélandaise a atteint son plus bas niveau depuis deux ans au troisième trimestre de l'année, s'établissant à 5,6% en glissement annuel. En conséquence, le dollar néo-zélandais s'est affaibli de 0,44%, les opérateurs estimant que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) pourrait ne pas relever les coûts d'emprunt en novembre.

Ventes au Détail aux États-Unis en Septembre

Les données sur les ventes au détail aux États-Unis seront publiées par le US Census Bureau plus tard dans la journée. Les économistes s'attendent à ce que le rapport montre une augmentation de 0,2% sur une base mensuelle en septembre, le chiffre anticipé étant inférieur à celui du mois d'août. Les analystes de marché suggèrent que les dépenses de consommation ont considérablement chuté au cours des derniers mois, les coûts d'emprunt élevés et l'augmentation des prix semblant peser sur les budgets des consommateurs.

Au début du mois, Adobe Analytics a suggéré que les ventes en ligne pendant les fêtes de fin d'année devraient augmenter de 4,8% sur une base annuelle, les détaillants essayant d'inciter les consommateurs à dépenser en offrant des rabais importants sur de nombreux produits.

Rapport sur l'IPC au Canada

Mercredi, la Banque du Canada (BoC) et Statistics Canada publieront les chiffres de l'inflation pour le mois de septembre. Les économistes estiment que l'inflation globale est restée stable en septembre, s'attendant à ce qu'elle s'établisse à 4% en glissement annuel.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré aux journalistes présents lors de la récente réunion du Fonds Monétaire International (FMI) que la banque "prendrait en compte" le resserrement des conditions financières dû à l'augmentation des rendements obligataires à long terme avant l'annonce de sa politique monétaire prévue pour le 25 octobre. Le directeur de la Banque du Canada a réaffirmé que l'économie canadienne ne se dirigeait pas vers une récession.

Croissance du PIB de la Chine au T3 2023

Plus tôt dans la journée de mercredi, le National Bureau of Statistics publiera son rapport sur le PIB du troisième trimestre. Certains économistes estiment que l'économie chinoise a progressé de 4,4% sur une base annuelle, en baisse par rapport aux 6,3% enregistrés au deuxième trimestre, mais qu'elle a progressé de 1,0% sur une base trimestrielle, soit une légère hausse par rapport au trimestre précédent.

Les exportations et les importations ont poursuivi leur trajectoire descendante tandis que, malgré l'augmentation des prêts bancaires, les analystes ont observé des pressions déflationnistes. Selon un rapport de Reuters, "l'économie devrait croître de 5,0% cette année, ce qui est conforme à un sondage réalisé en septembre et à l'objectif de Pékin, mais inférieur aux 5,5% prévus dans un sondage réalisé en juillet. La croissance devrait ralentir à 4,5% en 2024".

Rapport sur l'IPC au Royaume-Uni

Les économistes britanniques s'attendent à ce que les données sur l'inflation soient publiées mercredi matin. Les analystes de marché prévoient une inflation globale de 6,5% sur une base annuelle en septembre.

L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, a déclaré que le Comité de Politique Monétaire (CPM) pourrait devoir procéder à un nouveau resserrement de la politique monétaire afin d'atteindre l'objectif d'inflation de 2%.

"Nous avons encore du travail à faire pour revenir à 2%. Et nous avons probablement du travail à faire pour nous assurer que lorsque nous reviendrons à 2%, nous le ferons d'une manière durable dans le temps", a-t-il déclaré, ajoutant que la baisse de l'inflation globale ne suffirait pas à la BoE pour dire que le travail est terminé.

