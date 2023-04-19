Инфляция в Великобритании составила 10,1%. Примет ли Банк Англии необходимые меры?

Апрель 19, 2023 18:49

Инфляция в Великобритании в марте сохраняло двузначное значение (10,1% в годовом исчислении), хотя экономисты прогнозировали снижение до 9,8%.

Национальная статистическая служба объявила, что базовый индекс потребительских цен составил 6,2% в годовом исчислении, не изменившись по сравнению с февралем и оказался немного выше (+0,2%), чем ожидалось.

Повышенные показатели инфляции подтолкнули британский фунт вверх в среду утром, так как инвесторы и трейдеры считают, что возможно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Банк Англии повысит процентные ставки?

Некоторые рыночные аналитики предполагают, что неожиданный двузначный показатель общей инфляции вынудит Банк Англии снова повысить стоимость заимствований.

В отчете EY ITEM Club говорится: «Тот факт, что это было опубликовано вслед за последними данными по рынку труда, которые показали здоровый рост рабочих мест и неожиданный рост заработной платы в частном секторе, а также более высокие, чем ожидалось, показатели экономики, вероятно, склонит баланс в сторону очередного повышения ставки в следующем месяце».

ИПЦ в Новой Зеландии за I квартал 2023 г.

Статистическое управление Новой Зеландии опубликует данные по инфляции за первый квартал 20 апреля. Экономисты предполагают, что ИПЦ составит 7,1% в годовом исчислении и 1,7% в квартальном исчислении.

Аналитики считают, что суровые погодные условия и высокие цены на продукты питания могли удержать инфляцию на уровне фиксированном 7,2%, в последнем квартале 2022 года.

Экономисты казначейства отметили в отчете, что инфляцию в Новой Зеландии можно условно разделить на три части: одна треть приходится на чрезмерный спрос, вызванный государственными расходами и низкими процентными ставками, еще одна треть приходится на шок предложения из-за рубежа, а еще треть неизвестна.

Решение НБК по процентной ставке

Ожидается, что в четверг Народный банк Китая (НБК) объявит о своем решении по процентным ставкам. Экономисты прогнозируют, что, скорее всего, банк оставит процентные ставки без изменений. В понедельник центральный банк Китая сохранил ставку однолетнего среднесрочного кредитования без изменений на уровне 2,75%.

В отчете аналитики ING отметили: «Действия НБК сигнализируют, что банк не особенно беспокоится о восстановлении китайской экономики. Это должно дать некоторое облегчение рынку, который теперь ожидает, что отчет по ВВП за I кв. 2023 г. будет соответствовать ожиданиям. Согласно общему мнению, рост ВВП составит 4,0% в годовом исчислении (ING f 3,8% в годовом исчислении)».

Аналитики Dutch bank сказали: «мы ожидаем, что НБК сохранит процентные ставки без изменений. Маловероятно, что центральный банк пойдет на повышение, пока экономика еще не полностью восстановилась. И снижение ставок все еще возможно, если восстановление идет медленнее, чем требуется».

Розничные продажи в Великобритании в марте

Национальная статистическая служба опубликует данные о розничных продажах в Великобритании за март. Экономисты прогнозируют падение на 3,1% в годовом исчислении и на 0,5% в месячном исчислении.

Согласно последнему исследованию, опубликованному KPMG и Британским консорциумом розничной торговли, общий объем розничных продаж в марте вырос на 5,1% по сравнению с 3,1% в марте 2022 года, что выше среднего трехмесячного показателя в 4,8%. Экономисты отметили, что покупки ко Дню матери привели к небольшому подъему.

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