Focus sur les Minutes du FOMC et le Rapport du T4 2023 de Nvidia

Février 21, 2024 22:00

Les minutes du Federal Open Market Committee (FOMC), qui doivent être publiées plus tard dans la journée, seront examinées de près à la recherche d'indices sur la date à laquelle les réductions de taux pourraient intervenir. Cependant, les taux ne sont pas la seule question à laquelle les économistes s'intéressent, dans la mesure où le gouvernement américain pourrait entamer une fermeture partielle (partial shutdown), à moins qu'un budget ou un plan de dépenses ne soit adopté d'ici le 1er mars.

Le prochain rapport sur les bénéfices de Nvidia pour le quatrième trimestre 2023 attire l'attention des investisseurs et des traders, l'entreprise américaine ayant dépassé Alphabet (Google) et Amazon en termes de capitalisation boursière, se plaçant à la quatrième place mondiale juste après Microsoft, Apple et Saudi Aramco.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Les Analystes vont Examiner de Près les Minutes du FOMC

Selon une forte majorité de 86 économistes sur 104 interrogés par Reuters, la Réserve Fédérale (Fed) réduira pour la première fois le taux directeur au cours du deuxième trimestre 2024.

Selon l'Outil FedWatch du CME, la probabilité d'une réduction du taux de la Fed a diminué à 8,5% et 30,7% pour mars et mai, respectivement. L'indice du dollar américain (DXY) reste sous pression, car les économistes ne prévoient pas de baisse prochaine des taux de la Réserve Fédérale.

Rapport sur les Résultats de Nvidia pour le T4 2023

Dans le reste de l'actualité, les analystes de marché se pencheront sur le prochain rapport sur les résultats de Nvidia pour le quatrième trimestre 2023. La valeur de l'action du fabricant de puces américain a progressé de près de 40% cette année et les experts s'attendent à ce que le rapport fasse état d'un chiffre d'affaires de 20,4 milliards de dollars pour le trimestre de janvier, soit une hausse de 240% sur une base annuelle, avec un bénéfice par action ajusté de 4,59 USD. Cependant, certains analystes suggèrent que de telles performances ne seraient pas durables dans les mois à venir.

Ventes au Détail en Nouvelle-Zélande pour le T4 2023

Statistics New Zealand publiera son rapport sur les ventes au détail du quatrième trimestre 2023 jeudi. Les économistes s'attendent à ce que ces dernières soient restées stables à la fin de l'année dernière. L'évolution des ventes au détail est largement suivie en tant qu'indicateur des dépenses de consommation.

Fin janvier, un rapport de Statistics NZ a montré que l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) s'est encore détendu au quatrième trimestre 2023, s'établissant à 0,5% sur une base trimestrielle, en ligne avec les prévisions des analystes et en baisse par rapport au trimestre précédent (1,8%).

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Les Décideurs de la BoE Débattent de la Politique des Taux

Andrew Bailey, directeur de la BoE, a déclaré aux membres du Parlement qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que les investisseurs suggèrent des baisses de taux d'intérêt en 2024. Dans ses remarques devant la commission du Trésor, M. Bailey a déclaré : "Je suis à l'aise avec un profil qui prévoit des baisses, mais cela ne veut pas dire quand ni de combien. Nous n'approuvons pas la tendance du marché. Nous ne prédisons pas quand ni de combien (nous baisserons les taux). Mais il n'est pas déraisonnable que le marché le pense".

Le gouverneur adjoint de la BoE, Ben Broadbent, a déclaré qu'il n'était pas d'accord sur le fait que toutes les preuves pointaient dans la direction d'une baisse des taux, soulignant que la croissance des salaires et l'inflation des services sont deux fois plus élevées que le taux compatible avec une inflation durable. M. Broadbent a laissé entendre que la croissance des salaires pourrait encore diminuer dans les mois à venir.

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.