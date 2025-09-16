Американските акции затвориха на рекордни върхове преди решението на Федералния резерв

Септември 16, 2025 17:53

S&P 500 и Nasdaq се повишиха съответно с 0,47% и 0,94% в понеделничната сесия, като и двата затвориха на рекордни върхове. Dow Jones също се повиши леко с 0,11%.

Тези най-нови печалби дойдоха в началото на седмица, в която Федералният резерв ще обяви своето много очаквано решение относно лихвените проценти. Продължете да четете, за да научите повече за това и други новини.

Федералният резерв ще понижи лихвените проценти тази седмица

Всички погледи тази седмица ще бъдат насочени към предстоящото решение на Федералния резерв относно лихвените проценти, което ще бъде обявено в сряда.

Широко се очаква централната банка да понижи лихвените проценти за първи път от декември 2024 г., след като ги поддържаше непроменени на предишните си шест заседания. Към вторник сутринта пазарите оценяват на 96% вероятността от намаление с 25 базисни точки на лихвените проценти, според CME FedWatch инструмента.

Докато американските акции достигнаха нови върхове преди обявяването от Федералния резерв, златото последва примера им. Благородният метал достигна рекордно високо ниво във вторник сутринта, продължавайки своята впечатляваща възходяща тенденция, която доведе до ръст на цените с повече от 40% тази година.

От друга страна, докато пазарите усвояват перспективата за по-ниски лихвени проценти, Индексът на американския долар – който измерва долара спрямо кошница от чужди валути – отслабна в понеделник и продължи своята низходяща траектория във вторник сутринта.

Пазарната капитализация на Alphabet надмина $3 трилиона

Сред най-добрите изпълнители в S&P 500 по време на понеделничната сесия бяха майчината компания на Google - Alphabet и Tesla, които отчетоха ръст съответно от 4,49% и 3,56%.

В този процес пазарната капитализация на Alphabet скочи над $3 трилиона за първи път, превръщайки се в четвъртата компания, която достигна тази забележителна граница.

Акциите на Alphabet се повишиха с повече от 30%, откакто компанията публикува силни резултати за второто тримесечие в края на юли, които подчертаха, че компанията продължава да расте бързо.

Цената на акциите на технологичния гигант също получи значително повишение, след като избегна най-лошия изход от антимонополно дело в САЩ по-рано този месец.

Източник: TradingView - Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати.

Междувременно акциите на Tesla поскъпнаха след новината, че главният изпълнителен директор Илон Мъск е закупил акции на производителя на електрически превозни средства за приблизително $1 милиард миналата седмица. Това беше първата открита пазарна покупка на акции от Мъск от повече от пет години.

Акциите на Tesla изпитват затруднения тази година, тъй като производителят на електрически превозни средства се бори с падащи продажби на фона на засилената конкуренция. Въпреки това понеделничкият подем извади акцията от отрицателната зона, оставяйки я с ръст от 1,6% за 2025 г.

Източник: TradingView - Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати.

На какво да обърнем внимание тази седмица

Както вече беше отбелязано, главното събитие тази седмица е обявяването на решението за лихвените проценти от Федералния резерв в сряда.

Също в сряда Националното статистическо управление на Великобритания ще публикува данните за Индекса на потребителските цени (ИПЦ) за август.

На следващия ден Комитетът по парична политика на Банката на Англия се очаква да запази лихвените проценти без промяна на своето заседание по политиката.

Очаква се централната банка също да забави темпа, с който освобождава златни облигации (правителствени облигации на Великобритания) в опит да облекчи натиска върху пазара на правителствен дълг.

