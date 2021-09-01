Авиационный сектор не смог вернуться в привычное русло, несмотря на летние месяцы

Сентябрь 01, 2021 16:35

После трех летних месяцев продолжающейся вакцинации в Европе и постепенного улучшения ситуации с путешествиями по европейским странам началась осень. Ослабление ограничений на поездки положительно повлияло на рост туризма и, как следствие, количества рейсов. Однако их количество остается намного меньше, чем до пандемии.

Авиационный сектор не смог вернуться в привычное русло. Во многом это связано со вспышкой штамма “Дельта” и его быстрым распространением. Это наносит ущерб туристическому сектору еще и потому, что эффективность существующих вакцин против этого штамма оказалась ниже.

На данный момент, хотя препятствия никуда не исчезли, перспективы развития этого сектора позитивны: ситуация с пандемией продолжает улучшаться, также как и результаты этих компаний по мере увеличения количества рейсов.

Ниже представлен недельный график популярной норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle. В течение нескольких лет она сохраняла сильный нисходящий тренд, потеряв более 97% за последний год как из-за пандемии, так и из-за проблем, связанных с покупкой серии самолетов в 2012 году у Airbus.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Norwegian Air Shuttle, Weekly – Диапазон данных: 13 апреля 2008 г. по 1 сентября 2021 г. по состоянию на 1 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: -97.70%

2019: -62.16%

2018: -1.12%

2017: -38.68%

2016: -11.34%

Такое падение говорит о том, что компании пришлось провести глубокую реструктуризацию. Она также получила крайне необходимую помощь от норвежского государства.

Вчера компания сообщила, что за первое полугодие ей удалось получить чистую прибыль в размере 155 млн евро, несмотря на то, что ее основные европейские маршруты по-прежнему испытывают негативное влияние пандемии. Несмотря на это, компания ожидает, что во второй половине года рост числа поездок продолжит увеличиваться, и к концу года все ее самолеты будут полностью загружены работой.

Однако сегодня мы узнали о том, что шведская авиакомпания Scandinavian Airlines Systems (SAS) сообщила о чистом убытке в размере 573 млн евро за первые 9 месяцев финансового года (который начинается в ноябре).

Кроме того, в понедельник Европейский союз решил вновь ввести ограничения на трансатлантические полеты в США из-за роста числа зараженных коронавирусом. Это решение вызвало массовые падения цен на акции компании в секторе. Главным образом это коснулось испано-британский конгломерат IAG, состоящий из Iberia и British Airways.

Как и в случае с Norwegian, на недельном графике IAG заметно резкое падение, вызванное пандемией. Однако после достижения исторических минимумов в конце прошлого года цена акций IAG начала постепенный рост, подтверждая положительную дивергенцию с индикатором MACD. К сожалению, лето не принесло ничего хорошего. С июня акции IAG на фондовом рынке упали на 21,5%.



Источник: Admirals MetaTrader 5, IAG, Weekly – Диапазон данных: 11 января 2015 г. по 1 сентября 2021 г. по состоянию на 1 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Если мы посмотрим на дневной график, то увидим, что цена потеряла важный уровень поддержки / сопротивления, представленный зеленой линией, продолжив нисходящий тренд, начатый от уровня годовых максимумов.

Важно, чтобы цена сохранила текущий уровень поддержки около155 GBX, поскольку потеря этого уровня может привести к серьезной коррекции до следующего уровня поддержки, отмеченного красной полосой.





Источник: Admirals MetaTrader 5, IAG, Daily – Диапазон данных: 20 апреля 2020 г. по 1 сентября 2021 г. по состоянию на 1 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: -61.40%

2019: 1.20%

2018: -5.07%

2017: 47.65%

2016: -27.78%

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