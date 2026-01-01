Eröffnen Sie ein Forex & CFD Trading Konto
Eröffnen Sie ein Online-Handelskonto, um Forex und CFDs auf Indizes, Edelmetalle, Energien, ETFs und Aktien zu erstklassigen Konditionen über die Handelsplattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 zu handeln – oder handeln Sie direkt in Ihrem Webbrowser mit MetaTrader WebTrader.
SO STARTEN SIE RICHTIG
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Erstellen Sie ein Kundenkonto im Dashboard
Ihr persönliches Kontomanagementsystem, welches es Ihnen erlaubt, Demo- und Livekonten zu erstellen, Guthaben ein- und auszuzahlen und vieles mehr.
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Wählen Sie Ihre Handelsplattform
Laden Sie den MetaTrader 5 oder 4 herunter oder handeln Sie direkt in Ihrem Browser mit dem MetaTrader WebTrader.
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Trading starten
Melden Sie sich mit Ihren Kontodaten an und üben Sie direkt auf einem Demokonto oder zahlen Sie Guthaben ein, um mit dem Live Trading zu beginnen.
Handelskonten und Konditionen
Trade.MT5 Trade.MT5
Ausgezeichnetes Angebot für die anspruchsvollsten Trader
- Forex typische Spreads ab 0,5 Pips, Mikro-Lots und Aktienbruchstücke
- CFDs auf Aktien und ETFs ohne Kommission
- Kostenlose Realtime Charts, Marktnachrichten und Analysen
- STP-Orderausführung mit Level 2 Markttiefe
- 4.000+ CFDs auf Währungen, Energien, Metalle, Indizes, Aktien & Kryptowährungen
Trade.MT4
Alle Handelsinstrumente auf einer klassischen Plattform
- Forex typische Spreads ab 0,5 Pips und Mikro-Lots
- STP-Orderausführung
- 134 CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe, Anleihen und Aktien
WARUM MIT ADMIRALS TRADEN?
Geschützt und sicher
Wir sind reguliert durch die Cyprus Securities and Exchange Commission
Wissen
Wir bieten Zugang zu umfassenden Online-Handelskursen.
Attraktive Handelskonditionen
Ultraschnelle Orderausführung - keine Mindeststopabstände, keine Re-Quotes.
Breite Palette von Instrumenten
Forex, CFDs auf Indizes, Aktien, Rohstoffe und vieles mehr
Multi-Plattform-Unterstützung
Zugang zu den Märkten von Ihrem PC aus oder von unterwegs
Schutz
Regulatorische Schutzmaßnahmen wie Hebelgrenzen und andere Beschränkungen
Jetzt Trading starten
Ihr Weg zum Trading-Meister startet mit diesem kleinen Schritt: Erstellen Sie ein Konto in Ihrem Kundenportal, dem Dashboard, über welches Sie Demo- oder Livekonten erstellen können. Es dauert nur wenige Minuten.
Dashboard Vorteile
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