Focus sur le Rapport NFP et la Décision de la BoC sur les Taux d'Intérêt

Décembre 06, 2023 21:48

Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis (NFP), attendu vendredi, se distingue des autres données financières importantes publiées cette semaine. La dernière enquête américaine sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS), publiée mardi, a révélé que le rapport entre les offres d'emploi et le nombre de chômeurs est tombé à 1,34, son niveau le plus bas depuis deux ans et demi.

Les conditions du marché du travail jouent un rôle dans les décisions de politique monétaire de la Réserve Fédérale. Alors que certains analystes suggèrent que le conseil d'administration de la Fed prévoit d'importantes réductions de taux en 2024, les économistes de Blackrock ont suggéré que ces prévisions pourraient être exagérées. S'adressant aux journalistes, le chief investment analyst de Blackrock, Wei Li, a fait remarquer que "quelque chose devrait aller très mal pour que cela se produise. Nous pensons donc que la Fed réduira ses taux, probablement au cours du second semestre de l'année prochaine, mais le nombre de réductions qu'elle effectuera sera nettement inférieur à celui des anciens cycles économiques et des anciennes récessions".

En Australie, le taux de croissance du PIB pour le troisième trimestre 2023 s'est établi à 2,1%, ce qui correspond au chiffre du deuxième trimestre et dépasse les attentes des analystes. Le rapport de l'Australian Bureau of Statistics (ABS) attribue le taux de croissance plus élevé que prévu aux "dépenses gouvernementales et aux investissements en capital".

Décision de la Banque du Canada sur les Taux d'Intérêt

La Banque du Canada annoncera sa décision sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée. Les économistes suggèrent que la BoC maintiendra ses coûts d'emprunt inchangés, dans la mesure où diverses données ont montré que l'inflation est en baisse et que le marché du travail a commencé à ressentir les effets des mesures de resserrement de la politique monétaire prises au cours de la première moitié de l'année.

Les analystes de marché pensent désormais que le conseil d'administration de la Banque du Canada réduira les taux d'intérêt au cours du deuxième trimestre 2024. Commentant la prochaine décision sur les taux, les économistes de la CIBC ont écrit que "si le gouverneur veut s'en tenir à son point de vue selon lequel une récession ne sera pas nécessaire pour atteindre un IPC de 2%, il ne peut pas ajouter une pression sur les taux d'intérêt à une économie qui a déjà affiché une croissance moyenne nulle au cours des deux trimestres précédents. Il est presque facile d'oublier que la banque centrale doit annoncer une décision sur les taux, car il n'y a absolument aucune raison de s'attendre à ce que les taux d'intérêt bougent à ce stade".

Emplois Non Agricoles aux US en Novembre

Vendredi après-midi, le Bureau of Labour Statistics (BLS) publiera l'enquête sur les emplois non agricoles de novembre. Le rapport NFP est toujours scruté par les analystes de marché puisqu'il reflète l'état et les conditions du marché du travail dans le pays. Les marchés s'attendent à ce que le chiffre des emplois non agricoles s'élève à 185 000, ce qui est supérieur au chiffre de 150 000 enregistré en octobre.

Un chiffre plus élevé que prévu pourrait renforcer le dollar américain, les analystes suggérant que la Réserve Fédérale pourrait réévaluer ses plans de taux d'intérêt, bien que la plupart des économistes pensent que le conseil envisage une baisse des taux au premier trimestre 2024. Au contraire, un chiffre plus bas que prévu montrerait que le marché du travail a été affecté par les mesures de resserrement monétaire.

