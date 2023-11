Starbucksi 4. kvartali tulemused

November 09, 2023 16:22

Mitteesmatarbe kaupade tootjate, nagu Starbucks, aktsiaid kasutatakse sageli USA majandustervise mõõdupuuna. Kui esineb vähe tööpuudust ja majandus toimib üldjoontes hästi, kulutavad tarbijad rohkem mittehädavajalikele toodetele, näiteks kohvile. Kui majanduslik olukord on keeruline, kipuvad tarbijad taoliseid kulutusi vältima.

Loe edasi, et saada teada millised on olnud Starbucksi neljanda fiskaalkvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Starbucks Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: SBUX Idee kuupäev: 7. november 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 104 dollarit Eesmärgi tase: 125 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Starbucksi neljanda kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 1,06 dollarit vs prognoositud 97 senti

Tulu: 9,37 miljardit dollarit vs prognoositud 9,29 miljardit dollarit

Kvartali puhaskasum: 1,22 miljardit dollarit, aasta varem 878,3 miljonit dollarit

Netokäive kasvas 11,4% 9,37 miljardi dollarini

Müük olemasolevates kohvikutes (inglise keeles same-store sales) kasvas 8% vs prognoositud 6,8%

Starbucks ületas analüütikute ootusi enamiku mõõdikute osas: kasvasid nii kasum, tulu, läbimüük kui ka külastused. Juhtkond tõstis esile, et enamik läbimüügikasvust tuli kohvikute suurenenud külastuste arvust.

Starbucksi suuruselt teisel turul Hiinas kasvas klientide külastuste arv 8%, kuid tellimuse keskmine hind langes 3%. See on teravas kontrastis eelmise aasta sama ajaga, mil müük Hiinas langes Covidi piirangute tõttu üle 16%.

Tegevjuht Laxman Narasimhan omistas suure osa Starbucksi edust uuele plaanile, mis täiustas töötingimusi, parendades palka ja tööaega ning asendades vanu seadmeid. Plaan oli "taaselustada Starbucksi partnerikultuur".

Kuigi Narasimhani plaan tootlikkusse investeerida on hakanud end ära tasuma, võib suur osa sellest olla juba börsihinnas kajastunud. Nüüd on küsimus selles, kas eelseisval pühadeperioodil, mil inimesed pööravad oma tähelepanu pigem kingitustele kui isiklikele kaupadele, jätkavad klientide külastused kasvamist.

Tarbijatele võib tekkida ka muid (starbucksi tulusid) mõjutavaid probleeme. Föderaalreserv on juba öelnud, et kuigi intressimäärad võivad praegu paigal püsida, võidakse neid tulevikus veel tõsta. Kõrgemad laenukulud avaldavad tarbijatele ränka mõju ja esimesed asjad, mida kärbitakse, on kaubad nagu kohv.

Seetõttu on oluline olla kursis makromajandusliku olukorra ja keskpankade poliitikaga, kuna neil on suur mõju tarbijate käitumisele.

Starbucksi börsiprognoos - mida analüütikud arvavad?

TipRanksi poolt viimase kolme kuu jooksul küsitletud analüütikute sõnul on Starbucksi aktsial parasjagu 7 "osta", 12 "hoia" ja 0 "müü" reitingut. Starbucksi börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 125 dollarit, madalaim 98 dollarit ja keskmine 111,33 dollarit.

Allikas: TipRanks , 7. november 2023

Näide - Starbucksi aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 104 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 125 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Ajakava = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 210 dollarit [(125,00 - 104,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda – aktsia on tarbijate olukorra suhtes väga tundlik.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Starbucksi aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks näitena toodud kauplemise idee vahendustasu kokku vaid 1 dollar!

4 sammu Starbucksi aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Starbucks Kuugraafik. Kuupäev: jaanuar 2018 kuni november 2023, jäädvustatud 7. novembril 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Starbucksi aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile! ▼▼▼

Sina arvad, et Starbucksi aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Starbucksi aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

