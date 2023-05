Focus sur les Décisions de Taux de la Fed et de la BCE et sur le Rapport NFP

Mai 03, 2023 22:27

La Réserve Fédérale américaine (Fed) et la Banque Centrale Européenne (BCE) devraient annoncer leurs décisions en matière de taux d'intérêt aujourd'hui et demain, respectivement. La réunion du conseil d'administration de la Fed est éclipsée par les inquiétudes concernant le secteur bancaire régional, qui a subi un nouveau coup dur au cours du week-end lorsque JPMorgan est intervenu pour acquérir la First Republic Bank, en difficulté.

La semaine, qui a débuté par une hausse inattendue des taux de la Reserve Bank of Australia (RBA), se terminera par le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis (NFPs), qui devrait donner un aperçu important de la manière dont le marché du travail réagit à la stratégie de resserrement de la politique monétaire de la Fed.

Les Perspectives Économiques Régionales du Fonds Monétaire International (FMI) pour le Moyen-Orient, l'Asie Centrale et l'Afrique du Nord suggèrent que "la croissance économique dans les régions du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie Centrale ralentira en 2023, soulignant la nécessité d'accélérer les réformes structurelles". Le rapport du FMI indique également que "la croissance du PIB réel au Moyen-Orient et en Asie centrale devrait tomber à 2,9% en 2023, contre 5,3% l'année dernière, avant de s'améliorer pour atteindre 3,5% en 2024."

Décision sur les taux d'intérêt de la Fed

Mercredi soir, la Fed annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. L'Outil FedWatch du CME donne une probabilité de 86,1% (mercredi matin) que la Fed relève son taux d'intérêt directeur de 25 points de base. Dans la mesure où de nombreux analystes de marché suggèrent qu'une hausse des taux est anticipée, les économistes examineront attentivement le communiqué du Federal Open Market Committee (FOMC) à la recherche de signes d'une prochaine pause dans le resserrement de la politique monétaire.

Les économistes d'ING ont noté dans leur rapport que "une décision de ne pas modifier les taux serait considérée comme très dovish étant donné les commentaires de la Fed au cours des dernières semaines. Cela suggérerait que la Fed a reçu des informations selon lesquelles les dernières tensions bancaires causent des problèmes majeurs, ce qui serait le catalyseur d'un dollar nettement plus faible et de rendements du Trésor plus bas. Nous ne pensons pas que nous en soyons encore là. Néanmoins, l'incertitude et la nervosité provoquées par les tensions bancaires excluent une hausse très hawkish de 50 points de base. Nous prévoyons une hausse de 25 points de base le 3 mai, ce qui est l'avis du consensus."

Décision sur les taux d'intérêt de la BCE

La décision sur les taux d'intérêt de la BCE interviendra dans la foulée, jeudi après-midi. La banque centrale de la zone euro est susceptible de relever les coûts d'emprunt, les économistes s'accordant sur une hausse de 25 ou 50 points de base. Les prix à la consommation dans les pays de la zone euro ont progressé de 7% en avril sur une base annuelle, soit 0,1% de plus que le chiffre de 6,9% enregistré en mars.

Les analystes de marché de la banque ANZ ont écrit dans un rapport que "la BCE n'est pas encore en mesure d'envisager une pause dans son cycle de resserrement. Nous prévoyons une hausse des taux de 25 points de base cette semaine, alors que la BCE examine les effets décalés des hausses de taux précédentes, les récentes difficultés bancaires et la poursuite du resserrement. Il est clair que si l'inflation de base continue d'augmenter en glissement annuel et que les conditions de prêt bancaire et le crédit se maintiennent, la BCE pourrait opter pour une hausse de 50 points de base".

Les analystes d'ING ont suggéré que "les données d'une inflation qui reste persistante soulignent clairement la nécessité de poursuivre les hausses, mais avec le rapport de la semaine dernière sur la croissance du PIB plus faible que prévu et les données d'aujourd'hui sur la croissance et la demande de prêts faibles, les arguments en faveur d'un ralentissement du rythme et de l'ampleur des hausses de taux sont devenus plus forts".

Rapport d'avril sur les emplois non-agricoles aux États-Unis

Une autre publication importante sera le rapport sur les emplois non-agricoles (NFP) aux États-Unis vendredi. Le Bureau of Labour Statistics (BLS) publiera le rapport qui montre l'état du marché du travail, lequel est pris en considération par les membres du conseil d'administration de la Fed lorsqu'ils décident des ajustements de la politique monétaire. Les économistes suggèrent que l'économie américaine a créé 160 000 emplois en avril.

Les analystes de Wells Fargo ont commenté le sondage JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) pour le mois de mars, publié mardi : "Le marché du travail reste tendu avec des créations et des suppressions d'emplois toujours supérieures aux niveaux pré-pandémiques et des licenciements involontaires qui reviennent tout juste à ce qui prévalait en 2018-2019. Mais une tendance claire se dessine, et nous nous attendons à ce que la demande de main-d'œuvre continue de reculer dans les mois à venir. Nous prévoyons un nouveau ralentissement du rythme de la croissance de l'emploi dans le rapport sur l'emploi de vendredi, ainsi qu'un nouvel affaiblissement plus tard dans l'année et jusqu'en 2024".

