كيفية تداول سهم شركة فورد بعد الإعلان عن سيارة كهربائية جديدة

تموز 08, 2023 02:04

أعلنت شركة فورد عن خطط لإيقاف أحد أكثر موديلاتها شهرة لإفساح المجال لسيارة كهربائية جديدة يطلق عليها اسم "قاتل تسلا". تعّرف على المزيد حول خطط Ford وما يتوقعه المحللون للسهم أدناه.

السهم: Ford Motor Co الرمز في حسابات Invest.MT5: F تاريخ الفكرة: 5 يوليو 2023 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $15.00 المستوى المتسهدف: $20.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

موديل EV الجديد من فورد

واحدة من أكثر سيارات فورد مبيعًا على مدار الـ 41 عامًا الماضية هي شاحنة بيك آب F-Series التي تحتوي على محرك احتراق. في الواقع، كانت الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا على مدار الـ 46 عامًا الماضية. لكن فورد F-150 Lightning EV الحالية لم تتمكن من تكرار نفس المستوى من النجاح.

هذا هو السبب في أن فورد تركز الآن على إطلاق شيفروليه سيلفرادو EV الجديدة وأول شاحنة صغيرة تعمل بالبطارية لعام 2024. ويتوق المحللون إلى معرفة كيف ستنافس شاحنة تسلا الكهربائية القادمة Cybertruck المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

في حين أن العديد من الأفراد قد يعتقدون أن تسلا في وضع أفضل من فورد في معركة شاحنة البيك أب الكهربائية، فمن الجدير بالذكر أن فورد كانت ثاني أفضل مبيعات للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة العام الماضي. لقد تجاوزتهم شركة جنرال موتورز الآن هذا العام حتى الآن، لكن خط أنابيب فورد للسيارات الكهربائية يمكن أن يساعدهم على استعادة مكانهم.

بدأت فورد أيضًا في إنتاج سيارة إكسبلورر SUV كهربائية بالكامل في مركز المركبات الكهربائية في كولونيا في ألمانيا. تم استثمار 2 مليار دولار لإنشاء أول مصنع محايد للكربون من فورد، وسيرغب المستثمرون في رؤية عائد على هذا الاستثمار من خلال الإنتاج المخطط لتسع سيارات EV من المصنع.

بينما تستعد شركة Ford نفسها لمحاولة تلبية الطلب على المركبات الكهربائية من المستهلكين، إلا أنها أصبحت الآن مجالًا تنافسيًا للغاية. تعمل شركات صناعة السيارات الأخرى مثل VW و GM و Tesla و BMW على زيادة نطاق منتجاتها من EV أيضًا. صرح التنفيذيون من شركة فورد بالفعل أنهم من المحتمل أن يخسروا 3 مليارات دولار هذا العام على مبيعات السيارات الكهربائية لكنهم ما زالوا في طريقهم لتحقيق هدف أرباحهم البالغ 9 مليار دولار إلى 11 مليار دولار لهذا العام.

ومع ذلك، فإن عدم اليقين هو أيضًا سبب اختلاط المحللين بشأن السهم، كما هو موضح أدناه.

توقعات سهم Ford - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Ford في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 5 تقييمات شراء، و 4 تعليقات، و 1 تقييم بيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Ford هو 20.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 11.00 دولارًا أمريكيًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Ford هو 14.88 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 5 يوليو 2022

مثال على فكرة تداول سهم Ford

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Ford كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر أعلى من 15.00 دولارًا للسماح بالتقلب.

الهدف أقل بقليل من أعلى سعر مستهدف للمحلل وهو 20.00 دولار.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1-6 شهرًا

إذا اشتريت 10 أسهم في Ford:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 50.00 دولارًا ربحًا محتملًا [(20.00 دولارًا - 15.00 دولارًا) * 10 أسهم].

تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع ، لا سيما بالنظر إلى مدى تقلب سوق الأسهم حاليًا.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Ford سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة لكل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك ، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Ford في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Ford بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حسابًا مع Admirals للوصول إلى لوحة التحكم.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في نافذة البحث في أعلى اليمين لعرض الرسم البياني للسعر المباشر.

انقر فوق إنشاء أمر جديد من أسفل الشاشة لفتح تذكرة التداول.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. Ford. شهريا. التاريخ: يوليو 2018 إلى يوليو 2023 ، تم تسجيله في 5 يوليو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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هل ترى سعر سهم Ford يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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