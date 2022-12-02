التداول للمبتدئين - لماذا تؤثر أسعار الفائدة على سوق الأسهم؟

كانون الأول 03, 2022 04:47

بالأمس، أنهت وول ستريت الشهر بأناقة، حيث أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة باللون الأخضر للشهر الثاني على التوالي. على وجه التحديد، أغلق مؤشر Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq المركب جلسة الأمس بمكاسب يومية بنسبة 2.18٪ و 3.09٪ و 4.41٪ على التوالي.

كان اندفاع يوم الأربعاء في وول ستريت ناتجًا عن التعليقات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال خطاب ألقاه في معهد بروكينغز للأبحاث في واشنطن، فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد الأمريكي.

كان المستثمرون يستمعون باهتمام لأي تلميح حول الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع سياستهم في غضون أسبوعين. لم يشعروا بخيبة أمل.

أعلن باول أنه "من المنطقي التخفيف من وتيرة زيادات أسعارنا مع اقترابنا من مستوى ضبط النفس الذي سيكون كافياً لخفض التضخم"، قبل أن يضيف، "قد يأتي وقت تعديل وتيرة زيادات أسعار الفائدة في أقرب وقت كاجتماع ديسمبر ".

وبينما كانت هذه التعليقات متوافقة إلى حد كبير مع التصريحات السابقة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة، فقد ابتهج المستثمرون بالنبرة الحذرة. كانت الاستجابة في وول ستريت فورية تقريبًا ، حيث بدأت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة في الارتفاع بعد وقت قصير من تولي باول المسرح.

ولكن لماذا ينزعج المستثمرون بشدة من رفع أسعار الفائدة؟ كيف ولماذا تؤثر على سوق الأسهم؟

المصدر: TradingView - الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية

التضخم وأسعار الفائدة وسوق الأسهم

أسعار الفائدة هي أهم أداة يمتلكها البنك المركزي في المعركة ضد التضخم. عندما يكون التضخم مرتفعًا، كما هو الحال حاليًا، تقوم البنوك المركزية عادةً برفع المعدلات في محاولة لخفض التضخم مرة أخرى نحو المعدل المستهدف البالغ حوالي 2٪.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة بشكل أساسي إلى تقليل الاستهلاك والاستثمار، مما يؤدي بدوره إلى الضغط الهبوطي على الأسعار. تعمل معدلات الفائدة المرتفعة على مكافحة ارتفاع الأسعار بعدة طرق:

إنهم يزيدون تكلفة الاقتراض، مما لا يشجع على الاقتراض الجديد لشراء سلع باهظة الثمن، مثل منزل أو سيارة.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة أيضًا من تكلفة خدمة الديون القائمة، مما يقلل من الدخل التقديري للمستهلكين. دخل أقل تقديريًا = إنفاق أقل، خاصة على العناصر غير الأساسية.

يكسب المستهلكون فائدة أكبر على ادخار الايداعات في البنك، مما يشجعهم على ادخار المال بدلاً من إنفاقه أو استثماره.

كما وصفنا أعلاه وشهدنا مرات لا حصر لها هذا العام، فإن التغيرات في أسعار الفائدة لها تأثير أيضًا على سوق الأسهم.

بشكل عام، بينهما علاقة عكسية. عندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل سوق الأسهم إلى التحرك في الاتجاه المعاكس والعكس صحيح. لكن ما هو المنطق وراء ذلك؟

ارتفاع الأسعار وأسعار الأسهم

لقد أبرزنا أعلاه كيف أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من الاستهلاك، وبالتالي، يمارس ضغطًا هبوطيًا على الأسعار. نظرنا إلى هذا الأمر بدقة من منظور المستهلك، لكن أسعار الفائدة تؤثر على الجميع، بما في ذلك الشركات.

إن ارتفاع أسعار الفائدة - وبالتالي ارتفاع تكلفة الاقتراض - سيؤثر على الأعمال بعدة طرق:

زيادة تكاليف التشغيل

رأس مال أقل للاستثمار في النمو المستقبلي

انخفاض في المبيعات بسبب انخفاض الدخل التقديري وانخفاض حوافز الاقتراض

دعونا نلقي نظرة على هذه واحدة تلو الأخرى.

زيادة تكاليف التشغيل

الغالبية العظمى من الشركات سيكون لديها مستوى معين من الديون في دفاترها. سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة خدمة هذا الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وبالتالي تقليل ربحية الشركة.

استثمار أقل في النمو المستقبلي

يعني انخفاض الأرباح أموالًا أقل لاستثمارها مرة أخرى في الشركة من أجل النمو المستقبلي. علاوة على ذلك، نظرًا لزيادة تكلفة الاقتراض، قد تكون الشركة أقل ميولاً لزيادة الائتمان لأغراض الاستثمار.

انخفاض في المبيعات

ارتفاع أسعار الفائدة يعني أن المستهلكين لديهم أموال أقل لإنفاقها، لذا فهم يستهلكون أقل. من يتحمل عواقب هذا؟ الأعمال.

يترجم الاستهلاك الأقل بشكل طبيعي إلى انخفاض المبيعات، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وبالتالي انخفاض الأرباح. هذا يعزز التأثير الموصوف أعلاه. بالإضافة إلى زيادة تكاليف التشغيل التي تؤثر على الأرباح، فإن انخفاض المبيعات يؤثر أيضًا، وحتى يتوفر رأس مال أقل للاستثمار في النمو المستقبلي.

وماذا في ذلك؟

يقلل الربح المنخفض والاستثمار الأقل في النمو المستقبلي من التدفق النقدي المستقبلي المقدّر للشركة. مع تساوي كل شيء آخر، فإن هذا يجعل الشركة أقل جاذبية كاستثمار. قد يتم إقناع المساهمين الحاليين ببيع حصصهم، وقد يبحث المستثمرون المحتملون عن وجهة أخرى لرأس مالهم، مما يتسبب في انخفاض أسعار الأسهم.

وبطبيعة الحال، فإن كل ما يتم وصفه يستغرق بعض الوقت حتى يتم تصفيته من خلال متابعة رفع سعر الفائدة. ومع ذلك، فإن سوق الأسهم لا ينتظر حدوث هذه العواقب فعليًا، بل يتوقعها ويقوم بتعديل نفسه وفقًا لذلك.

لهذا السبب، فإن أي إشارة على حدوث تغيير في أسعار الفائدة ستؤدي عادةً إلى رد فعل في سوق الأسهم، حيث يحاول المستثمرون تسعير النتيجة المتوقعة. وبالتالي، شهدنا يوم أمس رد فعل إيجابي للغاية في وول ستريت حيث استوعب المستثمرون تعليقات باول على ارتفاع أسعار الفائدة.

في حين أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع على ما يبدو، فإن حقيقة أن هذه الارتفاعات ستكون أكثر تقييدًا من الزيادات السابقة كانت كافية لتحسين المعنويات بين المستثمرين.

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