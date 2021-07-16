قد تكون Intel مهتمة بالحصول على GlobalFoundries

تموز 16, 2021 14:27

بينما ننتظر إنتل نشر نتائجها ربع السنوية في 22 يوليو، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقارير تفيد بأن الشركة، التي يرأسها Pat Gelsinger، قد تكون مهتمة بالحصول على GlobalFoundries بقيمة تقترب من 30.000 مليون دولار.

GlobalFoundries مملوكة حالياً لـ Mubala Investment Co التابعة لحكومة أبوظبي، وتشترك مثل شركة إنتل بموقع مقرها الرئيسي الواقع في مدينة سانتا كلارا بكاليفورنيا.

شركة GlobalFoundries مكرسة لتصنيع الدوائر المتكاملة كبيرة الحجم لشركات الرقائق الالكترونية مثل AMD أو Broadcom أو Qualcomm. لذلك، مع هذا الاستحواذ المحتمل، يمكن أن توجه إنتل ضربة لمنافسيها وتزيد من إنتاج الرقائق في بيئة غنية بالطلب، بسبب أزمة الرقائق الالكترونية ارتفع سعر سهمها عند مستويات قياسية. وبالتالي، مع هذا الاستحواذ المحتمل، يمكن أن تشهد إنتل زيادة قوية في نتائجها المستقبلية.

من الناحية الفنية، تتأثر هذه الشركة بشكل كبير بالشكوك المحيطة بالتضخم في الولايات المتحدة. بعد تقديم نتائج الربع الأول التي قدمتها في أبريل، شهدت إنتل تصحيحاً قوياً أعادها إلى مستويات لم تشهدها منذ يناير، حيث شكلت أرضية مزدوجة في النطاق الأحمر بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي عند 61.8٪ بعد خسارة العديد من مستويات الدعم - وهو مايشكل امتثالاً للانحراف الهبوطي الذي كنا نلاحظه بين السعر ومؤشر الماكد الخاص به.

منذ ذلك الوقت، تحرك السعر في نطاق جانبي واسع بين النطاقين الأحمر والأخضر اللذين يتقاتلان لاستعادة متوسطه المتحرك لمدة 200 جلسة. سيتعين علينا أن نولي اهتماماً وثيقاً لنتائج الأسبوع المقبل، لأنه إذا تمكنت Intel من تجاوز توقعات السوق، فيمكننا أن نرى زخماً صعودياً جديداً. واذا لم يتغلب السعر على خط المقاومة العلوي (الأخضر)، لا يمكننا توقع كيف سوف يتحرك السعر على المدى الطويل.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني اليومي لـ سهم انتل. النطاق الزمني: 2 مارس 2020 - 16 يوليو 2021. تاريخ الاعداد: 16 يوليو 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور الاسعار في آخر 5 سنوات:

2020: -16.76٪

2019: 27.53٪

2018: 1.67٪

2017: 27.27٪

2016: 5.28٪

باستخدام حساب Admirals Trade.MT5، يمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) الخاصة بسهم انتل وأكثر من 3000 سهم! تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بمحاولة الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة، بالإضافة إلى استخدام الرافعة المالية. اضغط على اللافتة التالية لفتح حساب اليوم:

معلومات حول المواد التحليلية: