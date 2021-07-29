أسهم Nvidia ترتفع مع زيادة الطلب

تموز 29, 2021 15:32

إحدى الشركات التي حققت أفضل أداء في سوق الأسهم خلال العام الماضي هي شركة Nvidia.

منذ أدنى مستوياتها في مارس 2020، عند ما يقارب من 180 دولار، شهد سعر السهم ارتفاعاً صعودياً مذهلاً أدى به إلى تجاوز سعر الـ 810 دولارات للسهم في أوائل يوليو، بنمو يزيد عن 350٪.

يعود هذا النمو المذهل إلى عدد من الأسباب، مثل تحسن توقعات القطاع من خلال:

النقص في رقائق المعالجات الدقيقة الموجودة حالياً في السوق.

زيادة الطلب على بطاقات الرسومات الخاصة بها المستخدمة من بين أمور أخرى في صناعة العملات الرقمية.

في نهاية شهر مايو، أعلنت الشركة أنه في 21 يوليو، ستقوم بتقسيم اسهمها من 1 إلى 4، أي أن كل سهم قديم سيصبح بعد ذلك يكافئ 4 أسهم جديدة.

جاء هذا القرار نتيجة شكوك بين مديري الشركة بشأن ارتفاع سعر سهم الشركة. واعتبرت إدارة الشركة أن مثل هذا السعر المرتفع قد يُنقص من اهتمام المستثمرين ويبطئ عملية النمو الاقتصادي للشركة، والذي يمر حالياً بلحظة مثيرة للاهتمام للغاية.

حدث الانقسام أخيراً في 20 يوليو. أنهى السهم جلسة التداول عند سعر 748 دولار أمريكي، وبدأ تداول الأسهم بسعر 187 دولار كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

المصدر: Admirals MetaTrader 5،NVDA، الرسم البياني اليومي- نطاق البيانات: من 9 مارس 2021 إلى 29 يوليو 2021، تم إجراؤه في 29 يوليو 2021 الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يظهر الرسم البياني اليومي أعلاه تطور سعر سهم Nvidia من 9 مارس إلى اليوم، على الإطار الزمني اليومي.

في فترة ما قبل افتتاح السوق في 21 يوليو، ارتفع السهم بأكثر من 4٪، وأخيراً بلغ السعر أدنى مستوى له خلال اليوم عند مستوى الـ 189.50 دولار أمريكي للسهم.

تم تحديد السعر عند مستوى الانقسام بـ 187 دولار وهو سعر أدنى من مستوى السعر لليوم عند 189.50 دولار، وهما المستوىان المعياريان اللذان استخدمهما المتداولون لشراء أسهم Nvidia في الأيام الثلاثة الماضية.

يمكن أن يشير هذا الموقف جنباً إلى جنب مع تطور مؤشر القوة النسبية RSI إلى أن هذا المستوى يتم توحيده، وأن المسار واضح لتقدم جديد لمستوى المقاومة عند 208.5 دولار وهو أحد المستويات التاريخية السابقة لأسهم Nvidia.

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