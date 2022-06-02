Торговые новости для начинающих: Влияние инфляции на валюты

Июнь 02, 2022 18:50

В этой статье вы узнаете, как инфляция влияет на валюты, в том числе:

взаимосвязь между курсами валютных пар и инфляцией;

как инфляция может вызвать рост волатильности на валютных рынках;

что происходит с валютой страны, когда цены растут;

и как процентные ставки связаны с инфляцией и Форекс.

Озадачены связью между инфляцией и валютой? Вы далеко не единственный. Даже не все опытные трейдеры знают об этом макроэкономическом показателе достаточно, чтобы избегать убыточных сделок, которые в противном случае могли принести прибыль.

Инфляция похожа на подводные течения и приливы на рынке Форекс; их не видно, но они точно есть. Когда рост годового уровня инфляции находится в пределах нормы (рост примерно на 2% в год), финансовые приливы приходят и уходят относительно предсказуемо. Цены колеблются в определенном диапазоне, и потребители знают, чего ожидать от ежедневных покупок или расходов на топливо. Это идеальный сценарий, который подразумевают мировые центральные банки, когда говорят о стабильности.

Стабильность цен значит, что вы знаете, сколько в среднем единиц валюты вашей страны потребуется для приобретения основных товаров и услуг. Например, в Великобритании потребители знают, сколько фунтов стерлингов стоит галлон бензина. Если цены на бензин подскочат за очень короткий промежуток времени, значит невидимый поток инфляции только что вызвал цунами в экономике.

Что происходит с валютой во время роста инфляции?

Когда цены растут слишком быстро, национальная валюта теряет свою покупательную способность. Для покупки товаров и услуг и выполнения своих финансовых планов требуется больше денег, но где их взять, если зарплаты остаются прежними или растут слишком медленно?

Потребители зачастую занимают больше денег или берут больше кредитов, когда они видят, что их расходы превышают их доходы из-за высоких цен. На самом деле это подпитывает скрытое инфляционное течение, сила которого может стать настолько большой, что стоимость денежной единицы может опустить ниже стоимости бумаги, на которой она напечатана.

В этот момент национальная валюта становится слабее других валют и проигрывает им в обменных курсах. Потребители, которые хотят поехать за границу, не смогут получить столько же средств в обмен на свою валюту, а при совершении покупок за границей им потребуется больше своей национальной валюты, чтобы приобрести товар.

Последствия безудержной инфляции можно увидеть на примере венесуэльского боливара: Международный валютный фонд считает, что уровень инфляции превысит один миллион процентов, и, по некоторым данным, стоимость обеда может составить 250 000 боливаров. Это значит, что иностранные валюты сильнее боливара, при этом большинство операций осуществляется в иностранной валюте.

При хорошем раскладе, центральный банк страны вмешается до того, как наступит безудержная инфляция, и поднимет процентные ставки, чтобы потребители сократили размер кредитов и расходов и начали получать доход в виде процентов по своим сберегательным счетам. При ужесточении денежно-кредитной политики уровень инфляции снижается, а рост цен приближается к 2% в год. Ужесточение денежно-кредитной политики сохраняет стоимость валюты и укрепляет ее по отношению к иностранным валютам. В этом случае потребители, выезжающие за границу, получают справедливый или даже выгодный обменный курс.

Связь между курсами валютных пар Форекс и инфляцией

Как все это связано с торговлей на Форекс? В торговле на Форекс одна валюта обменивается на другую. Базовая валюта обменивается на валюту котировки. Например: 1 фунт стерлингов (базовая валюта) равен 1,17 евро (валюта котировки) и представляет собой прямой обмен стоимости по курсу, установленному банками или агентствами. Аналогичную сделку можно совершить на институциональном уровне банком, хедж-фондом или центральным банком, конечно, в этом случае речь идет о миллионах.

Торговля на рынке Форекс также может осуществляться с помощью финансовых инструментов, называемых контрактами на разницу (CFD). При торговле CFD трейдер не владеет базовой валютой, вместо этого он может получать получить прибыль в виде разницы между ценой открытия и ценой закрытия позиции.

Когда инфляция растет слишком быстрыми темпами и стоимость валюты сильно колеблется, вызывая волатильность и непредсказуемость на рынках. Если вы не знаете о влиянии инфляции на стоимость валюты, вы сделаете предположение, что цены останутся в ожидаемом вами диапазоне, когда это вовсе не так. Опытные трейдеры знают, что важно проявлять осторожность и придерживаться стратегии управления рисками, которая, помимо прочего, предполагает:

Использование стоп-лосса

Стратегии хеджирования

Тщательный мониторинг своих сделок

Анализ макроэкономических условий

Понимание того, что экономические условия влияют на стоимость валюты

Прежде чем начать торговать валютными парами и CFD на валюту в периоды высокой инфляции или других макроэкономических потрясений, рекомендуем узнать больше о этом и пройти наш бесплатный курс Азбука Форекс.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.