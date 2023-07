Focus sur l'IPC US et la Décision sur les Taux de la BoC

Juillet 12, 2023 14:22

Le rapport sur l'inflation américaine (IPC) et l'annonce de la décision sur les taux d'intérêt par la Banque du Canada (BoC) retiendront l'attention des investisseurs et des traders pendant le reste de la semaine. La Réserve Fédérale (Fed) devrait examiner attentivement le rapport sur l'inflation alors qu'elle tente de lutter contre la hausse des prix à la consommation, tandis que la Banque Centrale du Canada devrait révéler comment elle envisage de poursuivre la mise en application de sa politique monétaire.

Conformément aux attentes des analystes, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a maintenu les taux d'intérêt inchangés, marquant la première pause depuis octobre 2021. Le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration de la RBNZ indique que l'inflation reste trop élevée et note que les taux d'intérêt devront rester à un niveau restrictif dans un avenir prévisible.

Le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, a déclaré qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour ramener l'inflation à son niveau cible et a ajouté que le tableau complexe de l'inflation a créé des incertitudes significatives quant à ses perspectives. M. Lowe a laissé entendre que la croissance économique de l'Australie devrait être modérée au cours des deux prochaines années et a mentionné que le plein effet des changements de politique monétaire ne s'est pas encore fait sentir.

Baisse de l'Inflation aux États-Unis en Juin ?

Les données sur l'inflation américaine attireront l'attention des investisseurs et des traders sur les marchés mondiaux mercredi, dans la mesure où l'économie américaine sert de référence pour de nombreuses autres grandes puissances économiques. Les analystes de marché suggèrent que l'inflation des prix à la consommation a chuté à 3,1% en juin, sur une base annuelle, mais a également progressé de 0,3% sur une base mensuelle.

La Fed a fixé un objectif d'inflation globale de 2%, mais a été contrainte de procéder à des hausses de taux consécutives lorsque les prix à la consommation ont échappé à tout contrôle l'année dernière. Un rapport de Reuters cite les analystes de Commerzbank qui suggèrent que "le marché pourrait recevoir une raison supplémentaire de vendre le dollar sous la forme de données sur l'inflation", ajoutant que l'inflation globale et l'inflation de base sont susceptibles de se modérer.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la Banque du Canada

Plus tard dans la journée, la Banque du Canada annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt. 20 des 24 économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Banque du Canada relève ses taux de 25 points de base supplémentaires et les maintienne jusqu'en 2024. Si ces prévisions se confirment, il s'agira de la deuxième hausse de taux consécutive après une brève pause. Les hausses de taux d'intérêt n'ont jamais été aussi nombreuses depuis 22 ans.

Les chiffres de l'inflation qui mettent plus de temps que prévu à baisser, un marché du travail tendu et une économie en expansion forceront probablement la Banque du Canada à envisager un nouveau resserrement de sa politique monétaire. Les prévisions de JP Morgan sont en accord avec les sondages de Reuters, qui indiquent qu'une hausse de taux d'un quart de point pourrait être attendue.

Les spécialistes des devises de Monex Canada notent dans un rapport que "la Banque du Canada ayant mis l'accent sur le logement au cours des dernières années, et l'ayant spécifiquement cité comme raison de sa hausse en juin, c'est une raison parmi d'autres pour laquelle les responsables continueront probablement à se préoccuper davantage des risques à la hausse pour l'inflation plutôt que des risques à la baisse pour la croissance, même après avoir atteint ce que nous pensons être leur taux terminal avec une hausse de 25 points de base mercredi".

PIB du Royaume-Uni en Mai 2023

L'Office for National Statistics (ONS) publiera les données du PIB du mois de mai vendredi. Les économistes suggèrent que le PIB du Royaume-Uni s'est contracté de 0,3% en mai, d'un mois à l'autre. L'économie britannique a été soumise à des chiffres d'inflation élevés et à un marché du travail assez fort que la BoE tente de contrôler en resserrant sa politique monétaire.

Alors que le marché de l'immobilier se refroidit en raison des taux d'intérêt très élevés liés aux prêts hypothécaires, le dernier rapport sur les salaires moyens montre que les travailleurs sont toujours en mesure de trouver des salaires plus élevés qui alimentent les pressions inflationnistes.

