Focus sur le Rapport de l'IPC aux US

Octobre 11, 2023 20:54

Le rapport sur l'inflation américaine sera au centre des préoccupations des investisseurs et des traders, qui s'attendent à ce que ce dernier révèle l'impact de la politique monétaire restrictive de la Réserve Fédérale (Fed). L'indice du dollar US était proche de son plus bas niveau mensuel mercredi matin, après que plusieurs membres du conseil d'administration de la Fed aient semblé réticents à l'idée d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt en novembre. Vendredi, ce sera au tour de la Chine de publier ses données sur l'inflation, dans un contexte d'inquiétude quant à un ralentissement de la croissance économique.

Les analystes du Fonds Monétaire International (FMI) ont écrit dans un rapport que l'économie américaine pourrait croître de 2,1% en 2023 et de 1,5% en 2024, les deux chiffres étant plus élevés que les prévisions du FMI publiées en juillet. Le même rapport suggère que la Banque d'Angleterre (BoE) devrait maintenir des taux d'intérêt élevés en 2024, dans la mesure où le Royaume-Uni tente de lutter contre les chiffres élevés de l'inflation combinés à une croissance économique faible.

Rapport sur l'IPC US pour le Mois de Septembre

Le US Bureau of Labour Statistics (BLS) devrait publier les données de l'inflation pour le mois de septembre ce jeudi. Les chiffres du rapport devraient éclairer les plans futurs de la Fed en matière de resserrement de la politique monétaire, étant donné que l'inflation globale et l'inflation de base sont des indicateurs importants de l'état de l'économie.

Les économistes prévoient une inflation globale de 3,6% sur une base annuelle et de 0,3% sur une base mensuelle, ces deux chiffres étant inférieurs à ceux du mois d'août. Un rapport du Financial Times citant les analystes de Barclays indique que "le léger ralentissement sera largement dû à une augmentation plus lente des prix de l'énergie". Les économistes de la banque ont également noté que "l'accélération attendue des mesures principales de l'IPC en septembre, associée à des données d'activité solides et à des conditions du marché du travail toujours tendues, suggère qu'il reste du travail à faire pour réduire durablement l'inflation vers l'objectif de 2%".

Rapport sur l'IPC en Chine pour Septembre

Vendredi, le National Bureau of Statistics (NBS) publiera les données sur l'inflation en Chine pour le mois de septembre. Les analystes de marché suggèrent que l'inflation globale s'établira à 0,2% en glissement annuel et à 0,3% en glissement mensuel. Ce n'est un secret pour personne que l'économie chinoise peine à produire des résultats positifs et remarquables depuis la levée des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus au début de l'année.

Les économistes d'ING suggèrent que l'inflation à la consommation pourrait dépasser les attentes avec une lecture de 0,4%, dans la mesure où les prix plus élevés du pétrole jouent un rôle et où les plans de relance de la croissance économique du gouvernement semblent porter leurs fruits.

Rapport sur le PIB du Royaume-Uni pour le Mois d'Août

L'Office for National Statistics (ONS) publiera le rapport sur le PIB du mois d'août jeudi. Les analystes de marché s'attendent à ce que le taux de croissance du PIB s'établisse à 0,2% d'un mois sur l'autre. L'économie britannique a connu des difficultés au cours des derniers mois, l'inflation atteignant des records sur plusieurs décennies, alors que la Banque d'Angleterre s'est engagée à la contrôler en resserrant sa politique monétaire.

Un rapport publié par le FMI indique que le Royaume-Uni devrait être le membre du G7 dont la croissance sera la plus faible l'année prochaine. Les dernières Perspectives Économiques Mondiales du FMI prévoient que l'économie britannique connaîtra une croissance de 0,6% en 2024, soit 0,4% de moins que les prévisions précédentes. La Grande-Bretagne resterait ainsi à la traîne des États-Unis, de la zone euro, du Japon et du Canada. Le PIB britannique devrait croître de 0,5% cette année, ce qui représente un ralentissement significatif par rapport à la croissance de 4,1% observée en 2022.

