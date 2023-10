Les Décisions de Politique Monétaire de la BoJ pèsent sur le Yen Japonais

Octobre 31, 2023 23:06

La Banque du Japon (BoJ) a annoncé qu'elle maintiendrait ses taux d'intérêt, ce qui a déçu les opérateurs de marché, dans la mesure où elle n'a pas relevé le plafond du rendement des obligations japonaises à 10 ans de 1% à 1,25%. En conséquence, le yen japonais a été mis sous pression, perdant du terrain face au dollar américain.

Un rapport d'Eurostat concernant le bloc euro a montré que l'inflation annuelle de base IPCH est tombée à 4,2% en octobre comme prévu, tandis que le PIB réel a augmenté à un taux annuel de 0,1% au troisième trimestre 2023.

Dans le reste de l'actualité, BP, l'une des principales sociétés productrices de pétrole au monde, a annoncé une forte baisse de ses bénéfices en glissement annuel, manquant ainsi les estimations des analystes. Le rapport d'accompagnement de BP a suggéré que les restrictions de production de l'OPEP et un rebond attendu de la demande pourraient soutenir les prix du pétrole.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoJ

La Banque du Japon a maintenu les coûts d'emprunt inchangés comme prévu, mais a modifié le langage utilisé pour décrire la limite supérieure du rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans. Le communiqué de la banque centrale japonaise publié après la réunion indique que "la Banque maintiendra le niveau cible des rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) autour de zéro pour cent, elle contrôlera la courbe des taux en prenant comme référence la borne supérieure de 1,0% pour ces rendements".

Dans ses remarques, le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a déclaré qu'il examinerait attentivement l'effet de la politique du gouvernement sur les perspectives d'inflation une fois qu'elle serait annoncée. Ueda a noté que "jusqu'à ce que nous ayons en vue la réalisation de l'objectif d'inflation, la politique de taux d'intérêt négatifs et la politique de taux d'intérêt courts seront toutes deux en place".

Baisse du PIB Allemand au T3 2023

Le German Federal Statistics Office (Destatis) a publié un rapport montrant que le PIB du pays s'est contracté de 0,1% sur une base trimestrielle au troisième trimestre de l'année. Les analystes de Destatis ont noté que la croissance du PIB au deuxième trimestre 2023 a été révisée à 0,1% contre 0% mentionné dans son rapport précédent.

Le chiffre de croissance négatif annoncé place l'économie allemande à un pas de la récession. Les analystes d'ING ont souligné que "ce qui est encore pire, c'est que l'économie reste actuellement à peine au-dessus de son niveau pré-pandémique plus de trois ans après. Ces données soulignent à elles seules que l'économie allemande est au moins devenue l'un des retardataires de la zone euro en matière de croissance".

Kazimir de la BCE : "Nous Devons Rester Vigilants au Cours des Prochains Trimestres"

Peter Kazimir, membre du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne (BCE), a réfuté les espoirs de réduction des taux d'intérêt mis en œuvre par la banque centrale du bloc euro. Dans ses remarques, M. Kazimir a noté que "les voix qui évoquent la fin du cycle de hausse des taux devraient se taire, il est trop tôt pour crier victoire et dire que le travail est terminé". Les risques d'inflation à la hausse ne se sont pas encore totalement dissipés, nous devons rester vigilants. Un resserrement supplémentaire pourrait avoir lieu si les nouvelles données nous y obligent".

Le membre du conseil d'administration de la BCE a réaffirmé que les données sur l'inflation de décembre et de mars pourraient constituer des repères pour la politique monétaire de la banque.

