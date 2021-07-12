الدولار الأمريكي يستعيد قوته مقابل العملات الرئيسية

تموز 12, 2021 16:31

كما علقنا في تحليلنا السابق لسوق الفوركس، كان الاتجاه في مؤشر الدولار خلال الربع الأول من العام إيجابياً، حيث سجل السعر تقدماً بـ 3.718٪. ومع ذلك، خلال شهري أبريل ومايو، تعرض الدولار الامريكي لانتكاسة مع خسائر وصلت إلى 2.11٪ و 1.40٪ على التوالي مقابل العملات الرئيسية، لتصل العملة الاحتياطية إلى أدنى مستوياتها ربع السنوية عند 89.50 دولار.

منذ ذلك الوقت بدأ السعر في الانتعاش وبعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 2.71٪ خلال شهر يونيو، تمكن مؤشر الدولار أخيراً من إغلاق الربع الثاني من العام بانخفاض طفيف بنسبة 0.863٪، وهو مايمثل ارتفاعاً بنسبة 2.822٪.

لا يزال الاهتمام في سوق الفوركس يركز على التدابير والتغييرات المحتملة التي قد يتخذها الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة للتعامل مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الناجم عن الانتعاش الاقتصادي ونمو الاستهلاك بفضل عملية التطعيم المتقدمة، قد يؤدي تغيير السياسات وارتفاع أسعار الفائدة إلى تعزيز الدولار.

من جانبه، أعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخراً عن تغيير تاريخي فيما يتعلق بهدف التضخم، حيث علقت كريستين لاغارد في اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير، أن البنك يشرع في مشروع دمج تكلفة الإسكان المملوك في مؤشر الأسعار، مما يجعله أكثر مرونة، ويزيل الالتزام بالحفاظ على التضخم عند حوالي 2٪ من أجل تجنب اتخاذ قرارات في وقت مبكر للغاية أثناء الانتعاش الاقتصادي.

تحليل اليورو دولار

كان الاتجاه خلال العام الماضي 2020 صعودياً بشكل واضح على زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، فقد هذا الزخم قوته في النصف الأول بنسبة 2.93٪ مقابل الدولار بسبب الانتعاش الذي يشهده الدولار كما أشرنا سابقاً.

من الناحية الفنية، إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى أن زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي قد تباطأ عند مستوى الـ 1.2240 مشكلاً سقفاً مزدوجاً (اللون الأخضر) مما تسبب في خسارة السعر للعديد من مستويات الدعم بما في ذلك خط الاتجاه الصعودي والمتوسط ​​المتحرك لـ 200 جلسة.

تسببت هذه الحركة الهبوطية أيضاً في تقاطع المتوسطات المتحركة الهبوطية لمتوسطاتها القصيرة والمتوسطة المدى (الخطيين الأبيض والبرتقالي) ومتوسطاتها القصيرة وطويلة المدى (الخطيين الأبيض والأحمر) مما يؤكد التغيير من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهابط.

حالياً، يقوم السعر بتراجع محتمل إلى منطقة دعم المقاومة المهمة في النطاق الأخضر والأحمر، لذلك يجب أن نكون على دراية بتطور السعر في هذه المنطقة، نظراً لأن الفشل في محاولة استرداد هذا المستوى قد يؤدي إلى حدوث المزيد من الانخفاض إلى أدنى المستويات السنوية حول مستوى الـ 1.1713.

المصدر: الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي لمنصة MetaTrader 5 التابعة لشركة Admirals من 17 مارس 2020 إلى 12 يوليو 2021. تم الإعداد في 12 يوليو الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية.

تطور الاسعار في آخر 5 سنوات:

2020 = + 8،93٪

2019 = -2.21٪

2018 = -4.47٪

2017 = + 14.09٪

2016 = -3.21٪

تحليل الباوند دولار

في زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، يمكننا أن نرى أنه خلال النصف الأول من العام ارتفع السعر بنسبة 1.12٪، وبالتالي استمر في الاتجاه الصعودي منذ أن سجل أدنى مستوياته في 20 مارس 2020 حول المستوى 1.14100 ليبلغ تقريباً مستوى الـ 1.42400، مما دفع السعر إلى تجاوز خط الاتجاه الهبوطي طويل المدى (باللون الأحمر). على الرغم من ذلك، يمكننا أن نرى أنه خلال شهر يونيو خسر الجنيه الإسترليني 2.69٪ مقابل الدولار بسبب قوة الدولار.

كما نرى في الرسم البياني الأسبوعي، بعد تسجيل أعلى مستوياته في فبراير الماضي، قام السعر كما هو الحال في اليورو مقابل الدولار الأميركي بتشكيل نطاقين في أعلى المستويات السنوية مما أدى إلى فقدانه للمستوى المهم 1.40 بحثاً عن متوسطه البالغ 18 أسبوع الذي وجده جوار نقطة دعم مهمة.

قد تتسبب الخسارة النهائية لمستوى الدعم هذا إلى مزيداً من الانخفاض في البحث عن مستوى الدعم التالي في النطاق الأحمر الذي كان يعمل سابقاً كمقاومة عند المستوى القريب من 1.35 دولار. وعلى العكس من ذلك، إذا تمكن السعر من الحفاظ على متوسطه قصير الأجل والارتداد من عنده، فقد يجد السعر زخماً جديداً بحثاً عن ارتفاعاته السنوية.

المصدر: الرسم البياني الأسبوعي لزوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي على منصة MetaTrader 5 التابعة لشركة Admirals من 23 نوفمبر 2014 إلى 12 يوليو 2021. تم الإعداد في 12 يوليو في تمام الساعة 12:05 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الاداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية.

تطور الاسعار في آخر 5 سنوات:

2020 = + 3.10٪

2019 = + 3.95٪

2018 = -5.54٪

2017 = + 9.43٪

2016 = -16.26٪

تحليل الدولار ين

أخيراً، إذا نظرنا إلى زوج الدولار ين، يمكننا أن نرى كيف كان الين الياباني أحد أكبر الخاسرين مع ارتفاع الدولار، حيث فقد خلال النصف الأول من العام 7.61٪ مقابل الدولار بفضل الارتفاعات القوية في فبراير ومارس، حيث انتقل من التداول عند مستويات قريبة من الـ 102.700 إلى التداول عند مستويات قريبة من 111.000.

بعد أن سجل أعلى مستوياته السنوية في أوائل أبريل، شهد الدولار الأميركي مقابل الين الياباني تراجعاً وهو يبحث عن متوسط 18 جلسة بعد أن اعتمد مراراً وتكراراً على هذا السعر حتى وصل إلى مستوى المقاومة هذا مرة أخرى في النطاق الأخضر.

من الناحية الفنية، يجب أن نكون منتبهين جداً لتطور الأسعار في الأسابيع القادمة، لأنه إذا تمكن السعر من التغلب على هذا المستوى من المقاومة، فيمكننا أن نجد ارتفاعاً صعودياً بحثاً عن النطاق العلوي للقناة الجانبية في اللون الأخضر. وعلى العكس من ذلك، في مؤشره العشوائي يمكننا ملاحظة ذروة الشراء التراكمية والانحراف الهبوطي لذلك لا يمكننا استبعاد نوع من التصحيح في السعر.

المصدر: الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني على منصة MetaTrader 5 التابعة لشركة Admirals من 23 نوفمبر 2014 إلى 12 يوليو 2021. تم الإعداد في 12 يوليو الساعة 12:30 مساءً. بتوقيت وسط آوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية.

تطور الاسعار في آخر 5 سنوات:

2020 = -4.95٪

2019 = -0.88٪

2018 = -2.76٪

2017 = -3.59٪

2016 = -2.85٪

باستخدام حساب Admiral Markets Trade.MT5، يمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) على زوج اليورو دولار وزوج الباوند دولار وزوج الين الياباني والعديد من العملات الاخرى! تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بمحاولة الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة، بالإضافة إلى استخدام الرافعة المالية.

هل تعلم أنه يمكنك استخدام مؤشر Trading Central Technical Ideas Lookup للعثور على أفكار تداول قابلة للتنفيذ في آلاف الأسواق المختلفة؟

ابدأ التنزيل المجاني الخاص بك عن طريق النقر فوق الشعار أدناه:

معلومات حول المواد التحليلية: