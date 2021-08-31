السوق الصينية: بيانات سلبية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعية وقيود على ألعاب الفيديو

آب 31, 2021 15:37

خلال جلسة الثلاثاء، تم تركيز الاهتمام على بيانات السوق الصيني في الأخبار العالمية لسببين: ألعاب الفيديو وبيانات الاقتصاد الكلي المنشورة. فيما يتعلق بألعاب الفيديو، أعلنت الحكومة الصينية في سياق محاربة الإدمان الذي ينطوي عليه بعض انواع الألعاب عبر الإنترنت بين الأصغر سناً، عبر الحد من وقت استخدام الألعاب بين الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً, بحد أقصى 3 ساعات في الأسبوع بين الساعة 20:00 والساعة 21:00 في عطلة نهاية الأسبوع (أيام الجمعة والسبت والأحد) بالإضافة إلى أيام العطل.

قد تبدو هذه الخطوة غريبة ومثيرة للجدل للغاية، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن الصين تعتبر أن هذا الإدمان على ألعاب الفيديو خطيراً على اقتصاد البلاد نظراً لأن الشباب يفضلون ممارسة ألعاب الفيديو على مواصلة دراستهم أو الوصول إلى سوق العمل. وبهذه الطريقة، استمرت الحكومة برئاسة شي جين بينغ في الإجراءات التي تم تبنيها في عام 2019 والتي حددت فيها وقت اللعب للقصّر بساعة ونصف يوم حتى الساعة العاشرة ليلاً.

قد تكون هذه الخطوة بمثابة ضربة لبعد منصات الالعاب عبر الإنترنت، ونظراً لأن الصين هي واحدة من أكبر مستهلكي هذا النوع من المنصات، وستضطر شركات مثل Tencent إلى إدخال تغييرات في خدماتها لاعتماد هذه القيود الجديدة، على سبيل المثال. أنظمة التعرف على الوجه لمنع القاصرين من اللعب ليلاً خارج الساعات المقررة.

من ناحية أخرى، تم الاعلان عن بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصينة لشهر أغسطس الماضي أيضاً في الأخبار بعد هذا الصباح, والتي لم تكن أسوأ من سابقتها عن الشهر الماضي فحسب، بل كانت أيضاً أسوأ مما كان متوقعاً بإجماع السوق.

على الرغم من أننا ذكرنا في تحليلنا في يوليو الماضي حول زيادة الميزان التجاري بفضل الصادرات خلال النصف الأول من العام، إلا أنه خلال شهري يوليو وأغسطس يمكننا ملاحظة تباطؤ في الصناعة التحويلية الصينية والتي كانت أسوأ مما كان متوقعاً.

على وجه التحديد، تم نشر بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في يوليو الماضي عند مستوى الـ 50.4 نقطة مقارنة بالمتوقع مستوى الـ 50.8، في حين أن بيانات شهر أغسطس قد تم تأسيسها عند 50.1 نقطة مقابل 50.2 نقطة المتوقعة.

يمكن تفسير هذا الانخفاض في النشاط الصناعي انخفاض جزئي بسبب المشاكل الناتجة عن التوسع السريع لمتغير دلتا لفيروس كورونا والفيضانات المسجلة في الدولة الآسيوية خلال الأسابيع الماضية.

وكما ذكرنا في تحليلنا السابق حول أداء مؤشر هانغ سنغ والذي كان صاحب أسوأ اداء بين مؤشرات الاسهم خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 5.86٪ فقط، وذلك منذ بداية التصحيح القوي في فبراير الماضي، إن هذا التباطؤ في الاقتصاد يؤثر على المؤشرات الصينية بشكل أكبر، حيث فقد مؤشر هانغ سنغ خلال شهري يوليو وأغسطس أكثر من 10.20٪ بعد كسر القناة الجانبية التي يمثلها النطاقان الأخضر والأحمر. لذلك، بعد هذه الانخفاضات، فقد هذا المؤشر 4.97٪ حتى الآن هذا العام.

من الناحية الفنية، حقق السعر هدف القناة، لذا من الممكن أن يشكل السعر قاعاً مزدوجاً عند أدنى المستويات السنوية التي يمثلها النطاق السفلي الأحمر. من ناحية أخرى، إذا نظرنا إلى كلٍ من مؤشر ستوكاستيك و مؤشر الماكد، يمكننا ملاحظة التباعد الإيجابي في السعر، لذلك يمكن للسعر تعزيز الارتداد من القيعان على الرغم من أهمية وجود السعر اعلى من المتوسط ​​المتحرك لـ 18 جلسة والذي يعمل كمستوى المقاومة الرئيسي للتأكيد.

من ناحية أخرى، فإن فقدان الدعم الحالي قد يفتح الباب أمام مزيد من التصحيح للمستوى القريب من مستويات الـ 23950/24000 نقطة.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. الرسم البياني اليومي لـ مؤشر HSI50. نطاق البيانات: من 7 أبريل 2020 إلى 31 أغسطس 2021. تم الإعداد في 31 أغسطس 2021 الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020: -3.40٪

2019: 9.07٪

2018: -13.61٪

2017: 35.99٪

2016: 0.39٪

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