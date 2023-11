Kuidas kaubelda Amazoni aktsiatega mustal reedel?

November 24, 2023 14:49

Amazoni aktsial on sel aastal hästi läinud, kuid 2022. aasta kehvade börsitulemuste järel jäävad need endiselt kõigi aegade kõrgeimast hinnast üle 20% allapoole. Inflatsioon langeb ja algamas on aeg, mil müük on ajalooliselt kõrge olnud – mida tasuks e-kaubanduse hiiult oodata?

Loe Amazoni kohta lähemalt ja saa teada, mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Amazon Inc. Sümbol Invest.MT5 kontol: AMZN Idee kuupäev: 21. november 2023 Aeg: 6-12 kuud Ostu hind: 150 dollarit Eesmärgi tase: 175 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Miks kaubelda Amazoniga?

Eelmisel kuul avaldas Amazon oma kolmanda kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi. Allpool on toodud viimase tuluaruande olulisemad näitajad.

Tulu: 143,1 miljardit dollarit vs prognoositud 141,5 miljardit dollarit – aastane kasv 12,6%.

Aktsiakasum: 0,94 dollarit vs prognoositud 0,58 dollarit – aastane kasv 235,7%.

Tegevustulu: kasvas 343,1%, 2,5 miljardilt dollarilt 11,2 miljardile dollarile.

Amazon Web Services (AWS) tegevustulu kasvas aastaga 29%, 7 miljardi dollarini.

Reklaamitulu hüppas aastaga 26%, 12,1 miljardi dollarini.

Pärast keerulist 2022. aastat, mil aktsia hind kukkus poole võrra ja kasum oli kõrge inflatsiooni ja tõusvate intressimäärade tõttu madal, on Amazoni olukord sel aastal oluliselt paranenud. Amazoni kasum on ületanud ootusi aasta kõigis kolmes kvartalis, mistõttu on aktsia hind tõusnud.

Kuigi Amazoni neljanda kvartali tulude prognoosi keskpunkt oli oodatust madalam, näib olukord praegu olevat tunduvalt parem, kui mõõdunud aasta pühadel.

Amazoni põhiturul USA-s oli inflatsioon oktoobriga lõppenud 12-kuulisel perioodil 3,2%. Kuigi see on endiselt Föderaalreservi 2% eesmärgist kõrgem, on see märkimisväärselt madalam kui aasta varem registreeritud 7,7%. Lisaks ootavad turud, et Föderaalreserv langetab järgmise aasta lõpus intressimäärasid.

USA juhtiva, 37,6%-lise turuosaga e-kaubanduse ettevõttena peaks madalamatest intressimääradest ja inflatsioonist tingitud kulutuste võimalik kasv Amazonile kasu tooma.

Ärgem unustagem, et Amazon on palju enamat, kuid lihtsalt e-pood ja ettevõtte teiste tuluallikate osas leidub palju positiivset.

Võrreldes Amazoni e-kaubanduse äriga, kus kasumimarginaalid on kurikuulsalt madalad, on ettevõtte pilevandmetöötluse äri AWS lausa rahalehm. Kuigi tulude kasv püsis muutumatuna 12% juures, kasvas tegevustulu lausa 29%, mille tulemuseks oli 30,3% suurune tegevuskasumi marginaal - kõrgeim tase 2021. aasta esimesest kvartalist saadik.

Lisaks kogeb Amazon jätkuvalt suurt kasvu oma digitaalreklaami äris, mille tulu on 26% tõusnud.

Amazoni aktsiad on aga sel aastal juba üle 70% tõusnud, tekitades küsimuse, kas kõik need positiivsed uudised on aktsiaturul juba väljendunud? Kuidas analüütikud Amazoni hinna edasist liikumist näevad?

Amazoni börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Amazoni aktsial on parasjagu 40-osta, 0-hoia ja 0-müü reitingut. Börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 210 dollarit, madalaim 145 dollarit ja keskmine 175,66 dollarit.

Allikas: TipRanks - 21. november 2023

Näide - Amazoni aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 150 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 175 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 6-12 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 250 dollarit [(175,00 - 150,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda. Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. See tähendab, et ostes 10 Amazoni aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 $ (0,02 $ * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks antud näite puhul vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu Amazoni aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi.

Veebiplatvormi avamiseks klõpsa ühel oma reaalsel või demokontol nuppu "Investeeri".

avamiseks klõpsa ühel oma reaalsel või demokontol nuppu "Investeeri". Reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas.

Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", sisesta ostetavate aktsiate arv ning kliki "Buy".

Kujutatud: Admirals MetaTrader WebTrader – Amazoni tunnigraafik. Jäädvustatud: 21. november 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

