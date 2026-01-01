close 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Investieren birgt Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
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Eröffnen Sie ein Forex & CFD Trading Konto

Eröffnen Sie ein Online-Handelskonto, um Forex und CFDs auf Indizes, Edelmetalle, Energien, ETFs und Aktien zu erstklassigen Konditionen über die Handelsplattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 zu handeln – oder handeln Sie direkt in Ihrem Webbrowser mit MetaTrader WebTrader.

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    Ihr persönliches Kontomanagementsystem, welches es Ihnen erlaubt, Demo- und Livekonten zu erstellen, Guthaben ein- und auszuzahlen und vieles mehr.

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    Laden Sie den MetaTrader 5 oder 4 herunter oder handeln Sie direkt in Ihrem Browser mit dem MetaTrader WebTrader.

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    Melden Sie sich mit Ihren Kontodaten an und üben Sie direkt auf einem Demokonto oder zahlen Sie Guthaben ein, um mit dem Live Trading zu beginnen.

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Attraktive Handelskonditionen

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Ultraschnelle Orderausführung - keine Mindeststopabstände, keine Re-Quotes.

Breite Palette von Instrumenten

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Forex, CFDs auf Indizes, Aktien, Rohstoffe und vieles mehr

Multi-Plattform-Unterstützung

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Zugang zu den Märkten von Ihrem PC aus oder von unterwegs

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Ihr Weg zum Trading-Meister startet mit diesem kleinen Schritt: Erstellen Sie ein Konto in Ihrem Kundenportal, dem Dashboard, über welches Sie Demo- oder Livekonten erstellen können. Es dauert nur wenige Minuten.

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