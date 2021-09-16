Действительно ли в Китае слишком много компаний по производству электромобилей?

Сентябрь 16, 2021 17:05

Использование электрических или гибридных транспортных средств среди потребителей набирает оборот благодаря различным регуляторным мерам и ограничениям, вводимым разными правительствами в соответствии с известной «Повесткой дня на период до 2030» года.

Недавно в Мадриде были утверждены новые ограничения на использование загрязняющих окружающую среду транспортных средств, которые вступят в силу в ближайшие месяцы. Они предусматривают создание различных зон в Мадриде, в которых свободно передвигаться можно будет исключительно на транспорте, имеющем соответствующие сертификаты, подтверждавшие количество выбросов и используемую энергию. Таким образом столица Испании присоединится к другим крупным европейским столицам и городам, которые уже ввели аналогичные меры.

Все это наводит на мысль о том, что в ближайшие годы производство транспортных средств данных типов будет только расти. Осознание этого подтолкнуло крупных производителей автомобилей все чаще предлагать этот тип автомобилей своим потребителям – что можно было наблюдать после соглашения, достигнутого между Kia Motors и Uber в июне.

Несомненно, нынешним королем данной ниши является Tesla, несмотря на то, что компании Илона Маска приходится конкурировать с такими гигантами, как Mercedes, BMW и Audi, которые работают в автомобильном секторе гораздо дольше. Однако на самом деле в гонке за первенство на рынке электромобилей Китай является главным конкурентом Tesla на данный момент.

За последние годы в Китае появился ряд компаний по производству электромобилей, включая NIO, Xpeng и BYD. Но может ли это стать проблемой?

Хотя конкуренция в этом секторе выгодна, поскольку способствует появлению инноваций и конкурентным ценам, кажется, что министр промышленности и информационных технологий Китая видит в этом проблему. Он считает, что компаний такого типа слишком много, поэтому похоже, что правительство будет стараться стимулировать их консолидацию. Таким образом, в ближайшие месяцы мы, возможно, станем свидетелями слияний, инициированных правительством Китая. Это порождает неопределенность в данном секторе.

Несмотря на это, похоже, что экспансия этих компаний за пределы китайского рынка продолжается. Недавно мы узнали, что NIO получил пять звезд по рейтингу безопасности Euro NCAP, что дает компании право продавать свою модель ES8 в Европе. Она также планирует начать продажи популярной модели ET7 в Германии в четвертом квартале 2022 года, что может поспособствовать росту производства и доходов.

Хотя в прошлом году акции NIO показали одни из лучших результатов на рынке, к 2021 году цена упала примерно на 22%. В настоящее время акции торгуются по цене около 38 долларов за акцию. После достижения рекордных максимумов около уровня 66 долларов за акцию 11 января, цена резко обвалилась, начав свой текущий нисходящий тренд и подтвердив отрицательную дивергенцию с индикатором MACD.

На дневном графике видно, что цена нашла сильную поддержку на уровне 31 доллара за акцию, отмеченную нижней красной полосой, где она отскочила вверх. После цена столкнулась с линией нисходящего тренда на уровне 55 долларов за акцию. В настоящее время цена пытается восстановиться до уровня в 40 долларов, однако похоже, что произойдет тройное медвежье пересечение ее скользящих средних. Это может положить начало новому нисходящему движению, если цена потеряет уровень поддержки, представленный верхней красной полосой.

Такое пробитие может привести цену к уровню годовых минимумов. Потеря этого уровня может вызвать дальнейшую коррекцию. Если цене удастся вырасти и задержаться на уровне 40 долларов за акцию, может сформироваться новый восходящий импульс. Следовательно, до тех пор, пока цена не сможет пробить линию нисходящего тренда вверх, настроение на рынке будет оставаться негативным.

Источник: Admirals MetaTrader 5, NIO, Daily – Диапазон данных: 23 июля 2021 г. по 16 сентября 2021 г. по состоянию на 16 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Результаты за последние три года:

2020: 1,112.24%

2019: -36.89%

2018: -8.74%

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