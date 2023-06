Kuidas kaubelda AMD aktsiatega?

Juuni 15, 2023 16:05

AMD teatas uue AI-kiibi plaanidest, mis loodab NVIDIA-ga konkureerida. Loe AMD plaanidest lähemalt ja saa teada, mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Advanced Micro Devices Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: AMD Idee kuupäev: 14. juuni 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 133 dollarit Eesmärgi tase: 200 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

- varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. Allikas: TradingView tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol, et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

Kas AMD uus AI-kiip konkureerib NVIDIA-ga?

AMD teatas oma kõige kõrgetasemelisemast graafikaprotsessori (GPU) kiibist tehisintellekti (AI) jaoks. Selle nimi on MI300X ja tarnimine algab aasta lõpus. Seda tüüpi kiipe kasutatakse tehisintellekti programmide loomiseks ja sellest võib saada AMD (kes on peamiselt tuntud oma traditsiooniliste arvutitöötluskiipide poolest) uus tuluallikas.

MI300X mahutab kuni 192 GB mälu, mis tähendab, et see suudab käivitada suuremaid tehisintellekti mudeleid, kui praegused AI-kiibid võimaldavad. Näiteks rivaali NVIDIA H100 AI-kiibil on 120 GB mälu. Üks põhjus, miks NVIDIA kiibid on niivõrd populaarsed, on võimalus arendajatel pääseda ligi kiibi riistvara põhifunktsioonidele.

AMD teatas, et tema kiibil saab olema oma tarkvara nimega ROCm. Kiibid pakuvad ka Infinity Architecture'i, mis võimaldab ühes süsteemis kasutada kaheksat MI300X kiipi. Enamik tehisintellekti rakendusi kasutab korraga kaheksat või rohkemat GPU-d.

AMD tegevjuhi Lisa Su sõnul võib andmekeskuste tehisintellekti kiirendamiseks mõeldud kiipide turg kasvada selle aasta 30 miljardilt dollarilt 2027. aastaks rohkem kui 150 miljardi dollarini. AMD ei ole aga veel kiibi hinda avaldanud. NVIDIA H100 AI-kiip maksab üle 30 000 dollari, nii et on huvitav näha, kas nad püüavad odavamat hinda pakkudes oma konkurentsivõimet parandada.

Kas arendajad hakkavad AMD kiipi kasutama või mitte, näeme tulevikus. Seetõttu on seni, kuni kiipi veel kasutusele võetud ei ole, ebaselge, kuidas see ettevõtte kasumit mõjutab. On aga teateid, et Amazon Web Services – maailma suurim pilvandmetöötluse pakkuja –, kaalub AMD kiipide kasutamist.

Uudise järel aktsia küll rallis, kuid langes peagi, sest AMD ei teatanud suurostjast ametlikult. See näitab, kui volatiilne võib tehisintellektiga kauplemine olla. Allpool esitatud AMD aktsiate analüütikute hinnasihtide kõrge varieeruvus näitab suurt erinevust AMD aktsiahinda puudutavate arvamuste osas.

Tõenäoliselt on turud jätkuvalt volatiilsed, seega on AI-kiibivalmistajatesse investeerimise kaalumisel oluline rakendada riskijuhtimist ja oma portfelli mitmekesistada.

AMD börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et AMD aktsial on parasjagu 21 "osta", 8 "hoia" ja 0 "müü" reitingut. AMD börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 200,00 dollarit ja madalaim hinnasiht 77 dollarit.

Keskmine hinnasiht on 123,04 dollarit.

Allikas: TipRanks , 14. juuni 2023

Näide - AMD aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 133,00 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 200 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 670 dollarit (200,00 - 133,00 * 10 aktsiat).

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades, kui volatiilsed kiibitootjate aktsiad parasjagu on.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 AMD aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Antud näite puhul oleks vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu AMD aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto . Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. Otsi aktsiat Turuvaate akna alumisest osast ja liiguta sümbol graafikule. Kasuta ühenupuvajutuse kauplemist, või ava kauplemise pilet, et sisestada oma tehingu maht, stop-loss (peata kahjum) ja take-profit (võta kasum).

Allikas: Admirals MetaTrader 5. AMD kuugraafik. Kuupäev: 1. veebruar 2011 - 14. juuni 2023, jäädvustatud 14. juunil 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

AMD aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile! ▼▼▼

Sina arvad, et AMD aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et AMD aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: