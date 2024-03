La BCE Décide de ses Taux, Focus sur le Rapport NFP

La décision de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur les taux d'intérêt et la publication des chiffres des emplois non agricoles aux États-Unis font partie des événements financiers les plus importants pour le reste de la semaine. Plus tard dans la journée, le chancelier britannique présentera le Budget de Printemps qui pourrait inclure des réductions d'impôts.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BCE

Jeudi, le conseil des gouverneurs de la BCE se réunira pour décider de la politique monétaire et des taux d'intérêt. Les analystes de marché estiment que les coûts d'emprunt resteront probablement inchangés, tout en restant attentifs aux commentaires de Christine Lagarde sur la manière dont la BCE envisage de poursuivre sa politique monétaire à l'approche de la fin du premier trimestre.

L'inflation globale a baissé au cours des derniers mois, mais l'inflation de base semble rester stable. Les spécialistes en stratégie de marché de Morningstar ont noté que "le fait est que l'inflation a considérablement baissé et que la trajectoire est toujours positive. Le MRO (main refinancing operations rate) se situe à 4,5%, ce qui signifie que la banque dispose d'une grande marge de manœuvre. Elle peut procéder à une légère réduction en juin et attendre d'en voir les effets, sans bouleverser le cours des choses. L'économie européenne étant au bord de la récession, nous pensons que la BCE doit maintenant trouver un équilibre entre le risque (extérieur) d'une résurgence de l'inflation et la nécessité, potentiellement plus pressante, de veiller à ce que l'économie n'entre pas dans une récession prolongée. Le mois de juin semble être un compromis raisonnable à cet égard".

Le Chancelier Britannique va Présenter le Budget de Printemps

Au Royaume-Uni, le chancelier Jeremy Hunt présentera au public les détails du Budget de Printemps dans le courant de la journée. Les économistes d'ING soulignent qu'en fonction du plan budgétaire, la livre sterling pourrait bénéficier d'un coup de pouce, notant que "un paquet d'allègements fiscaux de taille modérée (c'est-à-dire qui ne déclenche pas de turbulences sur les gilts) peut probablement apporter un certain soutien à la livre sterling cette semaine, mais le spectre des possibilités est, il est vrai, assez large".

Un rapport de Commerzbank concernant la réaction potentielle de la livre a déclaré : "La réaction dépendra certainement beaucoup de l'ampleur de l'allègement en fin de compte. Et, surtout, de la confiance accordée à la Banque d'Angleterre pour gérer cette augmentation des dépenses. Une chose est sûre : une politique budgétaire expansionniste rendra probablement plus difficile la maîtrise de l'inflation par la Banque d'Angleterre à long terme. Compte tenu des incertitudes, il est difficile d'établir des prévisions précises pour la livre. Si le marché pense que la BoE répondra à l'augmentation des dépenses par des baisses de taux ultérieures, la livre sterling pourrait à nouveau profiter de la situation aujourd'hui. D'un autre côté, si les réductions sont beaucoup plus importantes que prévu, les doutes pourraient prévaloir et la livre pourrait en souffrir".

Le Président de la Fed va s'Exprimer devant le Congrès Américain

Jerome Powell, président de la Fed, doit présenter le Rapport Semestriel sur la Politique Monétaire devant la Commission des Services Financiers de la Chambre des Représentants à Washington. Au cours des dernières semaines, M. Powell ainsi que certains responsables politiques de la Fed ont réaffirmé qu'ils étaient prêts à poursuivre la mise en œuvre de l'approche "plus haut pour plus longtemps" en matière de taux, exprimant leur satisfaction quant à l'évolution des prix.

Dans une interview enregistrée pour CBS en février, M. Powell avait déclaré que le marché de l'emploi et l'économie du pays étaient solides et qu'il n'y avait aucun signe de récession à l'horizon. Le président de la Fed avait noté : "Je pense que l'économie est dans une bonne position et il y a toutes les raisons de penser qu'elle peut s'améliorer".

Rapport sur les Emplois Non Agricoles aux US pour le Mois de Février

Vendredi, les économistes seront attentifs à la publication par le US Bureau of Labour Statistics (BLS) des chiffres des emplois non agricoles pour le mois de février. Les chiffres du NFP font partie des principales données financières publiées chaque mois aux États-Unis, dans la mesure où la Réserve Fédérale prend en compte l'évolution du marché du travail lorsqu'elle ajuste sa politique.

On s'attend à ce que le nombre d'emplois non agricoles diminue de 200 000 par rapport au chiffre de 353 000 enregistré en janvier. Si le chiffre du NFP se situe autour de 200 000, le dollar américain pourrait s'affaiblir, car les données indiqueraient que les taux d'intérêt élevés ont eu un impact sur l'économie du pays, ce qui inciterait la Fed à les réduire.

