Veebruar 09, 2024 16:39

McDonald'si populaarsuse ja selle mitmete hea asukohaga söögikohtade tõttu peetakse kiirtoiduketi tulemusi sageli majanduse tervise mõõdupuuks. Jätka lugemist, et saada teada, millised on olnud McDonalds'i neljanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: McDonald's Corp. Sümbol Invest.MT5 kontol: MCD Idee kuupäev: 6. veebruar 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 292 dollarit Eesmärgi tase: 323 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

McDonald'si neljanda kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 2,95 dollarit vs prognoositud 2,82 dollarit

Tulu: 6,41 miljardit dollarit vs prognoositud 6,45 miljardit dollarit

Netotulu tõusis möödunud aastaga võrreldes 1,19 miljardilt dollarilt 2,31 miljardi dollarini

Netomüük kasvas 8%, 6,41 miljardi dollarini

Müük olemasolevatest kohvikutes (inglise keeles same-store sales) kasvas 3,4%, mis on prognoositust (4,7%) madalam

McDonald's ületas analüütikute ootusi enamiku näitajate puhul, sealhulgas aktsiakasumi ja tulu osas. Kiirtoidukett teatas aga ka analüütikute prognoositust madalamast müügist olemasolevates söögikohtades - esimene kvartaalne möödalask peaaegu nelja aasta jooksul.

Madalam müük tulenes ettevõtte rahvusvahelisest üksusest ja konfliktist Lähis-Idas. Lääne ettevõtted nagu Starbucks, Coca-Cola ja McDonald's on kogenud boikotte ja proteste, mis mõjutavad läbimüüki.

Ülemaailmne müük kasvas neljandas kvartalis 4%, mis on palju vähem kui eelmise kvartali 8,8% ja madalam kui aasta keskmine. Suur osa kasvust on tingitud kõrgemast inflatsioonist. Kõige parem oli müük USA-s, millele järgnesid Ühendkuningriik ja Saksamaa.

McDonald'sil on maailmas aset leidvate konfliktide tõttu mitmed väljakutsed. Kuigi sel aastal on plaanis avada üle 2100 uue söögikoha, kulub aega, enne kui see kiirtoiduketi tulemustes väljendub. See on üks põhjus, miks hulk analüütikuid on andnud aktsiale reitingu "hoia", nagu allpool näha.

McDonalds'i börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi poolt viimase kolme kuu jooksul küsitletud analüütikute sõnul on McDonald'si aktsial parasjagu 21 "osta", 9 "hoia" ja 0 "müü" reitingut. McDonald'si börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 357 dollarit, madalaim 300 dollarit ja keskmine 323,57 dollarit.

Allikas: TipRanks , 6. veebruar 2024

Näide - McDonalds'i aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 292 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 323 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Ajakava = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 310 dollarit [(323,00 $ - 292,00 $) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades kui ebakindel praegune geopoliitiline olukord on.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. See tähendab, et ostes 10 McDonald'si aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 $ (0,02 $ * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks näitena toodud kauplemise idee vahendustasu kokku vaid 1 dollar!

